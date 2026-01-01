magazin
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης-Μαρία Σάκκαρη: Γάμος το 2027 – Η πρόταση και το μονόπετρο
Go Fun 01 Ιανουαρίου 2026 | 20:11

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης-Μαρία Σάκκαρη: Γάμος το 2027 – Η πρόταση και το μονόπετρο

Ο γιος του πρωθυπουργού Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η πρωταθλήτρια του τένις Μαρία Σάκκαρη είναι μαζί πέντε χρόνια

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη επισημοποίησαν τη σχέση τους. Το νέο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρώτο καφέ της χρονιάς με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι ο γιος του Κωνσταντίνος έκανε πρόταση γάμου στην πρωταθλήτρια του τένις, Μαρία Σάκκαρη.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 28 ετών και η 30χρονη Μαρία Σάκκαρη είναι πέντε χρόνια μαζί.

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν όταν ο γιος του πρωθυπουργού εθεάθη στις κερκίδες του Court Suzanne – Lenglen στο Παρίσι, να πανηγυρίζει την πρόκριση της Σάκκαρη στις 8 του Roland Garros τον Ιούνιο του 2021.

Σε βίντεο που ανάρτησε από την Αυστραλία, όπου συμμετέχει στο United Cup, διακρίνεται το μονόπετρο του αρραβώνα τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Ναυτιλία
Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Go Fun 01.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»

Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026
Go Fun 01.01.26

Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026

Με κοινές αναρτήσεις και τρυφερά στιγμιότυπα, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις επιβεβαιώνουν πως ο έρωτάς τους είναι η πιο όμορφη είδηση που μας άφησε η χρονιά που πέρασε

Σύνταξη
Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της
Δεν μπλέκεις 01.01.26

Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της

Η pop star Τζένιφερ Λόπεζ έχει δεχθεί μεγάλη online κριτική για τις hot εμφανίσεις της κατά την διάρκεια των συναυλιών της. Ωστόσο ξέρει πως να απαντήσει.

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»
Go Fun 01.01.26

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την οικογένεια Μπέκαμ σε δυναμική συμφιλίωσης μετά τη φερόμενη κόντρα των Ντέιβιντ και Βικτόρια με τον πρωτότοκο γιο τους Μπρούκλιν

Σύνταξη
Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s
Τόπο στα νιάτα 01.01.26

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή
Fizz 31.12.25

Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή

Με ένα εντυπωσιακό ψηφιακό άλμπουμ που ανατρέχει στις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς, Κέιτ και Γουίλιαμ αποχαιρετούν το 2025, δίνοντας μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική τους ζωή και τα νέα τους καθήκοντα

Σύνταξη
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
GLP-1 31.12.25

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν
Ξεκάθαρη θέση 31.12.25

Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν

Το ίδρυμα για τα ζώα της σταρ του κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό θα πραγματοποιηθεί σε εκκλησία της γενέτειράς της, στο Σαιν-Τροπέ, στις 7 Ιανουαρίου, και θα ακολουθήσει ιδιωτική ταφή, χωρίς όμως να διευκρινίσει πού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει
«Να μην ξεχαστούν» 31.12.25

Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει

Η τραγωδία της οικογένειας Χαντ πυροδότησε την καμπάνια της βασίλισσας Καμίλα κατά της έμφυλης βίας και της θύμισε το τραύμα της δικής της ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Αγάπη 31.12.25

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» - Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26

Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01.01.26

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Τότεναμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης
«Κοιμισμένος Ντόναλντ»; 01.01.26

Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου, με χαλαρώνει πολύ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πολλούς μήνες αποκαλούσε τον Τζο Μπάιντεν ως «Κοιμισμένο Τζο», επειδή κοιμόνταν σε συνεδριάσεις

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025
12 μήνες 01.01.26

Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025

Ένας απολογισμός προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2025. Πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και καλλιτέχνες, ο θάνατος των οποίων προκάλεσε αντιδράσεις και αλλαγές. Ή ξύπνησε νοσταλγία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη
70 χρόνια τώρα 01.01.26

Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη

Πιλότοι αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών έχουν «αναχαιτίσει» το έλκηθρο του Άη-Βασίλη πολλές φορές. Τα Χριστούγεννα, παραμονή, ο αμερικανικός στρατός έχει αποστολή να παρακολουθεί την πορεία του προς τις καμινάδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά
Τι κάνει λάθος; 01.01.26

Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά

Η Κίνα θέλει να αυξήσει τα ποσοστά γεννήσεων. Για να το πετύχει αυξάνει 13% τον φόρο στην αντισύλληψη. Αλλά ενισχύει τις υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»
Ποδόσφαιρο 01.01.26

Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»

Το νέο έτος ξεκίνησε άσχημα για τη Λίβερπουλ, η οποία δεν κατάφερε να βρει δίχτυα απέναντι στη Λιντς, χάνοντας έτσι δύο πολύτιμους βαθμούς στο «Άνφιλντ», καθώς το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 0-0.

Σύνταξη
Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους
Απεξάρτηση 01.01.26

Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους

Ψυχίατροι προειδοποιούν για το νέο εθισμό σε συσκευασία δώρου όσο η οικονομία της ντοπαμίνης φέρνει δισεκατομμύρια κέρδη σε κολοσσούς που εργαλειοποιούν τον νευροδιαβιβαστή της καλής διάθεσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο
Εμπλοκή 01.01.26

Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο

Η Ρωσία ζήτησε σύμφωνα με τους New York Times από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να κυνηγούν τάνκερ από το Ιράν και κινούνταν προς τη Βενεζουέλα, το οποίο γράφτηκε σε νηολόγιο της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η νέα «γκρίζα ζώνη» του αμερικανικού μπάσκετ
Μπάσκετ 01.01.26

Η νέα «γκρίζα ζώνη» του αμερικανικού μπάσκετ

Η υπόθεση του Τζέιμς Ννάτζι ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στο NCAA, επιταχύνοντας την επαγγελματοποίηση του κολεγιακού μπάσκετ και θέτοντας υπό αμφισβήτηση κανόνες δεκαετιών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης
Νεοναζί χούλιγκαν 01.01.26

H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης

Η Ουκρανία κατάφερε να αποσπάσει 500.000 δολάρια από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σκηνοθετώντας τον θάνατο ενός Ρώσου πολιτοφύλακα και νεοναζί χούλιγκαν ο οποίος πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας

Σύνταξη
Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο