Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Ποδαρικό με το… δεξί στο 2026 αλλά και τη νέα σεζόν έκανε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία διανύει μια εξαιρετική περίοδο τόσο στην καριέρα όσο και στη ζωή της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, στον πρώτο αγώνα της Εθνικής Ελλάδας στο United Cup, στον 6ο όμιλο, στο Περθ, νίκησε 2-0 (6-4, 6-2) την σπουδαία Γιαπωνέζα, Ναόμι Οσάκα, κάτοχο τεσσάρων Grand Slam και πρώην Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε αυτό που ήθελε από την πρώτη αναμέτρηση του χρόνου για εκείνη, αγώνας που πάντως λόγω του πρόωρου της σεζόν δεν διεκδικούσε δάφνες ποιότητας. Με αυτή τη νίκη, η Εθνική πήρε και το προβάδισμα στο tie και στο ματς που ακολουθεί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι για να «σφραγίσει» έτσι τη νίκη της Ελλάδας επί της Ιαπωνίας που θα φέρει την Εθνική πιο κοντά στις νοκ-άουτ φάσεις του τουρνουά.

Η Σάκκαρη έγινε πιο απειλητική στο 10ο game του 1ου σετ, όταν έφτασε στο 4-5, 15-40 και το διπλό set point. H Οσάκα ανταποκρίθηκε με δύο καλά σερβίς στη σειρά, αλλά η Σάκκαρη επέμεινε, δημιούργησε και τρίτη ευκαιρία και τελικά έκανε το μεγάλο break για να πάρει το 1ο της σετ (6-4).

Η Σάκκαρη έπαιξε πολύ καλά και ψύχραιμα, για να επιστρέψει από το 1-1, 15-40 και να κρατήσει το σερβίς της για το υπέρ της 2-1. Έκτοτε, η Μαρία Σάκκαρη κυριάρχησε, έκανε δύο break στη σειρά, για να φτάσει στο 5-1. Η Οσάκα, πάντως μείωσε σε 5-2 μετά από το πρώτο της break στο σετ. Η Σάκκαρη με το 3ο διαδοχικό break εξασφάλισε τη νίκη χωρίς να χρειαστεί να σερβίρει ξανά. Αυτή ήταν η 3η νίκη της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Οσάκα, από την οποία έχει ηττηθεί και 3 φορές (3-3).

Early excitement in the 2026 tennis season 😯 Maria Sakkari takes the lead for Greece 🇬🇷💪#UnitedCup pic.twitter.com/19i3LtjFo0 — Tennis Channel (@TennisChannel) January 2, 2026

Σάκκαρη: «Είμαι πολύ τυχερή κοπέλα»

Αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη της επί της Γιαπωνέζας τενίστριας η Σάκκαρη δήλωσε: «Είμαι πολύ τυχερή κοπέλα, μακάρι όλος ο κόσμος να βρει έναν τέτοιο σύντροφο. Είναι εκπληκτικός, μου δίνει δύναμη και κουράγιο» απάντησε σε σχετική ερώτηση για τον αρραβώνα της η Μαρία Σάκκαρη. H Ελληνίδα τενίστρια δήλωσε για τα πολλά πετυχημένα down-the-line backhand που έκανε σήμερα απέναντι στην Οσάκα: «Είναι κάτι που δούλεψα πολύ καλά στην προετοιμασία μου.

Και συνέχισε για τη «μάχη» με τη Γιαπωνέζα τενίστρια: «Είχαμε πολλά ράλι ανάμεσά μας cross-court οπότε ένιωσα πως όποια καταφέρει να κάνει πάει στην ευθεία πρώτη θα κερδίσει τον πόντο. Ήταν κάτι που δούλεψα στην pre-season και μπόρεσα να το εφαρμόσω σήμερα, δεν ήταν καθόλου άσχημα για πρώτος αγώνας».

Τέλος, της ζητήθηκε να μιλήσει και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που θα παίξει τον επόμενο αγώνα στο tie της Ελλάδας και της Ιαπωνίας στο United Cup στο Περθ και απάντησε: «Πιστεύω πολύ σ’ αυτόν. Ο καθένας μπορεί να έχει μια δύσκολη σεζόν, όμως ξέρω πως είναι ένας εκπληκτικός παίκτης. Υπέφερε αρκετά με τη μέση του, τον εμπιστεύομαι όμως πλήρως, θεωρώ πως είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και είμαι πολύ τυχερή που τον έχω συμπαίκτη. Είμαι σίγουρη ότι θα τελειώσει τη δουλειά».