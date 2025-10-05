Θριάμβευσε στη Βαρκελώνη ο Ραφαήλ Παγώνης

Στον τελικό της Κυριακής (5/10), ο Νο1 στην Ευρώπη στα 14άρια επικράτησε του Πορτογάλου Φραντσίσκο Σαρντίνια με 6-1, 7-5, προσθέτοντας ένα ακόμη τρόπαιο στη φετινή εντυπωσιακή του συλλογή και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο της ηλικιακής του κατηγορίας.

Ο 13χρονος Έλληνας τενίστας μετρά πλέον τρεις τίτλους Super Category για το 2025, επτά συνολικά μέσα στη χρονιά, ενώ αν υπολογίσουμε και το τουρνουά επίδειξης στο Wimbledon, φτάνει τους οκτώ!

Στον τελικό, ο Παγώνης μπήκε με αποφασιστικότητα, μετατρέποντας το 1-1 σε 6-1 και παίρνοντας άνετα το πρώτο σετ. Στο δεύτερο, συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και προηγήθηκε 3-1, όμως ο Σαρντίνια βρήκε απαντήσεις και ισοφάρισε σε 3-3.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε ξανά το break για το 5-3, αλλά ο Πορτογάλος δεν το έβαλε κάτω, σβήνοντας τρεις match points και φέρνοντας το σκορ στα ίσα (5-5). Παρ’ όλα αυτά, ο Παγώνης κράτησε την ψυχραιμία του, έκανε το 6-5 με εύκολο hold και με ένα ακόμα break έκλεισε τον αγώνα με στιλ, σηκώνοντας πανηγυρικά το τρόπαιο στη Βαρκελώνη.

Ένας ακόμη τίτλος, μια ακόμη επιβεβαίωση πως ο Ραφαήλ Παγώνης συνεχίζει να γράφει τη δική του λαμπρή πορεία στο ευρωπαϊκό τένις.