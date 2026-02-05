Tσιτσιπάς για Αλκαράθ: «Αυτός είναι ο κόσμος σου και εμείς απλώς ζούμε σε αυτόν»

Ανάρτηση με εγκωμιαστικά σχόλια έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τους Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς, δίνοντας συγχαρητήρια στον 22χρονο Ισπανό για την κατάκτηση του Australian Open, αλλά και στον 38χρονο Σέρβο για το ότι παραμένει ανταγωνιστικός σε αυτή την ηλικία.

«Συγχαρητήρια για το Career Slam σου (σ.σ. η κατάκτηση και τον 4 Grand Slam από έναν τενίστα), @carlosalcaraz, για άλλη μια φορά ξαναγράφεις τα βιβλία των ρεκόρ μπροστά στα μάτια μας. Αυτός είναι ο κόσμος σου και εμείς απλώς ζούμε σε αυτόν.

@DjokerNole, για άλλη μια φορά επαναπροσδιορίζοντας τι μπορεί να κάνει ένας 38χρονος αθλητής, ανατρίχιασα βλέποντάς σε. Μακάρι να μην αποσυρθείς ποτέ», ήταν όσο λιτά, αλλά περιεκτικά έγραψε ο 27χρονος Έλληνας τενίστας.

Congratulations on your Career Slam, @carlosalcaraz, once again rewriting the record books before our eyes. This is your world and we’re just living in it.@DjokerNole, once again redefining what a 38-year-old athlete can do – I had goosebumps watching you. May you never retire. pic.twitter.com/rO4Rg3KDXE — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) February 5, 2026

Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα εκπροσωπήσει για ακόμη μια φορά την της Εθνικής Ελλάδας στο τένις, αυτή τη φορά στα παιχνίδια με το Μεξικό για το World Group I του Davis Cup. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου στην εγκατάσταση του Τάε Κβον Ντο στο Παλαιό Φάληρο.

Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2), με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αναμένεται να αποτελέσει για μία ακόμη φορά την «ατραξιόν» για τους φιλάθλους.