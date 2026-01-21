Σάκκαρη – Αντρέεβα 0-2: Ήττα και αποκλεισμός στο Australian Open
Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μίρα Αντρέεβα, ηττήθηκε με 2-0 σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Australian Open.
- Γιατί οι 30άρηδες δεν φεύγουν από την οικογενειακή εστία
- Με νέο αεροσκάφος και δύο ώρες καθυστέρηση αναχώρησε για το Νταβός ο Τραμπ
- Η Ryanair απαντά στον Μασκ με προσφορά θέσεων για… «μεγάλους ηλίθιους» – 16,99 λίρες χωρίς επιστροφή
- Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο στα Χανιά
Ανυπέρβλητο «εμπόδιο» απεδείχθη η Μίρα Αντρέεβα για την Μαρία Σάκκαρη, στον Β` γύρο του Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη.
Η 18χρονη Ρωσίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν άφησε ουσιαστικά περιθώρια στην Ελληνίδα τενίστρια, επικρατώντας άνετα με 6-0, 6-4.
Καλύτερη η Αντρέεβα από τη Σάκκαρη
Στο πρώτο σετ η Αντρέεβα μπήκε αποφασισμένη και με δύο breaks προηγήθηκε γρήγορα με 4-0, παρά την εντυπωσιακή -αλλά ανεπιτυχή- προσπάθεια της Σάκκαρη να «σπάσει το σερβίς» της Ρωσίδας στο τέταρτο game. Στην συνέχεια, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, με αποτέλεσμα η Αντρέεβα να πετύχει νέο break και να «κλείσει» το σετ με 6-0, μετά από μόλις 27 λεπτά.
Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη (Νο 53 στον κόσμο) στάθηκε πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και «απάντησε» στο γήγορο (σ.σ. πρώτο game) break της Αντρέεβα, «σπάζοντας το σερβίς» της νεαρής Ρωσίδας, στο τέταρτο game. Ακολούθως, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το ένατο game, με την Αντρέεαβ να κάνει νέο break (5-4) και να φθάνει στην νίκη, μετά από 41 λεπτά.
- Τι ισχύει για τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Άγιαξ: Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
- Σάκκαρη – Αντρέεβα 0-2: Ήττα και αποκλεισμός στο Australian Open
- Euroleague: Αυτοί είναι οι διαιτητές στα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
- Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
- Τα δεδομένα για το μέλλον του Γιαμπουσέλε – Η καταληκτική ημερομηνία για τον Γάλλο
- O Ροντινέι έγινε… viral: Τραγουδάει το «Μα δεν τελειώσαμε» μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (vid)
- Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
- «Πάμε με καλή ψυχολογία»: Τι είπε ο προπονητής του Άγιαξ για τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις