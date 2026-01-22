«Λύγισε» ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Μάχατς και αποκλείστηκε από το Australian Open

Μέχρι τον δεύτερο γύρο κράτησε το ταξίδι του κορυφαίου Έλληνα τενίστα στο Australian Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε με 3-1 σετ, 6-4, 2-6, 7-6(5), 7-6(5), από τον Τσέχο, Τόμας Μάχατς, μένοντας έτσι εκτός συνέχειας στο πρώτο τουρνουά Grand Slam της σεζόν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα και χρειάστηκε δύο φορές την βοήθεια του ιατρικού τιμ, έκανε ό,τι μπορούσε και έδωσε σκληρή μάχη, αλλά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες αφού τα δύο τελευταία σετ κρίθηκαν στο τάι μπρέικ.

Το πρώτο σετ ήταν αρκετά κλειστό με τους δύο τενίστες να κρατούν το σερβίς τους και να φτάνουν μαζί στο 4-4. Στο ένατο γκέιμ όμως ο Τσέχος έκανε το μπρέικ και στη συνέχεια έγραψε το 6-4 για να κάνει το 1-0. Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με μπρέικ του Μάχατς, όμως ο Τσιτσιπάς απάντησε στο επόμενο γκέιμ και λίγο αργότερα έφτασε σε νέο μπρέικ για το 4-2. Φτάνοντας έτσι στο 6-3 για να ισοφαρίσει σε 1-1 στα σετ.

Στο τρίτο σετ, Στέφανος Τσιτσιπάς και Τόμας Μάχατς δεν κατάφεραν να σπάσουν ο ένας το σερβίς του άλλου, πηγαίνοντας μέχρι τέλους στο 6-6 για να οδηγηθούν σε τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσέχος βρέθηκε στο 6-3 για να πάρει το σετ και να κάνει το 2-1 με το 7-5. Τέλος, στο τέταρτο σετ, ο Μάχατς άρχισε με μπρέικ, για να απαντήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με δικό του στο 2-2. Η συνέχεια ήταν ανάλογη με το προηγούμενο σετ, όπου οι δύο τενίστες έφτασαν στο 6-6. Ο Τσιτσιπάς μπήκε καλύτερα φτάνοντας στο 3-1, αλλά ο Τσέχος έκανε την ανατροπή με το 7-5 για να διαμορφώσει το τελικό 3-1 στα σετ.

Τα σετ: 6-4, 2-6, 7-6(5), 7-6(5)