Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)
Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε σχετικά εύκολα τον θρυλικό Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Australian Open με 3-1 σετ. Αν και μόλις 22 ετών, ο Ισπανός έχει κατακτήσει ήδη 7 grand slam και εξελίσσεται σε μύθο!
- Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης - Θεσσαλονίκης
- Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, πιο ευάλωτοι στον Τραμπ απ’ ότι οι υπόλοιπες χώρες
- Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 20χρονη για κλοπή - Κρύφτηκε σε ντουλάπα και απείλησε με μαχαίρι
- Πώς θα γίνει το 2026 η χρονιά που θα αρχίσετε να γίνεστε πλούσιοι;
Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-1 σετ και κατέκτησε το Australian Open. Ο Ισπανός τενίστας γράφει ιστορία, καθώς έχει κατακτήσει ήδη 7 grand slam, στα 22 του χρόνια!
Ο Αλκαράθ με την κατάκτηση του Australian Open έγινε ο νεαρότερος τενίστας που έχει πάρει και τα 4 Grand Slam και διαθέτει μάλιστα, ρεκόρ 7-1 σε τελικούς κορυφαίων διοργανώσεων.
Ο Τζόκοβιτς μετά τον συγκλονιστικό του Australian Open αποθέωσε τον Αλκαράθ, τον εξήρε για το ταλέντο του και υπογράμμισε ότι το επίτευγμα του Ισπανού είναι ιστορικό:
«Συγχαρητήρια Κάρλος, ένα καταπληκτικό τουρνουά και δύο καταπληκτικές εβδομάδες. Αυτό που έκανες, η καλύτερη λέξη για να το περιγράψει είναι ιστορικό. Είναι θρυλικό και σου εύχομαι καλή τύχη για το υπόλοιπο της καριέρας σου. Είσαι νέος σαν εμένα και είμαι σίγουρος ότι θα τα πούμε πολλές φορές τα επόμενα 10 χρόνια… ΟΧΙ! Πάντα πιστεύω στον εαυτό μου και είναι πραγματικά απαραίτητο όταν παίζεις σε αυτό το επίπεδο εναντίον απίστευτων παικτών όπως ο Σίνερ και ο Αλκαράθ».
Τα επτά Grand Slam που έχει κατακτήσει ο Αλκαράθ μέχρι στιγμής:
- US OPEN, 2022, 2025
- Wimbledon 2023, 2024
- Roland Garros, 2024, 2025
- Australian Open 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ηλικία του Αλκαράθ, στα 22 ο Ράφαελ Ναδάλ είχε κατακτήσει ήδη 5 Grand Slam, ο «Νόλε» είχε κατακτήσει μόνο το Australian Open, όπως και ο Φέρεντερ, ο οποίος σε αυτή την ηλικία ήταν κάτοχος μόνο ενός Grand Slam, (Australian Open).
- Άρης – Παναθηναϊκός 102-95: Ο «Αυτοκράτορας»… καθάρισε τους «πράσινους»
- Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Φούλαμ σε ματς-θρίλερ, «άντεξε» η Φόρεστ με δέκα παίκτες
- Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ
- Άρης Betsson -Παναθηναϊκός: Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και αποβλήθηκε ο Αταμάν (vid)
- Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί
- Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο 2-1: Λύτρωση στο 90+10′ για τη «Βασίλισσα»!
- Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»
- Χαμός στο Ολντ Τράφορντ με πορεία και συνθήματα κατά των Γκλέιζερ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις