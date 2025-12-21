newspaper
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 03:31
Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί «πέφτει» η τιμή το κακάο αλλά η σοκολάτα παραμένει ακριβή;
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Δεκεμβρίου 2025 | 01:30

Γιατί «πέφτει» η τιμή το κακάο αλλά η σοκολάτα παραμένει ακριβή;

Οι αναλυτές και οι παραγωγοί του κακάο εκτιμούν ότι η τιμή του θ΄αρχίσει να πέφτει απο το β’ εξάμηνο του 2026

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Spotlight

Μετά την ιστορική άνοδο του περασμένου έτους, οι τιμές του κακάο φαίνεται ότι οδηγούνται προς μια ιστορική ετήσια πτώση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το κόστος των γλυκών, της σοκολάτας ή των σοκολατένιων Άγιων Βασίληδων θα ακολουθήσει σύντομα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του κακάο σχεδόν τριπλασιάστηκαν πέρυσι, προκαλώντας προβλήματα στους κατασκευαστές, οι οποίοι με τη σειρά τους αύξησαν τις τιμές της σοκολάτας. Εξακολουθούν να επεξεργάζονται τους κόκκους που αγόρασαν στην κορυφή της ανόδου. Έχουν επίσης κάνει αλλαγές στις συνταγές που δεν είναι εύκολο να αντιστραφούν.

Πότε θα περάσει στα …ράφια η πτώση του κακάο

Οι παραγωγοί και οι αναλυτές αναμένουν ότι το φθηνότερο κακάο θα αρχίσει να διατίθεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ μόνο το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους, και ακόμη και αυτό είναι αβέβαιο.

Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν αύξηση των τιμών των τροφίμων από το βόειο κρέας μέχρι τον καφέ, θα πρέπει να συνεχίσουμε να σταθμίζουμε αν η σοκολάτα παραμένει μια προσιτή απόλαυση.

«Οι τιμές με τις οποίες λειτουργεί σήμερα η βιομηχανία σοκολάτας είναι πολύ υψηλές και επώδυνες», δήλωσε ο Τζόναθαν Παρκμαν , επικεφαλής των αγροτικών πωλήσεων στην εταιρεία μεσιτείας εμπορευμάτων Marex Group στο Λονδίνο. «Θα μας πάρει αρκετό καιρό να το ξεπεράσουμε αυτό».

H κούρσα του κακάο

Το κακάο έφτασε σε ιστορικό υψηλό σχεδόν 13.000 δολαρίων ανά τόνο πέρυσι, καθώς ασθένειες και ακραία καιρικά φαινόμενα κατέστρεψαν τις καλλιέργειες στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα, που παρέχουν περισσότερο από το ήμισυ του κακάου παγκοσμίως. Ωστόσο, οι τιμές έπεσαν καθώς βελτιώθηκαν οι προοπτικές της συγκομιδής, η ζήτηση εξασθένησε και οι ανησυχίες για μια παρατεταμένη έλλειψη υποχωρήσαν.

Φέτος έχουν πέσει κατά περίπου 50%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από την έναρξη των καταγραφών το 1960.

Η αύξηση άφησε βαθιά σημάδια στον κλάδο, με όλους, από τους γίγαντες των συσκευασμένων τροφίμων έως τους μικρούς παραδοσιακούς σοκολατοποιούς σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, να αγωνίζονται να εξασφαλίσουν αρκετό κακάο και να εξισορροπήσουν το κόστος με τα κέρδη. Μερικοί αναγκάστηκαν να παλέψουν για την επιβίωσή τους.  Δεν θα μειώσουν γρήγορα τις τιμές λιανικής.

Τα αποθέματα

Η Lambertz, μία από τις παλαιότερες εταιρείες ζαχαροπλαστικής της Γερμανίας, διαθέτει επαρκή αποθέματα κακάου που θα διαρκέσουν μέχρι σχεδόν τα μέσα του 2026, αφού τα εξασφάλισε όταν οι τιμές ήταν υψηλές, δήλωσε ο ιδιοκτήτης Hermann Bühlbecker, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία εδώ και πέντε δεκαετίες. «Από όσο θυμάμαι, δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοια έκρηξη των τιμών», είπε.

Η οικογενειακή επιχείρηση, γνωστή ως Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH, παράγει μπισκότα και μελόψωμο με επικάλυψη σοκολάτας, ένα δημοφιλές χριστουγεννιάτικο έδεσμα. Η αποθήκευση ακριβού κακάου πρόσθεσε περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ (176 εκατομμύρια δολάρια) σε επιπλέον ετήσια έξοδα, το ισοδύναμο του ενός πέμπτου των εσόδων του περασμένου έτους.

Όπως πολλοί άλλοι, η Lambertz αναγκάστηκε να μετακυλήσει το κόστος στους καταναλωτές και να αποδεχτεί μείωση του όγκου των πωλήσεων.

Πόσο αργεί η μείωση των τιμών ;

Οι λάτρεις της σοκολάτας στη Γερμανία αντιμετωπίζουν σημαντικές αυξήσεις τιμών, γεγονός που επηρεάζει την κατανάλωση καθώς η χώρα είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές σοκολάτας στον κόσμο ( Πηγή: Statistisches Bundesamt)

Σημείωση: Μεταβολές στις τιμές της σοκολάτας από το 2020, που εμφανίζονται ως αύξηση σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020

Οι παραγωγοί προσπαθούν τώρα να ανακτήσουν μέρος των χαμένων εσόδων και των απωλειών περιθωρίου κέρδους, σύμφωνα με τον Scott Amoye, αντιπρόεδρο εμπορευμάτων της Guittard Chocolate Co., εταιρείας παραγωγής σοκολάτας με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία έχει μεταξύ των πελατών της αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες. «Θα χρειαστεί να περάσει αρκετός χρόνος το 2026 προτού δούμε κάποια ανακούφιση στις τιμές», είπε.

Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές σοκολάτας αποφεύγουν να προαναγγείλουν οποιεσδήποτε αλλαγές, επικαλούμενοι την αστάθεια της αγοράς κακάου. Η Nestle SA, κατασκευάστρια της Kit Kat, δήλωσε ότι, αν και οι πρόσφατες μεταβολές στις τιμές είναι ενθαρρυντικές, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να σχολιάσει συγκεκριμένες αλλαγές.

Nestle

Η Hershey Co., που παράγει τα Reese’s Peanut Butter Cups, αναμένει ότι κάποια «αποπληθωρισμός» θα αρχίσει να εμφανίζεται «πιο βαθιά μέσα στο 2026», όπως δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Steve Voskuil σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα τον Οκτώβριο.
Οι τιμές του κακάου πέφτουν. Πότε θα γίνει φθηνότερη η σοκολάτα;

Ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του κακάου έπεσαν κάτω από τα 5.000 δολάρια ανά τόνο τον Νοέμβριο, τώρα κυμαίνονται γύρω στα 6.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη, καθώς οι έμποροι σταθμίζουν τις μειωμένες προσδοκίες για μεγάλο πλεόνασμα αυτή τη σεζόν. Αναλυτές της Rabobank και της Citigroup Inc. έχουν μειώσει τις εκτιμήσεις τους τις τελευταίες εβδομάδες.

Αβέβαιη η παραγωγή στη Δυτική Αφρική

Η προσφορά από τη Δυτική Αφρική παραμένει αβέβαιη και οι μικροκαλλιεργητές της περιοχής αντιμετωπίζουν χρόνια υποχρηματοδότηση, καθώς δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε λιπάσματα, ανθεκτικά σε ασθένειες φυτά και εργαλεία που βοηθούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές προκλήσεις δεν έχουν επιλυθεί», δήλωσε ο Peter Feld, διευθύνων σύμβουλος της Barry Callebaut AG, σε τηλεδιάσκεψη αναλυτών τον περασμένο μήνα. «Η καλλιέργεια κακάο στη Δυτική Αφρική αντιμετωπίζει ένα χρόνιο επενδυτικό κενό. Η σοκολάτα ήταν πολύ φθηνή για πάρα πολύ καιρό».

Ο μεγαλύτερος παραγωγός σοκολάτας χύμα στον κόσμο επιδιώκει να αναπτύξει το τμήμα εναλλακτικών προϊόντων κακάο, ενώ παράλληλα διερευνά καινοτομίες ως τρόπο για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη αστάθεια του κακάο. Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να διαχωρίσει τη μονάδα άλεσης κακάο από την υπόλοιπη επιχείρηση.

Βελτιώνονται οι παγκόσμιες προμήθειες κακάο

Σε όλο τον κόσμο της σοκολάτας, οι παραγωγοί έχουν βρει τρόπους να αντιμετωπίσουν αυτή την αστάθεια τροποποιώντας τις συνταγές για να μειώσουν την περιεκτικότητα σε κακάο ή μειώνοντας το μέγεθος των μερίδων.

Στη Γερμανία, οι δημοφιλείς μπάρες σοκολάτας Milka με μωβ τυλιγμένες μπάρες είναι πλέον 10% ελαφρύτερες, ακόμη και όταν ο κατασκευαστής τους, Mondelez International Inc., αύξησε τις τιμές κατά περίπου το ένα τέταρτο, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Συμβουλών Καταναλωτών του Αμβούργου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κλασικές μπάρες όπως η Toffee Crisp της Nestle και οι Penguins της McVitie δεν μπορούν πλέον να ονομάζονται «σοκολάτα», αφού οι κατασκευαστές τους μείωσαν το βούτυρο κακάο υπέρ φθηνότερων φυτικών ελαίων.

Η αναστροφή των αλλαγών στις συνταγές δεν είναι εύκολη, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι αλλαγές θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Προς το παρόν, οι προσωρινές προωθητικές εκπτώσεις είναι πιο πιθανές από τις μειώσεις τιμών, σύμφωνα με την Αλισον Μάγιερς, αντιπρόεδρο πωλήσεων και μάρκετινγκ της Lake Champlain Chocolates με έδρα το Βερμόντ. «Πιθανότατα δεν θα μπορέσουμε να τα επιστρέψουμε όλα», είπε.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Τέλος η κρατική ενίσχυση για τους αγρότες
Η «τέλεια καταιγίδα» 20.12.25

Τέλος η κρατική ενίσχυση για τους αγρότες στις ΗΠΑ - Απώλειες 44 δισ. δολαρίων

Οι αγρότες στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν χαμηλές τιμές στα προϊόντα, υψηλό κόστος εισροών και τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου - Οι απώλειες τους φέτος ενδέχεται να φθάσουν τα 44 δισ. δολάρια

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
Επιδόματα: Πώς διαμορφώνονται μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
Τα πλασματικά έτη 20.12.25

Πώς διαμορφώνονται τα επιδόματα μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Η ετήσια αναπροσαρμογή στις αποδοχές επηρεάζει τα επιδόματα καθώς άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τον κατώτο μισθό ή με την εθνική σύνταξη, ενώ επηρεάζονται και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Ηλίας Γεωργάκης
Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026
Χρέος και παραγωγικότητα 20.12.25

Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026

Ο κύριος κίνδυνος για την επίτευξη των στόχων εντοπίζεται στις πολλές και σημαντικές αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον που επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεσανατολικό: Εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας συζήτησαν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα
Μεσανατολικό 21.12.25

ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία συζήτησαν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα

Οι τέσσερις μεσολαβήτριες και εγγυήτριες χώρες κάλεσαν το Ισραήλ και τη Χαμάς «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» και «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση»

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: «Επέτειος συμφωνίας του Ντέιτον: “Ειρηνευτικές” συμφωνίες με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών»
Βαλκάνια 21.12.25

ΕΟ ΚΚΕ: «Επέτειος συμφωνίας του Ντέιτον: “Ειρηνευτικές” συμφωνίες με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών»

«Η υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων ποτέ δεν προέκυψε μέσα από συμφωνίες και συμβιβασμούς των καπιταλιστών με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών», επισήμανε ο ευρωβουλευτής Λ. Νικολάου Αλαβάνος.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
Παράλληλες συνομιλίες 21.12.25

ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Στο Μαϊάμι βρίσκονται επίσης ομάδες Ουκρανών και Ευρωπαίων διαπραγματευτών. Ωστόσο, είναι απίθανο να έχουν απευθείας επαφές με τον Ρώσο απεσταλμένο.

Σύνταξη
Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)

Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε έξοδο, δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον… Μπιανκόν, χωρίς όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου να δώσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων»

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»

Πολλά παράπονα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς, με τον Βάσκο να δηλώνει επίσης ότι σημασία έχει να είναι πρώτος την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς

Απίστευτα πράγματα, που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να παρακολουθεί ένα παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο τελευταίο ματς της χρονιάς, το οποίο οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να το περάσουν… ξαπλωμένοι στο χορτάρι, κάνοντας καθυστερήσεις σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό
Ελλάδα 20.12.25

Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό

Μπαράζ στοχευμένων επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποίησε τις τελευταίες ώρες το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τόσο στην Αττική όσο και εντός του λιμανιού του Πειραιά, οδηγώντας σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο