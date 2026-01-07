Αήττητο ήταν και… πάει: Η Γκοφ νίκησε τη Σάκκαρη στο United Cup (2-0)
Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε απέναντι στην Κόκο Γκοφ, αλλά δεν κατάφερε να επικρατήσει και έτσι, γνώρισε την πρώτη της ήττα στο United Cup με 2-0.
Η Κόκο Γκοφ σταμάτησε το αήττητο σερί της Μαρίας Σάκκαρη στο United Cup, καθώς η Αμερικανή επικράτησε της Ελληνίδας τενίστριας με 2-0.
Η 21χρονη πέτυχε την 6η νίκη της επί της Σάκκαρη με το ρεκόρ να είναι υπέρ της (6-5). Από την άλλη, η Μαρία γνώρισε την πρώτη της ήττα στη σεζόν, μετά από τις επικρατήσεις κόντρα σε Οσάκα και Ραντουκάνου αντίστοιχα.
Δεν άρχισε καλά η Σάκκαρη
Η Σάκκαρη ξεκίνησε μουδιασμένα το πρώτο σετ, με αποτέλεσμα η Αμερικανή να πάρει το προβάδισμα και να κάνει εύκολα το 1-0.
Η Γκοφ διατήρησε καλή εικόνα και στο δεύτερο σετ, πήρε το break στο 3ο και το 7ο game και έτσι, έφτασε στο 2-0 επί της Σάκκαρη.
Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε στη συνέχεια με 2-0 κόντρα στον Τέιλορ Φρίτζ και έκανε το 1-1 για την Ελλάδα απέναντι στην Αμερική στο United Cup.
Αυτή την ώρα, η γαλανόλευκη παίζει με τις ΗΠΑ στη «μάχη» στο διπλό.
