Απόκλείστηκε από το Australian Open η Παπαμιχαήλ
Την ήττα με 2-0 σετ γνώρισε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ από την Γιούλια Σταροντούμπτσεβα στα προκριματικά του Αυστραλιανού Όπεν και αποκλείστηκε από τη συνέχειά τους.
Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ηττήθηκε στο β’ προκριματικό γύρο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία της για να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, το Australian Open.
Η 32χρονη τενίστρια (Νο 160 στον κόσμο) ηττήθηκε με 6-1 και 6-2 από την 25χρονη Ουκρανή, Νο 110 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιούλια Σταροντούμπτσεβα. Για την Παπαμιχαήλ η ήττα αυτή βάζει τέλος στο όνειρο μιας ιστορικής πρόκρισης σε κυρίως ταμπλό Grand Slam.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο τενίστριες υπέπεσαν σε αρκετά λάθη (31 Παπαμιχαήλ – 28 Σταροντούμπτσεβα), με την Ουκρανή ωστόσο, να καταφέρνει να παίρνει το παιχνίδι, έχοντας περισσότερη αποτελεσματικότητα.
Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (15/1) και οι Στέφανος Τσιτσιπάς – Μαρία Σάκκαρη αναμένουν για το μονοπάτι τους.
