Αήττητο ήταν και… πάει: Η Γκοφ νίκησε τη Σάκκαρη στο United Cup (2-0)

Η Κόκο Γκοφ σταμάτησε το αήττητο σερί της Μαρίας Σάκκαρη στο United Cup, καθώς η Αμερικανή επικράτησε της Ελληνίδας τενίστριας με 2-0.

Η 21χρονη πέτυχε την 6η νίκη της επί της Σάκκαρη με το ρεκόρ να είναι υπέρ της (6-5). Από την άλλη, η Μαρία γνώρισε την πρώτη της ήττα στη σεζόν, μετά από τις επικρατήσεις κόντρα σε Οσάκα και Ραντουκάνου αντίστοιχα.

Δεν άρχισε καλά η Σάκκαρη

Η Σάκκαρη ξεκίνησε μουδιασμένα το πρώτο σετ, με αποτέλεσμα η Αμερικανή να πάρει το προβάδισμα και να κάνει εύκολα το 1-0.

Η Γκοφ διατήρησε καλή εικόνα και στο δεύτερο σετ, πήρε το break στο 3ο και το 7ο game και έτσι, έφτασε στο 2-0 επί της Σάκκαρη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε στη συνέχεια με 2-0 κόντρα στον Τέιλορ Φρίτζ και έκανε το 1-1 για την Ελλάδα απέναντι στην Αμερική στο United Cup.

Αυτή την ώρα, η γαλανόλευκη παίζει με τις ΗΠΑ στη «μάχη» στο διπλό.