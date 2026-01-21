«Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» τραγούδησαν στην Σάκκαρη οι Ελληνες της Μελβούρνης
Το ελληνικό στοιχείο της Μελβούρνης στάθηκε στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη στο δεύτερο αγώνα της στο Australian Open.
Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στη Μίρα Αντρέεβα στον Β` γύρο του Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε εύκολα το πρώτο σετ με 6-0 αλλά στο δεύτερο, τα πήγε καλύτερα και ισοφάρισε σε 2-2 πριν χάσει τελικά με 6-4.
Στο σημείο της ισοφάρισης οι αρκετοί Ελληνες που βρέθηκαν στον αγώνα, άρχισαν να φωνάζουν δυνατά «είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» για να τονώσουν ψυχολογικά την Σάκκαρη.
Μάλιστα τα συνθήματα ανέβηκαν στον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στα Social Media.
The fans have found their voice.
Sakkari breaks back to level the second set at 2-2.#AO26 pic.twitter.com/MJdj4Dil6J
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2026
