Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Ο Τσιτσιπάς πήρε το «θρίλερ» κόντρα στον Χάρις και η Ελλάδα έκανε το 1-0 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία (2-1 σετ)
Ο Τσιτσιπάς πήρε το «θρίλερ» κόντρα στον Χάρις και η Ελλάδα έκανε το 1-0 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία (2-1 σετ)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Μπίλι Χάρις με (2-1), μετά από μία ένα φοβερό παιχνίδι και μία συγκλονιστική ανατροπή, κάνοντας το 1-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.

Αμφίρροπη «μάχη» έγινε στη «RAC Arena» του Περθ, στον πρώτο αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία, ζευγάρι που διεκδικεί την πρώτη θέση, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να χαμογελά… τελευταίος και να γράφει το 1-0 για την εθνική επί των Βρετανών. O Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Μπίλι Χάρις με 6-4, 1-6, 6-7, μετά από συγκλονιστική «μάχη» και χάρισε στην εθνική την πρώτη νίκη της επί της Μεγάλης Βρετανίας, στο United Cup, για τον 5ο όμιλο, στο Περθ.

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μπίλι Χάρις ξεκίνησε καθυστερημένα (μετά τις 12:00) λόγω της μεγάλης διάρκειας των αγώνων μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας.

Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει εν συνεχεία σήμερα (5/1) τη νίκη απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου.

Η Ελλάδα διεκδικεί απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία την κατάκτηση της πρώτης θέσης του 5ου ομίλου. Οι Βρετανοί νίκησαν την Ιαπωνία, καθώς ο Μπίλι Χάρις πέτυχε μεγάλη νίκη ενάντια στον Σιντάρο Μοτσιζούκι με 7-6 (4), 6-3 και έδωσε το προβάδισμα στους Βρετανούς. Η Ναόμι Οσάκα ισοφάρισε για την Ιαπωνία, επικρατώντας της Κέιτι Σουόν με 7-6 (4), 6-1, αλλά οι Βρετανοί πήραν τη μεγάλη νίκη στο διπλό, όπου η Ολίβια Νίκολς και o Νιλ Σκάπσκι επικράτησαν της Νάο Ιμπίνο και Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα με 7-5, 4-6, 10-7.

Oι ΗΠΑ, κάτοχος του τίτλου εξασφάλισαν την πρόκρισή της στα προημιτελικά του United Cup, χάρη στη νίκη της Κόκο Γκοφ και του Κρίστιαν Χάρισον στο μικτό διπλό, που σφράγισε την είσοδο της ομάδας στην οκτάδα.

Αναλυτικά όλα τα σενάρια του 5ου ομίλου μετά τη νίκη που έκανε ο Τσιτσιπάς:

-Αν η Ελλάδα νικήσει με 2-1, η Ελλάδα θα πάρει την 1η θέση και η Μεγάλη Βρετανία θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (με ρεκόρ 3-3).
-Αν η Ελλάδα νικήσει με 3-0, η Ελλάδα θα πάρει την 1η θέση και η Μεγάλη Βρετανία θα αποκλειστεί.
-Αν η Μεγάλη Βρετανία νικήσει με 2-1, η Μεγάλη Βρετανία θα πάρει την 1η θέση και η Ελλάδα θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (4-2).
-Αν η Μεγάλη Βρετανία νικήσει με 3-0, η Μεγάλη Βρετανία θα πάρει την 1η θέση και η Ελλάδα θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (3-3).

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει: έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών κι έναν αγώνα μικτού διπλού. Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

United Cup 2026 Groups

ΠΕΡΘ
Όμιλος 1: ΗΠΑ – Ισπανία – Αργεντινή
Όμιλος 3: Ιταλία – Γαλλία – Ελβετία
Όμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα – Ιαπωνία

ΣΙΔΝΕΪ
Όμιλος 2: Καναδάς – Βέλγιο – Κίνα
Όμιλος 4: Αυστραλία – Τσεχία – Νορβηγία
Όμιλος 6: Γερμανία – Πολωνία – Ολλανδία

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο του United Cup 2026 ανέρχεται σε 11.806.190 δολάρια, με ισόποση κατανομή μεταξύ ATP και WTA. Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται βάσει συμμετοχής, νικών και τελικής κατάταξης.

Η ανάρτηση της Euroleague για για τη μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό: «Είστε έτοιμοι;» (vid)
Η ανάρτηση της Euroleague για για τη μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό: «Είστε έτοιμοι;» (vid)

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Euroleague για την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από τον Ολυμπιακό και έδωσε το σύνθημα… για τις «μάχες» που θα ακολουθήσουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους
Euroleague 05.01.26

Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς και να φτιάξει μια σούπερ γραμμή ψηλών – Πώς διαμορφώνεται το ερυθρόλευκο ρόστερ και τι θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους ξένους στην Stoiximan GBL

Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!
Άλμα επί κοντώ 05.01.26

Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!

Ο Σουηδός ρέκορντμαν, Αρμάντ Ντουπλάντις αποθέωσε τον Μανόλο σε συνέντευξή του στην Ιταλία ενώ έθεσε στόχο τα 6.40!

inStream - Ροή Ειδήσεων
«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών
Ο κίνδυνος 05.01.26

«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών

Υποθέτω ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη αίσθηση ότι το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου και διαχείρισης του FIR Αθηνών πρέπει να διερευνηθεί, αλλά κυρίως να μην επαναληφθεί, τονίζει ο Ευ. Βενιζέλος.

Γρίπη: Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών – Ζορίζονται τα νοσοκομεία – Τι γίνεται με τα παιδιά
Ανησυχία 05.01.26

Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη - Ζορίζονται τα νοσοκομεία - Τι γίνεται με τα παιδιά

Yπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Αυξάνονται τόσο τα κρούσματα, όσο και τα βαριά περιστατικά. Έξαρση και στα παιδιά.

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή
Ελλάδα 05.01.26

Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μαρί Κιουρί, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να συνεχίζει την πορεία της μέσα σε πεζόδρομο.

Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο
Ελλάδα 05.01.26

Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο

Συνεπιβάτιδα του ζευγαριού περιέγραψε στο Live News το ταξίδι που είχαν προγραμματίσει και τι συνέβη με τη γυναίκα κατά τη διάρκεια αυτού.

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου
Διπλωματία 05.01.26

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γεραπετρίτης στη συζήτηση του με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι η Αθήνα επιμένει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με «τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «red code» πέντε περιφέρειας όπου αναμένονται βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας
Ελλάδα 05.01.26

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «red code» πέντε περιφέρειας όπου αναμένονται βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

«One Battle After Another» – Η μάχη της Perfidia με την επιλόχεια κατάθλιψη, αγγίζει προσωπικά την Τεγιάνα Τέιλορ
Ο ευατός της 05.01.26

«One Battle After Another» – Η μάχη της Perfidia με την επιλόχεια κατάθλιψη, αγγίζει προσωπικά την Τεγιάνα Τέιλορ

Όπως δήλωσε στο Variety, η Τεγιάνα Τέιλορ γνωρίζει «το συναίσθημα του να μην νιώθεις όμορφη, να μην νιώθεις ότι σε ακούν και απλά να μην μπορείς να θηλάσεις το μωρό σου».

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Euroleague για την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από τον Ολυμπιακό και έδωσε το σύνθημα… για τις «μάχες» που θα ακολουθήσουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικαθιστά και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μαλιούκ
Ο διάδοχός του 05.01.26

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικαθιστά και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μαλιούκ

Ακόμη έναν στενό συνεργάτη του αντικαθιστά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει ξεκινήσει σαρωτικό «ανασχηματισμό» προσώπων σε κρίσιμες υπουργικές θέσεις και υπηρεσίες. Υποστηρίζει ότι του ανέθεσε «ασύμμετρες επιχειρήσεις».

ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα
Επικαιρότητα 05.01.26

ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα

Την οργή του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου με σοφιστείες «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» για τη δήλωση του Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα. Για «συνειδητή επιλογή» του πρωθυπουργού μιλά το ΠΑΣΟΚ, και τονίζει ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο».

Novartis: Πήρα βραβείο για όσα κατέθεσα από τις αμερικανικές αρχές, είπε στην απολογία της η Μαρία Μαραγγέλη
Ελλάδα 05.01.26

«Πήρα βραβείο για όσα κατέθεσα για τη Novartis από τις αμερικανικές αρχές», είπε στην απολογία της η Μαραγγέλη

Στην απολογία της η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας στην υπόθεση Novartis, Μαρία Μαραγγέλη, δήλωσε ότι νιώθει αδικημένη από την αντιμετώπιση των ελληνικών αρχών

Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας
The Good Life 05.01.26

Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων από την έκδοση του «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας.

ΠΑΣΟΚ: Κανένα σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση κάνει απλώς damage control με τελεσίγραφα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

ΠΑΣΟΚ: Κανένα σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση κάνει απλώς damage control με τελεσίγραφα

Δριμεία κριτική στην κυβερνητική τακτική απέναντι στους αγρότες ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Από το πρόθυμος ο Μητσοτάκης για διάλογο χωρίς πλαίσιο, μετά η ικανοποίηση του 70% των αιτημάτων και η εμφάνιση του γαλάζιου πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως success story, τώρα τα τελεσίγραφα.

Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 05.01.26

Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία

Σε πολυεπίπεδη ποδοσφαιρική γιορτή, που ξεπέρασε τα αγωνιστικά όρια και έβαλε στο επίκεντρο το θέαμα, τον φίλαθλο και το κοινωνικό αποτύπωμα, αναδείχτηκε το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, το οποίο αναβίωσε έπειτα από πρωτοβουλία της ΕΠΟ, σε συνεργασία με τη Betsson, Μεγάλο και Ονομαστικό Χορηγό του θεσμού.

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο
The Economist 05.01.26

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε πετρέλαιο στον κόσμο. Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές θα επενδύσουν εκεί. Υπάρχει όμως κάτι που δεν λέει.

«Hercules the Bear: A Love Story»: Η ιστορία της αρκούδας που μεγάλωσε ως το παιδί ενός ζευγαριού
Έζησε σαν άνθρωπος 05.01.26

Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC

Σε μια εποχή που η σχέση του ανθρώπου με την άγρια φύση ορίζεται κυρίως από αποστάσεις, κανόνες και απαγορεύσεις, η ιστορία του Άντι και της Μάγκι Ρόμπιν μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας
Eργένικη ζωή 05.01.26

Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας

Η δημογραφική ομάδα των singles - εργένηδων και εργενισσών - αυξάνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;
Κόσμος 05.01.26

Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ, ο οποίος εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα απέλασης φοιτητών που υποστηρίζουν τη Γάζα, επιβλέπει τώρα τη δίωξη του Νικολά Μαδούρο

