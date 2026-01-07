Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν στο διπλό και η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup
Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στις ΗΠΑ και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του United Cup, παρότι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη πάλεψαν κόντρα σε Χάρισον και Γκοφ.
Στην προημιτελική φάση σταμάτησε η πορεία της εθνικής ομάδας τένις στο United Cup, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκαν με 2-1 από τους Γκοφ και Χάρισον, με το «δίδυμο» από τις ΗΠΑ να προκρίνεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στο Περθ.
Οι δύο Ελληνες τενίστες πήραν το πρώτο σετ με 6-4, όμως με αντεπίθεση διαρκείας οι Αμερικανοί ισοφάρισαν σε 1-1 (6-4) και πήραν την νίκη μετά από ένα συναρπαστικό σετ που ολοκληρώθηκε με 10-8. Οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 6-1, όμως αντέδρασαν και ισοφάρισαν (!) σε 6-6. Ωστόσο οι Χάρισον και Γκοφ πήραν ασφαλές προβάδισμα με 9-6 κι έκλεισαν το σετ με 10-8.
Νωρίτερα, ο «Tsitsifast» είχε νικήσει τον Τέϊλορ Φριτς με 2-0 (6-4, 7-5), ενώ η Σάκκαρη ηττήθηκε από την Κόκο Γκοφ με το ίδιο σκορ (6-3, 6-3).
Οι Αμερικανοί θα διεκδικήσουν τον 2ο συνεχόμενο τίτλο τους και 3ο συνολικά το Σάββατο (10/1), όταν θα αντιμετωπίσουν τη νικήτρια του προημιτελικού Πολωνία – Αυστραλία.
Τα αποτελέσματα στα ματς Ελλάδα – ΗΠΑ
Κόκο Γκοφ – Μαρία Σάκκαρη 2-0 (6-3, 6-2)
Τέιλορ Φριτς – Στέφανος Τσιτσιπάς 0-2 (6-4, 7-5)
Χάρισον/Γκοφ – Τσιτσιπάς/Σάκκαρη 2-1 (4-6, 6-4, 10-8)
