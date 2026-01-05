Ο Τσιτσιπάς πήρε το «θρίλερ» κόντρα στον Χάρις και η Ελλάδα έκανε το 1-0 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία (2-1 σετ)

Αμφίρροπη «μάχη» έγινε στη «RAC Arena» του Περθ, στον πρώτο αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία, ζευγάρι που διεκδικεί την πρώτη θέση, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να χαμογελά… τελευταίος και να γράφει το 1-0 για την εθνική επί των Βρετανών. O Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Μπίλι Χάρις με 6-4, 1-6, 6-7, μετά από συγκλονιστική «μάχη» και χάρισε στην εθνική την πρώτη νίκη της επί της Μεγάλης Βρετανίας, στο United Cup, για τον 5ο όμιλο, στο Περθ.

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μπίλι Χάρις ξεκίνησε καθυστερημένα (μετά τις 12:00) λόγω της μεγάλης διάρκειας των αγώνων μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας.

Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει εν συνεχεία σήμερα (5/1) τη νίκη απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου.

Η Ελλάδα διεκδικεί απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία την κατάκτηση της πρώτης θέσης του 5ου ομίλου. Οι Βρετανοί νίκησαν την Ιαπωνία, καθώς ο Μπίλι Χάρις πέτυχε μεγάλη νίκη ενάντια στον Σιντάρο Μοτσιζούκι με 7-6 (4), 6-3 και έδωσε το προβάδισμα στους Βρετανούς. Η Ναόμι Οσάκα ισοφάρισε για την Ιαπωνία, επικρατώντας της Κέιτι Σουόν με 7-6 (4), 6-1, αλλά οι Βρετανοί πήραν τη μεγάλη νίκη στο διπλό, όπου η Ολίβια Νίκολς και o Νιλ Σκάπσκι επικράτησαν της Νάο Ιμπίνο και Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα με 7-5, 4-6, 10-7.

Oι ΗΠΑ, κάτοχος του τίτλου εξασφάλισαν την πρόκρισή της στα προημιτελικά του United Cup, χάρη στη νίκη της Κόκο Γκοφ και του Κρίστιαν Χάρισον στο μικτό διπλό, που σφράγισε την είσοδο της ομάδας στην οκτάδα.

Αναλυτικά όλα τα σενάρια του 5ου ομίλου μετά τη νίκη που έκανε ο Τσιτσιπάς:

-Αν η Ελλάδα νικήσει με 2-1, η Ελλάδα θα πάρει την 1η θέση και η Μεγάλη Βρετανία θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (με ρεκόρ 3-3).

-Αν η Ελλάδα νικήσει με 3-0, η Ελλάδα θα πάρει την 1η θέση και η Μεγάλη Βρετανία θα αποκλειστεί.

-Αν η Μεγάλη Βρετανία νικήσει με 2-1, η Μεγάλη Βρετανία θα πάρει την 1η θέση και η Ελλάδα θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (4-2).

-Αν η Μεγάλη Βρετανία νικήσει με 3-0, η Μεγάλη Βρετανία θα πάρει την 1η θέση και η Ελλάδα θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (3-3).

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει: έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών κι έναν αγώνα μικτού διπλού. Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

United Cup 2026 Groups

ΠΕΡΘ

Όμιλος 1: ΗΠΑ – Ισπανία – Αργεντινή

Όμιλος 3: Ιταλία – Γαλλία – Ελβετία

Όμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα – Ιαπωνία

ΣΙΔΝΕΪ

Όμιλος 2: Καναδάς – Βέλγιο – Κίνα

Όμιλος 4: Αυστραλία – Τσεχία – Νορβηγία

Όμιλος 6: Γερμανία – Πολωνία – Ολλανδία

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο του United Cup 2026 ανέρχεται σε 11.806.190 δολάρια, με ισόποση κατανομή μεταξύ ATP και WTA. Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται βάσει συμμετοχής, νικών και τελικής κατάταξης.