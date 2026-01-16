Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)

Έχοντας κερδίσει 20 Grand Slam και 103 τίτλους με συνολικό ρεκόρ καριέρας 1251–275 (82%) και έχοντας υπάρξει για δύο δεκαετίες στην κορυφή του παγκόσμιου τένις, ο Ρότζερ Φέντερερ δικαίως θεωρείται ένας εν ζωή θρύλος, όχι μόνο του συγκεκριμένου σπορ, αλλά του παγκόσμιου αθλητισμού συνολικά.

Ο Ελβετός μύθος, κρέμασε τη ρακέτα του το 2022 και τέσσερα χρόνια μετά αποφάσισε να… επιστρέψει έστω και για λίγο! Και μάλιστα, εκεί όπου έγραψε ορισμένες από τις πιο χρυσές σελίδες της καριέρας του και του σπορ συνολικά, στην «Rod Laver Arena» της Μελβούρνης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον 18ο major τίτλο του, όταν το 2017 -στα 35 του- νίκησε 3-2 (6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3) τον Ράφαελ Ναδάλ ίσως στον κορυφαίο αγώνα τένις της σύγχρονη ιστορίας.

Roger Federer returns to Rod Laver Arena 😍 pic.twitter.com/czfuPV0KpF — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2026

Το κοινό της Μελβούρνης τον έχει δει άλλωστε να κερδίζει εκεί έξι συνολικά τρόπαια Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) και τα ξημερώματα της Παρασκευής, τον είδε να παίρνει ξανά τη ρακέτα στα χέρια του και να υπενθυμίζει σε όλους ότι η κλάση παραμένει αιώνια.

44 yo Roger Federer just beat 27 yo Casper Ruud in a tiebreak during their practice 👀 Reminder that Federer retired in 2022 and Ruud is currently ranked No. 12 in the world pic.twitter.com/DaiibWaP6K — Barstool Tennis (@StoolTennis) January 16, 2026

Ο Φέντερερ, στα 44 του πια, αντιμετώπισε τον 27χρονο Κάσπερ Ρουντ, Νο12 της παγκόσμιας κατάταξης, σε ένα φιλικό tie break ως μέρος ανοιχτής προπόνησης στο κεντρικό κορτ, ενόψει ενός τουρνουά επίδειξης που θα διεξαχθεί το Σάββατο (17/1) με τη συμμετοχή των Λέιτον Χιούιτ, Πάτρικ Ράφτερ και Άντρε Άγκασι. Όπως ήταν λογικό, ο κόσμος γέμισε τις εξέδρες και είδε τον Ελβετό «αρτίστα» να κάνει ξανά τα… δικά του. Παρότι πλέον είναι… μεσήλικας και έχει σταματήσει 4 χρόνια το επαγγελματικό τένις, νίκησε άνετα (7-2) τον Νορβηγό, έναν από τους καλύτερους τενίστες στον κόσμο αυτή την εποχή!

Και με χτυπήματα σαν αυτό το backhand down the line, υπενθύμισε σε όλους… ποιος είναι!

Oh, Roger 😍 That backhand down the line will never get old 💫 pic.twitter.com/FAD8yOiQi9 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2026

Δείτε όλο το tie break του Φέντερερ με τον Ρουντ