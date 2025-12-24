Τρομερό επίτευγμα: Ο Παγώνης αναδείχτηκε κορυφαίος Ευρωπαίος τενίστας στην ηλικία του

Ο Ραφαήλ Παγώνης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της χρονιάς στην κατηγορία των 14 ετών από την Tennis Europe.

Έτσι ο Έλληνας τενίστας επιβεβαίωσε την συνεχή αγωνιστική του άνοδο την χρονιά που διανύουμε, στην οποία κατέκτησε τίτλους και διακρίθηκε σε κορυφαία τουρνουά.

Η πορεία του στο Race to Monte-Carlo εξελίχθηκε σταδιακά αλλά με σταθερότητα. Με αλλεπάλληλες επιτυχίες από την άνοιξη και μετά, άρχισε να μειώνει τη διαφορά από τους βασικούς του αντιπάλους, μέχρι που η νίκη του στο Milan Super Category, στις αρχές Ιουνίου, τον έφερε ξανά στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Ο Παγώνης δεν έπεσε από την κορυφή

Από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Παγώνης δεν έπεσε ποτέ από την κορυφή, αυξάνοντας και μάλιστα και τη διαφορά του από τους διώκτες του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tennis Europe (@tenniseuropejuniortour)



Ο Έλληνας τενίστας κατέκτησε συνολικά οκτώ τίτλους μέσα στο 2025, ανάμεσά τους τρία τουρνουά Super Category, τρία τουρνουά της Category 1, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U14 στην Τσεχία και το Tennis Europe Junior Masters στο Μόντε Κάρλο.