Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Τσιτσιπάς: «Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν τραυματιστεί τόσοι αθλητές» (vid)
Άλλα Αθλήματα 16 Ιανουαρίου 2026 | 10:35

Τσιτσιπάς: «Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν τραυματιστεί τόσοι αθλητές» (vid)

Στο εξαιρετικά βεβαρυμένο πρόγραμμα στο καλεντάρι του τένις αναφέρθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν την έναρξη του Australian Open.

Σύνταξη
Η νέα σεζόν ξεκινά επισήμως στο τένις με την έναρξη του Αυστραλιανού Όπεν και κατά την συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη του τουρνουά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πολύ βαρύ πρόγραμμα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αθλητές. Επιπλέον, δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όταν είναι υγιής, απολαμβάνει το τένις.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Όταν είμαι υγιής, απολαμβάνω ξανά το τένις. Ακόμα και οι ήττες μού δίνουν feedback. Όταν είσαι τραυματίας, δεν έχεις ούτε αυτό. Έφτασα σε σημείο να μη με νοιάζουν τα αποτελέσματα. Αυτό που μετράει είναι να μπορώ να προπονούμαι σωστά και να μην πονάω. Θέλω να μπω στη διαδικασία της μάχης, να απολαύσω τον ανταγωνισμό και να δω τι μπορεί να βγάλει αυτό από το παιχνίδι μου».

Ως προς το βαρύ πρόγραμμα, ανέφερε: «Δεν είναι σύμπτωση ότι τόσοι πολλοί παίκτες τραυματίστηκαν. Τα Masters 1000 είναι υπερβολικά μεγάλα. Υπάρχει τρόπος να γίνουν πιο σύντομα και πιο ελκυστικά, χωρίς να χάνει κανείς».

Economy
Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Τράπεζες
Τράπεζες: Η μάχη του 2026 στα στεγαστικά δάνεια με κούρεμα των επιτοκίων

Τράπεζες: Η μάχη του 2026 στα στεγαστικά δάνεια με κούρεμα των επιτοκίων

inWellness
inTown
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Volley League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς
Βόλεϊ 16.01.26

Volley League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς

Tρεις μέρες μετά τον τελικό του Super Cup που... βάφτηκε κόκκινος, αυτή τη φορά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται το απόγευμα της Παρασκευής (18:00) στο Μετς, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Σύνταξη
NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς
Μπάσκετ 16.01.26

NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς

Σε ένα ματς που η διαφορά έφτασε έως και τους 39 πόντους, τελικά οι Μιλγουόκι Μπακς είναι και... χαρούμενοι που έχασαν μόλις με 18 (119-101) από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τα «Ελάφια» να συνεχίζουν τις πολύ κακές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο
Μπάσκετ 16.01.26

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.

Σύνταξη
Επίδειξη ταλέντου και ψυχής
On Field 15.01.26

Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»

Σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, στην τρυφερή ηλικία των δύο ετών, υπεβλήθη ο Μικέλ Αρτέτα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ισπανική τηλεόραση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα – Κροατία 11-10: Ανίκητη η Εθνική, έγραψε ιστορία και «άνοιξε» τον δρόμο για τα ημιτελικά! (vid)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 15.01.26

Η Εθνική πόλο πήρε και το ντέρμπι με την Κροατία κι άνοιξε τον δρόμο για τους «4»! (11-10)

Αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, η Εθνική πόλο νίκησε για πρώτη φορά τους Κροάτες σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και βάζει... πλώρη για την 4άδα της διοργάνωσης του Βελιγραδίου!

Σύνταξη
Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο
Φόρος τιμής 16.01.26

Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα τιμήσουν τα 200 χρόνια της ηρωικής Εξόδου με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια
Ατμόσφαιρα 16.01.26

Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοίνωσε τις μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 στη Λάρισα και υπάρχει πρόβλημα.

Σύνταξη
Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;
Ανοιχτό τραύμα 16.01.26

Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;

Η όποια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της φόρτισης γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη δεν ακυρώνει ότι αυτή συμπύκνωσε όλα όσα είναι προβληματικά με τη νεοφιλελεύθερη «κανονικότητα» στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γροιλανδία: Ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών και από τα δύο κόμματα στη Δανία – Ενάντια στα σχέδια Τραμπ
Ποιοι συμμετέχουν 16.01.26

Ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών και από τα δύο κόμματα στη Δανία - Ενάντια στα σχέδια Τραμπ για Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των μεγάλων αποθεμάτων της σε ορυκτά

Σύνταξη
Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια
Αλλαγή φρουράς 16.01.26

Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια

Μετά από 14 χρόνια ως πρόεδρος της Lucasfilm, η Κάθλιν Κένεντι αποφάσισε να παραδώσει την καρέκλα της, με την ελπίδα το Star Wars να βρει ξανά την χαμένη του αίγλη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα
Βίντεο ντοκουμέντο 16.01.26

Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη

Η 24χρονη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο στη Θεσσαλονίκη - Για την κατανάλωση αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων τής επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα

Σύνταξη
«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος
Ελλάδα 16.01.26

«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος

Τη θέση του στην επιτροπή των αγροτών που θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Μαξίμου φαίνεται πως χάνει -μετά τη διαρροή βίντεο με απαράδεκτες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη- ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)
Australian Open 16.01.26

Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)

Στα 44 του, ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, Ρότζερ Φέντερερ, έπαιξε ξανά μπροστά στο κοινό της Αυστραλίας και υπενθύμισε σε όλους ότι όσο κι αν τα χρόνια περνούν, η κλάση παραμένει αιώνια.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γροιλανδία: Πώς η κλιματική αλλαγή την φέρνει στο στόχαστρο του Τραμπ – Νέες θαλάσσιες οδοί, κρυμμένα ορυκτά
Δείτε χάρτες 16.01.26

Πώς η κλιματική αλλαγή φέρνει τη Γροιλανδία στο στόχαστρο του Τραμπ - Νέες θαλάσσιες οδοί, κρυμμένα ορυκτά

Λιώνουν οι θαλάσσιοι πάγοι γύρω από τη Γροιλανδία - Οι θαλάσσιες διαδρομές της Αρκτικής γίνονται όλο και πιο προσιτές - «Έχει αυξηθεί το στρατιωτικό ενδιαφέρον», σημειώνει αναλύτρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κρήτη: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 15χρονο που σκοτώθηκε όταν ανετράπη το Ι.Χ. που οδηγούσε φίλος του
Στην Κρήτη 16.01.26

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 15χρονο που σκοτώθηκε όταν ανετράπη το Ι.Χ. που οδηγούσε φίλος του

Ο 16χρονος φίλος του κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου - Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή στην Κρήτη

Σύνταξη
Volley League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς
Βόλεϊ 16.01.26

Volley League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς

Tρεις μέρες μετά τον τελικό του Super Cup που... βάφτηκε κόκκινος, αυτή τη φορά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται το απόγευμα της Παρασκευής (18:00) στο Μετς, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Σύνταξη
Βόλος: Μαθητής δημοτικού έβγαλε αυτοσχέδιο «σουγιά» και απείλησε άλλο παιδί στο προαύλιο του σχολείου
Στον Βόλο 16.01.26

Μαθητής δημοτικού έβγαλε αυτοσχέδιο «σουγιά» και απείλησε άλλο παιδί στο προαύλιο του σχολείου

Το απίστευτο περιστατικό ξεκίνησε από έναν ασήμαντο καυγά ανάμεσα σε μαθητές της ΣΤ' και της Ε' τάξης, μέχρι που ο ένας μαθητής έβγαλε ένα αμβλύ αντικείμενο που είχε φτιάξει και απείλησε τον άλλον

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

