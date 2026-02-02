Ο Αλκαράθ «έσπασε» το οικονομικό ρεκόρ του Australian Open

Το Australian Open 2026 ολοκληρώθηκε με έναν τελικό που συμπύκνωσε το παρόν και το μέλλον του παγκόσμιου τένις. Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της νέας γενιάς και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνέχεια της σεζόν. Μαζί με το τρόπαιο, όμως, ήρθε και ένα οικονομικό επίτευγμα άνευ προηγουμένου.

Ο Ισπανός πρωταθλητής έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος νικητής στην ιστορία του Australian Open, καθώς το τουρνουά αύξησε θεαματικά τα χρηματικά έπαθλα. Ο τίτλος συνοδεύεται φέτος από 4.150.000 δολάρια Αυστραλίας, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,44 εκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένο κατά 18,5% σε σχέση με την περσινή διοργάνωση. Η Μελβούρνη επιβεβαιώνει έτσι τη θέση της ως ένας από τους ισχυρότερους οικονομικούς πυλώνες του παγκόσμιου τένις.

Το ίδιο ακριβώς ποσό κατέληξε και στη νικήτρια του γυναικείου ταμπλό, την Έλενα Ριμπάκινα, η οποία επικράτησε στον τελικό της Σαμπαλένκα. Η πλήρης ισοτιμία στα έπαθλα ανδρών και γυναικών, που ισχύει στα Grand Slam από το 2001, ενισχύει τον συμβολισμό μιας διοργάνωσης που επενδύει τόσο στην αγωνιστική ποιότητα όσο και στην ίση μεταχείριση.

Τα οικονομικά οφέλη δεν περιορίζονται στους πρωταγωνιστές των τελικών. Ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς, φτάνοντας έως τον τρίτο γύρο, εξασφάλισε σχεδόν 193.000 ευρώ, ενώ η Πάουλα Μπαντόσα, η οποία αποχαιρέτησε στη δεύτερη φάση, θα εισπράξει περίπου 132.000 ευρώ. Ποσά που δείχνουν πόσο καθοριστικό είναι πλέον το Australian Open για τη βιωσιμότητα και την καριέρα ακόμη και των παικτών που δεν διεκδικούν τον τίτλο.

Συνολικά, η κατανομή των επάθλων στα μονά ανδρών και γυναικών διαμορφώθηκε ως εξής: ο φιναλίστ έλαβε 2.150.000 δολάρια Αυστραλίας, οι ημιφιναλίστ 1.250.000, οι προημιφιναλίστ 750.000, οι παίκτες των «16» 480.000, της τρίτης φάσης 327.750, της δεύτερης 225.000 και της πρώτης 150.000 δολάρια Αυστραλίας.

Με αυτά τα δεδομένα, το Australian Open 2026 δεν θα μείνει στη μνήμη μόνο για τον θρίαμβο του Αλκαράθ απέναντι στον Τζόκοβιτς. Θα καταγραφεί και ως η διοργάνωση που ανέβασε τον πήχη – αγωνιστικά, συμβολικά και οικονομικά – επιβεβαιώνοντας ότι το κορυφαίο τένις παίζεται πια και σε επίπεδο αριθμών.