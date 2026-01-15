Τσιτσιπάς-Σάκκαρη: Οι αντίπαλοί τους στον πρώτο γύρο του Australian Open
Τους αντιπάλους τους στον πρώτο γύρο του Αυστραλιανού grand slam έμαθαν Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη.
Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στον Αυστραλιανό Όπεν και το πρωί της Πέμπτης έγιναν γνωστοί οι πρώτοι αντίπαλοί τους.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει κόντρα στον Ιάπωνα, Σιντάρο Μοσιζούκι (No 112 στον κόσμο), στην πρεμιέρα του στο Australian Open. Ο Ελληνας πρωταθλητής, αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και πάρει τη νίκη, θα συναντήσει στο β’ γύρο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και τον Τόμας Μάχατς, όπως προέκυψε από την κλήρωση του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.
Στο μεταξύ, με τη Γαλλίδα Λεόλια Ζανζάν (Νο 101 στην παγκόσμια κατάταξη) θα αναμετρηθεί η Μαρία Σάκκαρη στον 1ο γύρο του τουρνουά της Μελβούρνης. Αν επικρατήσει, τότε στο δεύτερο γύρο πιθανότατα θα παίξει με την Μίρα Αντρέεβα, Νο 8 στον κόσμο, που κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς. Το Australian Open θα διεξαχθεί το διάστημα 18 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου στη Μελβούρνη.
