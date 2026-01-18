Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)

Στον δεύτερο γύρο του Australian Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη τα ξημερώματα της Κυριακής, ξεκινώντας ιδανικά την παρουσία της, με καλή εμφάνιση στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γαλλίδας, Λεόλια Ζανζάν με 2-0 σετ (6-4, 6-2).

Πέρα όμως από τη νίκη, η Σάκκαρη φρόντισε να προσφέρει στο κοινό της Μελβούρνης και ένα από τα καλύτερα χτυπήματα των τελευταίων ετών και ίσως το καλύτερο της χρονιάς -παρότι αυτή μόλις ξεκίνησε- στο γυναικείο τένις. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ και ενώ προηγούνταν 4-2, η Ζανζάν βρισκόταν στο σερβίς, με τη Γαλλίδα να επιλέγει ένα slice χτύπημα, στέλνοντας τη μπάλα πολύ πλάγια. Η Σάκκαρη αντέδρασε πολύ γρήγορα και με ένα ενστικτώδες χτύπημα που δεν… ορίζεται ακριβώς -κάτι μεταξύ slice και smash- «έκοψε» τη μπάλα που διέγραψε ακολούθως μια απίθανη τροχιά, περνώντας όχι πάνω, αλλά δίπλα από το φιλέ για να καταλήξει στο τερέν της Γαλλίδας που μόνο να παρακολουθήσει την πορεία της κατάφερε!

Δείτε τον πόντο και την αντίδραση της Σάκκαρη

«Αυτό είναι το σύνθημά για να σηκώσεις το σαγόνι σου από το πάτωμα μετά από ΑΥΤΗ την εκπληκτική επιστροφή της Σακκάρη», έγραψε χαρακτηριστικά ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης στο X για το χτύπημα της Σάκκαρη.

«Μετά τον Φέντερερ και τον Αλκαράθ, το έκανα κι εγώ»

Μετά το τέλος του αγώνα πια, όταν ρωτήθηκε σχετικά, η Ελληνίδα τενίστρια δήλωσε ότι δεν έχει ξαναπετύχει τέτοιο χτύπημα στην καριέρα της!

«Δεν έχω καταφέρει τέτοιο χτύπημα στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών και παίζω τένις εδώ και 25 χρόνια και δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μπορώ να το πετύχω. Το έχετε δει από τον Ρότζερ (σ.σ. Φέντερερ) και τον Κάρλος (σ.σ. Αλκαράθ) και τώρα από μένα. Πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα για τον πόντο του τουρνούα» είπε χαρακτηριστικά και ο δημοσιογράφος συμφώνησε: «το πιστεύω κι εγώ».

Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί κόντρα σε μια εκ των Μίρα Αντρέεβα και Ντόνα Βέκιτς.