«Λύγισε» ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Μάχατς και αποκλείστηκε από το Australian Open
Εκτός συνέχειας από το Australian Open έμεινε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη Μαρία Σάκκαρη. Αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα.
- Στο τραπέζι σενάρια για νέες μειώσεις φόρων και εισφορών
- Κατάσκοποι σε 4 τροχούς – Είναι τα κινεζικά οχήματα κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια;
- Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
- Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο
Μέχρι τον δεύτερο γύρο κράτησε το ταξίδι του κορυφαίου Έλληνα τενίστα στο Australian Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε με 3-1 σετ, 6-4, 2-6, 7-6(5), 7-6(5), από τον Τσέχο, Τόμας Μάχατς, μένοντας έτσι εκτός συνέχειας στο πρώτο τουρνουά Grand Slam της σεζόν.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα και χρειάστηκε δύο φορές την βοήθεια του ιατρικού τιμ, έκανε ό,τι μπορούσε και έδωσε σκληρή μάχη, αλλά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες αφού τα δύο τελευταία σετ κρίθηκαν στο τάι μπρέικ.
Το πρώτο σετ ήταν αρκετά κλειστό με τους δύο τενίστες να κρατούν το σερβίς τους και να φτάνουν μαζί στο 4-4. Στο ένατο γκέιμ όμως ο Τσέχος έκανε το μπρέικ και στη συνέχεια έγραψε το 6-4 για να κάνει το 1-0. Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με μπρέικ του Μάχατς, όμως ο Τσιτσιπάς απάντησε στο επόμενο γκέιμ και λίγο αργότερα έφτασε σε νέο μπρέικ για το 4-2. Φτάνοντας έτσι στο 6-3 για να ισοφαρίσει σε 1-1 στα σετ.
Στο τρίτο σετ, Στέφανος Τσιτσιπάς και Τόμας Μάχατς δεν κατάφεραν να σπάσουν ο ένας το σερβίς του άλλου, πηγαίνοντας μέχρι τέλους στο 6-6 για να οδηγηθούν σε τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσέχος βρέθηκε στο 6-3 για να πάρει το σετ και να κάνει το 2-1 με το 7-5. Τέλος, στο τέταρτο σετ, ο Μάχατς άρχισε με μπρέικ, για να απαντήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με δικό του στο 2-2. Η συνέχεια ήταν ανάλογη με το προηγούμενο σετ, όπου οι δύο τενίστες έφτασαν στο 6-6. Ο Τσιτσιπάς μπήκε καλύτερα φτάνοντας στο 3-1, αλλά ο Τσέχος έκανε την ανατροπή με το 7-5 για να διαμορφώσει το τελικό 3-1 στα σετ.
Τα σετ: 6-4, 2-6, 7-6(5), 7-6(5)
- «Λύγισε» ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Μάχατς και αποκλείστηκε από το Australian Open
- Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εστουδιάντες για μια θέση στους «8» του Eurocup
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/1): «Δράση» με Europa League και «αιώνιους» στη Euroleague
- Ετοιμάζεται για Premier League o Μανδάς: «Συμφωνία της Μπόρνμουθ με τη Λάτσιο»
- Ο Γιώργος Λάνθιμος κόντρα στη συμμετοχή των ομάδων του Ισραήλ στην Ευρώπη (vid)
- «Ψήνεται» νέα ταινία με θέμα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
- Μπακς – Θάντερ 102-122: Ήττα για τα «Ελάφια» παρά τη «γεμάτη» εμφάνιση του Αντετοκούνμπο (vid)
- Επιστροφή στην ευρωπαϊκή «δράση» για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις