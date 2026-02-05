sports betsson
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Tσιτσιπάς για Αλκαράθ: «Αυτός είναι ο κόσμος σου και εμείς απλώς ζούμε σε αυτόν»
Άλλα Αθλήματα 05 Φεβρουαρίου 2026, 18:27

Tσιτσιπάς για Αλκαράθ: «Αυτός είναι ο κόσμος σου και εμείς απλώς ζούμε σε αυτόν»

O Στέφανος Τσιτσιπάς αποθέωσε τόσο τον Κάρλος Αλκαράθ όσο και τον Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τον μεταξύ τους τελικό στο Australian Open, τον οποίο κέρδισε ο νεαρός Ισπανός.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
A
A
Vita.gr
Τεχνητή νοημοσύνη: AI σύντροφοι, deepfake και άλλες σύγχρονες προκλήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: AI σύντροφοι, deepfake και άλλες σύγχρονες προκλήσεις

Spotlight

Ανάρτηση με εγκωμιαστικά σχόλια έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τους Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς, δίνοντας συγχαρητήρια στον 22χρονο Ισπανό  για την κατάκτηση του Australian Open, αλλά και στον 38χρονο Σέρβο για το ότι παραμένει ανταγωνιστικός σε αυτή την ηλικία.

«Συγχαρητήρια για το Career Slam σου (σ.σ. η κατάκτηση και τον 4 Grand Slam από έναν τενίστα), @carlosalcaraz, για άλλη μια φορά ξαναγράφεις τα βιβλία των ρεκόρ μπροστά στα μάτια μας. Αυτός είναι ο κόσμος σου και εμείς απλώς ζούμε σε αυτόν.

@DjokerNole, για άλλη μια φορά επαναπροσδιορίζοντας τι μπορεί να κάνει ένας 38χρονος αθλητής, ανατρίχιασα βλέποντάς σε. Μακάρι να μην αποσυρθείς ποτέ», ήταν όσο λιτά, αλλά περιεκτικά έγραψε ο 27χρονος Έλληνας τενίστας.

Η ανάρτηση που έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς

@DjokerNole, για άλλη μια φορά επαναπροσδιορίζοντας τι μπορεί να κάνει ένας 38χρονος αθλητής, ανατρίχιασα βλέποντάς σε. Μακάρι να μην αποσυρθείς ποτέ».

Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα εκπροσωπήσει για ακόμη μια φορά την της Εθνικής Ελλάδας στο τένις, αυτή τη φορά στα παιχνίδια με το Μεξικό για το World Group I του Davis Cup.  Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου στην εγκατάσταση του Τάε Κβον Ντο στο Παλαιό Φάληρο.

Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2), με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αναμένεται να αποτελέσει για μία ακόμη φορά την «ατραξιόν» για τους φιλάθλους.

Headlines:
Συνάλλαγμα
Δολάριο: Ανέτειλε η εποχή της αστάθειας

Δολάριο: Ανέτειλε η εποχή της αστάθειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Business
ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 05.02.26

Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!

Με ανάρτησή του ο γνωστός αναλυτής του NBA Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε ότι οι Μιλγουόκι Μπας ξεκαθάρισαν πως δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη δεδομένη μεταγραφική περίοδο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 05.02.26

Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός

Οι «κόκκινοι» προσπάθησαν για την απόκτηση του Μίκι Βαν Ντε Βεν από την Τότεναμ αλλά δεν τα κατάφεραν, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!
Μπάσκετ 05.02.26

Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!

Με ανάρτησή του ο γνωστός αναλυτής του NBA Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε ότι οι Μιλγουόκι Μπας ξεκαθάρισαν πως δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη δεδομένη μεταγραφική περίοδο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Πόλο γυναικών 05.02.26

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία για τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Οι Μαϊάμι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο» – Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν
Μπάσκετ 05.02.26

«Οι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο» - Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στις ΗΠΑ οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγες ώρες πριν το trade deadline στο NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 05.02.26

MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

Το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησε τον Ολυμπιακό σε συνεχόμενες νίκες στο διάστημα αυτό.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ
Αθλητισμός & Σπορ 05.02.26

ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Λεβαδειακό, μετά την σχετική τιμωρία που επιβλήθηκε στην Ένωση από τη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»
Euroleague 05.02.26

Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»

Ο Μάικ Τζέιμς τόνισε ότι θα ήθελε να δει το Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός στα playoffs, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα τον εξέπληττε αν οι Πράσινοι κατακτούσαν φέτος τη Euroleague.

Σύνταξη
Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)

Παγωμάρα επικράτησε στο Γαλατασαράι – Ινσταμπούλσπορ, όταν ο Αχμέτ Κουτουτσού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και ο Γιλμάζ με καθοριστική επέμβαση τον έσωσε.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους (6/2) και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το φραστικό επεισόδιο που είχε στο Ντουμπάι και αποκάλυψε ότι του ζήτησε συγνώμη ο οπαδός που τον έβριζε – Τι είπε για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου
Ελλάδα 05.02.26

Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατόρθωσε να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή η οποία προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις
Ελλάδα 05.02.26

Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις

Την ίδια ώρα, συγγενείς θύματος της γυναίκας περιγράφει πως η ίδια «καραδοκούσε στην γειτονιά» για να τοποθετήσει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Σύνταξη
Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν
Κόσμος 05.02.26

Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν τελευταία φορά στις αρχές Ιουλίου, κυρίως για τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίβλεψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

Σύνταξη
Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 05.02.26

Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Έρευνες διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου

Σύνταξη
Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!
Μπάσκετ 05.02.26

Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!

Με ανάρτησή του ο γνωστός αναλυτής του NBA Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε ότι οι Μιλγουόκι Μπας ξεκαθάρισαν πως δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη δεδομένη μεταγραφική περίοδο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΓΣΕΕ 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», απαντά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύνταξη
Κατρίνης: Να ενημερώσει άμεσα το ΥΠΕΘΑ για τη σύλληψη Έλληνα αξιωματικού για κατασκοπεία
ΠΑΣΟΚ 05.02.26

Κατρίνης: Να ενημερώσει άμεσα το ΥΠΕΘΑ για τη σύλληψη Έλληνα αξιωματικού για κατασκοπεία

«Η σύλληψη Έλληνα αξιωματικού με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ άλλης χώρας είναι εξαιρετικά σοβαρή και αφορά ευθέως την εθνική ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Ιμάμογλου: Απευθύνει έκκληση από τη φυλακή για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας
Κόσμος 05.02.26

Έκκληση για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ - Τουρκίας απευθύνει από τη φυλακή ο Ιμάμογλου

Ο φυλακισμένος Εκρέμ Ιμάμογλου συνδέει τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης με τη δημοκρατική πορεία της χώρας του και επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ναυπακτία: Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα – Τραυματίστηκε παρασύροντας πυροσβέστη – Συγκλονιστικό βίντεο
Ναυπακτία 05.02.26

Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα - Τραυματίστηκε παρασύροντας πυροσβέστη - Συγκλονιστικό βίντεο

Όταν ένας πυροσβέστης προσπάθησε να τον απομακρύνει από το σημείο ο άνδρας αντιστάθηκε με συνέπεια να παρασυρθούν και οι δύο στον γκρεμό και να τραυματιστεί

Σύνταξη
Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός
On Field 05.02.26

Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός

Οι «κόκκινοι» προσπάθησαν για την απόκτηση του Μίκι Βαν Ντε Βεν από την Τότεναμ αλλά δεν τα κατάφεραν, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως οι αυριανές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν θα πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Πόλο γυναικών 05.02.26

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία για τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή
Ελλάδα 05.02.26

Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή

27χρονος που καταδικάστηκε για τέσσερις ληστείες, για απόπειρα ληστείας και για παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία, αθωώθηκε στο δεύτερο βαθμό για το σύνολο των κατηγοριών γιατί δεν ήταν ο ίδιος που τις τέλεσε.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Οι Μαϊάμι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο» – Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν
Μπάσκετ 05.02.26

«Οι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο» - Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στις ΗΠΑ οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγες ώρες πριν το trade deadline στο NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ
Στο μικροσκόπιο 05.02.26

Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ ανέλαβε επικεφαλής της ομάδας. «Όπως το γνωρίζετε, χάρη στα ΜΜΕ, το περιβάλλον του Επστάιν περιελάμβανε Πολωνούς», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας

Σύνταξη
Νόμος Κατσέλη: Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου
Υπολογισμός τόκων 05.02.26

Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Ο Νόμος Κατσέλη (Ν. 3869/2010) υπήρξε το βασικό «καταφύγιο» για χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει το δρόμο για σημαντική ελάφρυνση χιλιάδων δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου.

Σύνταξη
Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»
Ελλάδα 05.02.26

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»

Το φως της δημοσιότητας βλέπει φωτογραφία από το σημείο του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη με θύματα πέντε εργαζόμενες

Σύνταξη
«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ
Όλο ανατροπές 05.02.26

«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ

Πίσω από την αίγλη των μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών και το κύρος ενός παγκόσμιου λογοτεχνικού φαινομένου, κρύβεται η σκιά ενός ανθρώπου που μετέτρεψε την προδοσία σε προσωπική τέχνη γράφει ο βιογράφος του Άνταμ Σίσμαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 05.02.26

MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

Το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησε τον Ολυμπιακό σε συνεχόμενες νίκες στο διάστημα αυτό.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο