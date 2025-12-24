Την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδό της στο κυρίως ταμπλό του Αυστραλιανού Όπεν θα έχει η Δέσποινα Παπαμιχαήλ.

Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία ήταν εξαιρετική στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και ολοκλήρωσε τη χρονιά στο Νο. 162 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, βρίσκεται στη λίστα των προκριματικών που ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Η 32χρονη από την Πρέβεζα, που θα είναι και μέλος της εθνικής ομάδας που θα λάβει μέρος στο United Cup, θα αγωνιστεί για τέταρτη φορά στην καριέρα της στα προκριματικά του Αυστραλιανού Όπεν, με στόχο φυσικά το κυρίως ταμπλό.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Παπαμιχαήλ στο Αυστραλιανό Όπεν μέχρι τώρα ήταν ο δεύτερος γύρος των προκριματικών (σ.σ το 2023).

Υπενθυμίζουμε ότι για να βρεθεί η Δέσποινα στο κυρίως ταμπλό του πρώτου χρονικά Grand Slam για το 2025, που θα αρχίσει στις 12 Ιανουαρίου, πρέπει να κάνει τρεις νίκες στα προκριματικά.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια δύσκολη δοκιμασία για την Ελληνίδα τενίστρια, η οποία, όμως, το 2025 έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και κατέκτησε δύο τίτλους σε 35άρια τουρνουά της ITF, ενώ είχε επίσης καλές πορείες σε αρκετά 125άρια τουρνουά της WTA.

Με Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή στο κυρίως ταμπλό του Αυστραλιανού Όπεν, λόγω των υψηλών ranking που έχουν σε ATP και WTA αντίστοιχα.