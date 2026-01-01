Κωνσταντίνος Μητσοτάκης-Μαρία Σάκκαρη: Γάμος το 2027 – Η πρόταση και το μονόπετρο
Ο γιος του πρωθυπουργού Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η πρωταθλήτρια του τένις Μαρία Σάκκαρη είναι μαζί πέντε χρόνια
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη επισημοποίησαν τη σχέση τους. Το νέο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρώτο καφέ της χρονιάς με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι ο γιος του Κωνσταντίνος έκανε πρόταση γάμου στην πρωταθλήτρια του τένις, Μαρία Σάκκαρη.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 28 ετών και η 30χρονη Μαρία Σάκκαρη είναι πέντε χρόνια μαζί.
Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν όταν ο γιος του πρωθυπουργού εθεάθη στις κερκίδες του Court Suzanne – Lenglen στο Παρίσι, να πανηγυρίζει την πρόκριση της Σάκκαρη στις 8 του Roland Garros τον Ιούνιο του 2021.
Σε βίντεο που ανάρτησε από την Αυστραλία, όπου συμμετέχει στο United Cup, διακρίνεται το μονόπετρο του αρραβώνα τους.
View this post on Instagram
