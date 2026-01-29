sports betsson
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
29.01.2026 | 14:36
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα – Έφτασε η κακοκαιρία Kristin
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στο Μεξικό στο Davis Cup
Αθλητισμός & Σπορ 29 Ιανουαρίου 2026, 14:40

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στο Μεξικό στο Davis Cup

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σπουδαία αναμέτρηση της Ελλάδας με το Μεξικό στο Davis Cup έχει ξεκινήσει.

Hδη ανακοινώθηκαν επίσημα οι συνθέσεις των δύο ομάδων ενόψει των αγώνων που θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γήπεδο Τάε Κβον Ντο. Η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας θα παραταχθεί με ισχυρή και πολυδιάστατη σύνθεση. Στη διάθεση του αρχηγού (captain) Απόστολου Τσιτσιπά βρίσκονται οι:

  • Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 35 κόσμου)
  • Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο 287)
  • Ιωάννης Ξυλάς (Νο 395)
  • Δημήτρης Αζοΐδης (Νο 1164)
  • Ιωάννης Κουντουράκης (Νο 1423)

Από την πλευρά του, το Μεξικό θα αγωνιστεί με τους:

  • Rodrigo Pacheco Méndez ( No 234)
  • Juan Alejandro Hernández Serrano (No 415)
  • Alan Fernando Rubio Fierros (Νο 615)
  • Alan Magadan Sanchez (No 800)

Coach Luis Díaz Barriga Ibáñez και Captain της μεξικανικής ομάδας είναι ο Adrián Contreras.

Η αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες στοχεύουν στη διάκριση και τη συνέχιση της πορείας τους στη διοργάνωση, με το ελληνικό συγκρότημα να υπολογίζει δυναμικά και στη στήριξη του φίλαθλου κοινού.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, Θοδωρής Γκλαβάς, δήλωσε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα μας η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής αναμέτρησης του Davis Cup και είμαστε βέβαιοι ότι το ελληνικό κοινό θα δημιουργήσει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, δίνοντας πολύτιμη ώθηση στους αθλητές της Εθνικής μας ομάδας.

Η ΕΦΟΑ βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια, τη σκληρή δουλειά και το ήθος που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες αθλητές. Είμαι βέβαιος ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, με πάθος και αποφασιστικότητα, απέναντι σε έναν ιδιαίτερα αξιόλογο αντίπαλο.

Καλούμε όλους τους φίλους του αθλητισμού να βρεθούν στο γήπεδο, να στηρίξουν την Εθνική μας και να απολαύσουν τένις υψηλού επιπέδου, συμβάλλοντας στη συνέχιση της ανοδικής πορείας της Ελλάδας στο Davis Cup και στις διεθνείς διοργανώσεις.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Ομοσπονδίας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εργάζεται μεθοδικά ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της διοργάνωσης, με στόχο να προσφέρουμε στο φίλαθλο κοινό περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθεί από κοντά τένις κορυφαίου επιπέδου».

Το Κλειστό Γήπεδο Τάε Κβον Ντο στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου είναι εύκολα προσβάσιμο με όλα τα μέσα μεταφοράς, ενώ διαθέτει και χώρους στάθμευσης. Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση.

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας more.com.

