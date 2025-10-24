Ο απίθανος Παγώνης διεκδικεί κούπα και στο Μόντε Κάρλο

Συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις ο Ραφαήλ Παγώνης. Ο 13χρονος, που αγωνίζεται στο Tennis Europe Junior Masters που διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο, επικράτησε του Μονεγάσκου Ενέα Γκανουντέντζι και θα αγωνιστεί στον τελικό της διοργάνωσης.

Το νούμερο 1 της Ευρώπης στην κατηγορία U14 είχε ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό, ωστόσο με αυτή τη νίκη έκανε το 3/3 στον όμιλό του, στο οποίο έχασε μόνο ένα σετ.

Ο Παγώνης περιμένει αντίπαλο για τον τίτλο

Πλέον, ο Παγώνης περιμένει τον νικητή του δεύτερου ομίλου, ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μαξ Λόριντσικ και Σαμιουέλ Ντακασιάν.

Ο τελικός αυτός είναι ο έκτος συνεχόμενος που θα αγωνιστεί ο 13χρονος σε μεγάλη διοργάνωση, από τους οποίους έχει κερδίσει τους 4, ενώ συνολικά στη φετινή σεζόν έχει κατακτήσει 8 τίτλους στην κατηγορία U14, την οποία θα αφήσει μετά το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην κατηγορία U16.