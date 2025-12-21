Γιατί «πέφτει» η τιμή το κακάο αλλά η σοκολάτα παραμένει ακριβή;

Μετά την ιστορική άνοδο του περασμένου έτους, οι τιμές του κακάο φαίνεται ότι οδηγούνται προς μια ιστορική ετήσια πτώση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το κόστος των γλυκών, της σοκολάτας ή των σοκολατένιων Άγιων Βασίληδων θα ακολουθήσει σύντομα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του κακάο σχεδόν τριπλασιάστηκαν πέρυσι, προκαλώντας προβλήματα στους κατασκευαστές, οι οποίοι με τη σειρά τους αύξησαν τις τιμές της σοκολάτας. Εξακολουθούν να επεξεργάζονται τους κόκκους που αγόρασαν στην κορυφή της ανόδου. Έχουν επίσης κάνει αλλαγές στις συνταγές που δεν είναι εύκολο να αντιστραφούν.

Πότε θα περάσει στα …ράφια η πτώση του κακάο

Οι παραγωγοί και οι αναλυτές αναμένουν ότι το φθηνότερο κακάο θα αρχίσει να διατίθεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ μόνο το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους, και ακόμη και αυτό είναι αβέβαιο.

Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν αύξηση των τιμών των τροφίμων από το βόειο κρέας μέχρι τον καφέ, θα πρέπει να συνεχίσουμε να σταθμίζουμε αν η σοκολάτα παραμένει μια προσιτή απόλαυση.

«Οι τιμές με τις οποίες λειτουργεί σήμερα η βιομηχανία σοκολάτας είναι πολύ υψηλές και επώδυνες», δήλωσε ο Τζόναθαν Παρκμαν , επικεφαλής των αγροτικών πωλήσεων στην εταιρεία μεσιτείας εμπορευμάτων Marex Group στο Λονδίνο. «Θα μας πάρει αρκετό καιρό να το ξεπεράσουμε αυτό».

H κούρσα του κακάο

Το κακάο έφτασε σε ιστορικό υψηλό σχεδόν 13.000 δολαρίων ανά τόνο πέρυσι, καθώς ασθένειες και ακραία καιρικά φαινόμενα κατέστρεψαν τις καλλιέργειες στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα, που παρέχουν περισσότερο από το ήμισυ του κακάου παγκοσμίως. Ωστόσο, οι τιμές έπεσαν καθώς βελτιώθηκαν οι προοπτικές της συγκομιδής, η ζήτηση εξασθένησε και οι ανησυχίες για μια παρατεταμένη έλλειψη υποχωρήσαν.

Φέτος έχουν πέσει κατά περίπου 50%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από την έναρξη των καταγραφών το 1960.

Η αύξηση άφησε βαθιά σημάδια στον κλάδο, με όλους, από τους γίγαντες των συσκευασμένων τροφίμων έως τους μικρούς παραδοσιακούς σοκολατοποιούς σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, να αγωνίζονται να εξασφαλίσουν αρκετό κακάο και να εξισορροπήσουν το κόστος με τα κέρδη. Μερικοί αναγκάστηκαν να παλέψουν για την επιβίωσή τους. Δεν θα μειώσουν γρήγορα τις τιμές λιανικής.

Τα αποθέματα

Η Lambertz, μία από τις παλαιότερες εταιρείες ζαχαροπλαστικής της Γερμανίας, διαθέτει επαρκή αποθέματα κακάου που θα διαρκέσουν μέχρι σχεδόν τα μέσα του 2026, αφού τα εξασφάλισε όταν οι τιμές ήταν υψηλές, δήλωσε ο ιδιοκτήτης Hermann Bühlbecker, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία εδώ και πέντε δεκαετίες. «Από όσο θυμάμαι, δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοια έκρηξη των τιμών», είπε.

Η οικογενειακή επιχείρηση, γνωστή ως Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH, παράγει μπισκότα και μελόψωμο με επικάλυψη σοκολάτας, ένα δημοφιλές χριστουγεννιάτικο έδεσμα. Η αποθήκευση ακριβού κακάου πρόσθεσε περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ (176 εκατομμύρια δολάρια) σε επιπλέον ετήσια έξοδα, το ισοδύναμο του ενός πέμπτου των εσόδων του περασμένου έτους.

Όπως πολλοί άλλοι, η Lambertz αναγκάστηκε να μετακυλήσει το κόστος στους καταναλωτές και να αποδεχτεί μείωση του όγκου των πωλήσεων.

Πόσο αργεί η μείωση των τιμών ;

Οι λάτρεις της σοκολάτας στη Γερμανία αντιμετωπίζουν σημαντικές αυξήσεις τιμών, γεγονός που επηρεάζει την κατανάλωση καθώς η χώρα είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές σοκολάτας στον κόσμο ( Πηγή: Statistisches Bundesamt)

Σημείωση: Μεταβολές στις τιμές της σοκολάτας από το 2020, που εμφανίζονται ως αύξηση σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020

Οι παραγωγοί προσπαθούν τώρα να ανακτήσουν μέρος των χαμένων εσόδων και των απωλειών περιθωρίου κέρδους, σύμφωνα με τον Scott Amoye, αντιπρόεδρο εμπορευμάτων της Guittard Chocolate Co., εταιρείας παραγωγής σοκολάτας με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία έχει μεταξύ των πελατών της αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες. «Θα χρειαστεί να περάσει αρκετός χρόνος το 2026 προτού δούμε κάποια ανακούφιση στις τιμές», είπε.

Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές σοκολάτας αποφεύγουν να προαναγγείλουν οποιεσδήποτε αλλαγές, επικαλούμενοι την αστάθεια της αγοράς κακάου. Η Nestle SA, κατασκευάστρια της Kit Kat, δήλωσε ότι, αν και οι πρόσφατες μεταβολές στις τιμές είναι ενθαρρυντικές, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να σχολιάσει συγκεκριμένες αλλαγές.

Η Hershey Co., που παράγει τα Reese’s Peanut Butter Cups, αναμένει ότι κάποια «αποπληθωρισμός» θα αρχίσει να εμφανίζεται «πιο βαθιά μέσα στο 2026», όπως δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Steve Voskuil σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα τον Οκτώβριο.

Οι τιμές του κακάου πέφτουν. Πότε θα γίνει φθηνότερη η σοκολάτα;

Ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του κακάου έπεσαν κάτω από τα 5.000 δολάρια ανά τόνο τον Νοέμβριο, τώρα κυμαίνονται γύρω στα 6.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη, καθώς οι έμποροι σταθμίζουν τις μειωμένες προσδοκίες για μεγάλο πλεόνασμα αυτή τη σεζόν. Αναλυτές της Rabobank και της Citigroup Inc. έχουν μειώσει τις εκτιμήσεις τους τις τελευταίες εβδομάδες.

Αβέβαιη η παραγωγή στη Δυτική Αφρική

Η προσφορά από τη Δυτική Αφρική παραμένει αβέβαιη και οι μικροκαλλιεργητές της περιοχής αντιμετωπίζουν χρόνια υποχρηματοδότηση, καθώς δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε λιπάσματα, ανθεκτικά σε ασθένειες φυτά και εργαλεία που βοηθούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές προκλήσεις δεν έχουν επιλυθεί», δήλωσε ο Peter Feld, διευθύνων σύμβουλος της Barry Callebaut AG, σε τηλεδιάσκεψη αναλυτών τον περασμένο μήνα. «Η καλλιέργεια κακάο στη Δυτική Αφρική αντιμετωπίζει ένα χρόνιο επενδυτικό κενό. Η σοκολάτα ήταν πολύ φθηνή για πάρα πολύ καιρό».

Ο μεγαλύτερος παραγωγός σοκολάτας χύμα στον κόσμο επιδιώκει να αναπτύξει το τμήμα εναλλακτικών προϊόντων κακάο, ενώ παράλληλα διερευνά καινοτομίες ως τρόπο για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη αστάθεια του κακάο. Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να διαχωρίσει τη μονάδα άλεσης κακάο από την υπόλοιπη επιχείρηση.

Βελτιώνονται οι παγκόσμιες προμήθειες κακάο

Σε όλο τον κόσμο της σοκολάτας, οι παραγωγοί έχουν βρει τρόπους να αντιμετωπίσουν αυτή την αστάθεια τροποποιώντας τις συνταγές για να μειώσουν την περιεκτικότητα σε κακάο ή μειώνοντας το μέγεθος των μερίδων.

Στη Γερμανία, οι δημοφιλείς μπάρες σοκολάτας Milka με μωβ τυλιγμένες μπάρες είναι πλέον 10% ελαφρύτερες, ακόμη και όταν ο κατασκευαστής τους, Mondelez International Inc., αύξησε τις τιμές κατά περίπου το ένα τέταρτο, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Συμβουλών Καταναλωτών του Αμβούργου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κλασικές μπάρες όπως η Toffee Crisp της Nestle και οι Penguins της McVitie δεν μπορούν πλέον να ονομάζονται «σοκολάτα», αφού οι κατασκευαστές τους μείωσαν το βούτυρο κακάο υπέρ φθηνότερων φυτικών ελαίων.

Η αναστροφή των αλλαγών στις συνταγές δεν είναι εύκολη, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι αλλαγές θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Προς το παρόν, οι προσωρινές προωθητικές εκπτώσεις είναι πιο πιθανές από τις μειώσεις τιμών, σύμφωνα με την Αλισον Μάγιερς, αντιπρόεδρο πωλήσεων και μάρκετινγκ της Lake Champlain Chocolates με έδρα το Βερμόντ. «Πιθανότατα δεν θα μπορέσουμε να τα επιστρέψουμε όλα», είπε.

Πηγή: ΟΤ