Τις… χαρές του ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στον πρώτο καφέ με τον Τασούλα – Παντρεύεται ο γιος του με τη Μαρία Σάκκαρη

Η πρόταση γάμου του γιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στη Μαρία Σάκκαρη ήταν η «είδηση» που έβγαλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον πρώτο καφέ της χρονιάς που πίνει -κατ’ έθιμον- με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Με το θέμα των αγροτών να καίει και κορυφαίους υπουργούς να έχουν προχωρήσει μέσα στις γιορτές σε -αν μην τι άλλο- προκλητικές δηλώσεις για σειρά κρίσιμων θεμάτων, ο πρωθυπουργός μοιράστηκε με τους συνομιλητές του τα ευχάριστα νέα της οικογένειάς του και ανθρώπινες στιγμές, αποκαλύπτοντας ότι θέλει να γίνει παππούς το 2027.

Κατά τον πρωτοχρονιάτικο καφέ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο γιος του Κωνσταντίνος έκανε πρόταση γάμου στην διεθνούς φήμης τενίστρια, με την οποία διατηρούν σχέση τα τελευταία τρία χρόνια, τα Χριστούγεννα. Επίσης, ότι τόσο ο ίδιος και η σύζυγός του, Μαρέβα, αλλά και οι γονείς της Μαρίας Σάκκαρη, θα ήθελαν πολύ να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες σύντομα.

Στον πρωτοχρονιάτικο καφέ φέτος συμμετείχαν εκτός από τον πρωθυπουργό και τον Προέδρο της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, και άλλα πρόσωπα.