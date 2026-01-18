Ιδανικό ξεκίνημα για τη Σάκκαρη στο Australian Open (2-0)
Εξαιρετική αρχή για τη Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Λεόλια Ζανζάν και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο.
Σημαντική νίκη για τη Μαρία Σάκκαρη, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Λεόλια Ζανζάν και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Australian Open.
Η Σάκκαρη περιμένει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ντόνα Βέκιτς (Κροατία, Νο.70) και τη Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία, Νο.8), για να μάθει την αντίπαλό της στην επόμενη φάση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάκκαρη ξεκίνησε μουδιασμένα το πρώτο σετ και βρέθηκε να χάνει με 3-0 και 4-1, αλλά στη συνέχεια βρήκε τα πατήματά της και πήρε 11 game, έχοντας χάσει μόνο 3.
Από την αναμέτρηση ξεχώρισε η εντυπωσιακή επιστροφή της Σάκκαρη, πρόκειται για έναν πόντο που έκανε το τουρνουά να «παραμιλά».
Η Σάκκαρη ανέφερε για την επιστροφή που έβγαλε στο δεύτερο σετ:
«Είναι πιθανότατα το καλύτερο χτύπημα που έβγαλα στη ζωή μου! Είμαι 30 χρονών τώρα, παίζω τένις 25 χρόνια, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έβγαζα τέτοια επιστροφή. Αυτά τα βλέπεις από τον Ρότζερ (Φέντερερ), τον Κάρλος (Αλκαράθ), τώρα και από μένα! Είμαι σίγουρη ότι θα είναι ένας από τους πόντους του τουρνουά».
