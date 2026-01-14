Απόκλείστηκε από το Australian Open η Παπαμιχαήλ

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ηττήθηκε στο β’ προκριματικό γύρο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία της για να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, το Australian Open.

Η 32χρονη τενίστρια (Νο 160 στον κόσμο) ηττήθηκε με 6-1 και 6-2 από την 25χρονη Ουκρανή, Νο 110 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιούλια Σταροντούμπτσεβα. Για την Παπαμιχαήλ η ήττα αυτή βάζει τέλος στο όνειρο μιας ιστορικής πρόκρισης σε κυρίως ταμπλό Grand Slam.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο τενίστριες υπέπεσαν σε αρκετά λάθη (31 Παπαμιχαήλ – 28 Σταροντούμπτσεβα), με την Ουκρανή ωστόσο, να καταφέρνει να παίρνει το παιχνίδι, έχοντας περισσότερη αποτελεσματικότητα.

Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (15/1) και οι Στέφανος Τσιτσιπάς – Μαρία Σάκκαρη αναμένουν για το μονοπάτι τους.