Τσιτσιπάς: «Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν τραυματιστεί τόσοι αθλητές» (vid)

Η νέα σεζόν ξεκινά επισήμως στο τένις με την έναρξη του Αυστραλιανού Όπεν και κατά την συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη του τουρνουά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πολύ βαρύ πρόγραμμα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αθλητές. Επιπλέον, δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όταν είναι υγιής, απολαμβάνει το τένις.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Όταν είμαι υγιής, απολαμβάνω ξανά το τένις. Ακόμα και οι ήττες μού δίνουν feedback. Όταν είσαι τραυματίας, δεν έχεις ούτε αυτό. Έφτασα σε σημείο να μη με νοιάζουν τα αποτελέσματα. Αυτό που μετράει είναι να μπορώ να προπονούμαι σωστά και να μην πονάω. Θέλω να μπω στη διαδικασία της μάχης, να απολαύσω τον ανταγωνισμό και να δω τι μπορεί να βγάλει αυτό από το παιχνίδι μου».

Ως προς το βαρύ πρόγραμμα, ανέφερε: «Δεν είναι σύμπτωση ότι τόσοι πολλοί παίκτες τραυματίστηκαν. Τα Masters 1000 είναι υπερβολικά μεγάλα. Υπάρχει τρόπος να γίνουν πιο σύντομα και πιο ελκυστικά, χωρίς να χάνει κανείς».