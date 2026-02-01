Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-1 σετ και κατέκτησε το Australian Open. Ο Ισπανός τενίστας γράφει ιστορία, καθώς έχει κατακτήσει ήδη 7 grand slam, στα 22 του χρόνια!

Ο Αλκαράθ με την κατάκτηση του Australian Open έγινε ο νεαρότερος τενίστας που έχει πάρει και τα 4 Grand Slam και διαθέτει μάλιστα, ρεκόρ 7-1 σε τελικούς κορυφαίων διοργανώσεων.

Ο Τζόκοβιτς μετά τον συγκλονιστικό του Australian Open αποθέωσε τον Αλκαράθ, τον εξήρε για το ταλέντο του και υπογράμμισε ότι το επίτευγμα του Ισπανού είναι ιστορικό:

«Συγχαρητήρια Κάρλος, ένα καταπληκτικό τουρνουά και δύο καταπληκτικές εβδομάδες. Αυτό που έκανες, η καλύτερη λέξη για να το περιγράψει είναι ιστορικό. Είναι θρυλικό και σου εύχομαι καλή τύχη για το υπόλοιπο της καριέρας σου. Είσαι νέος σαν εμένα και είμαι σίγουρος ότι θα τα πούμε πολλές φορές τα επόμενα 10 χρόνια… ΟΧΙ! Πάντα πιστεύω στον εαυτό μου και είναι πραγματικά απαραίτητο όταν παίζεις σε αυτό το επίπεδο εναντίον απίστευτων παικτών όπως ο Σίνερ και ο Αλκαράθ».

Τα επτά Grand Slam που έχει κατακτήσει ο Αλκαράθ μέχρι στιγμής:

US OPEN, 2022, 2025 Wimbledon 2023, 2024 Roland Garros, 2024, 2025 Australian Open 2026



Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ηλικία του Αλκαράθ, στα 22 ο Ράφαελ Ναδάλ είχε κατακτήσει ήδη 5 Grand Slam, ο «Νόλε» είχε κατακτήσει μόνο το Australian Open, όπως και ο Φέρεντερ, ο οποίος σε αυτή την ηλικία ήταν κάτοχος μόνο ενός Grand Slam, (Australian Open).