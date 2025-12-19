science
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαμένος ήλιος, πεταμένος άνεμος – Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει τον στόχο για τις ΑΠΕ
Περιβάλλον 19 Δεκεμβρίου 2025 | 12:18

Χαμένος ήλιος, πεταμένος άνεμος – Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει τον στόχο για τις ΑΠΕ

Η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια αντιπροσώπευαν σχεδόν τα δύο τρίτα της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από ΑΠΕ.

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Spotlight

Aπό ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) προήλθε το 1/4 ή το 25,2% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2023. Το μερίδιο αυτό υπολείπεται κατά 17,3 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου για το 2030 (42,5 %), ο οποίος θα απαιτούσε μέση ετήσια αύξηση κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες από το 2025 έως το 2030.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα αντιπροσώπευε περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Σουηδία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (62,8 %). Η Σουηδία βασίστηκε κυρίως σε στερεά βιομάζα, υδροηλεκτρική ενέργεια και αιολική ενέργεια. Ακολούθησε η Φινλανδία με 52,1 %, βασιζόμενη σε στερεά βιομάζα, αιολική ενέργεια και υδροηλεκτρική ενέργεια, ενώ η Δανία κατέλαβε την τρίτη θέση με 46,8 %, με το μεγαλύτερο μέρος της ανανεώσιμης ενέργειας να προέρχεται από στερεά βιομάζα, αιολική ενέργεια και βιοαέριο.

Τα χαμηλότερα μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφηκαν στο Βέλγιο (14,3 %), το Λουξεμβούργο (14,7 %) και την Ιρλανδία (16,1 %).

Η Ελλάδα κινήθηκε στο 25,3%, περίπου στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα με τη χώρα μας να καταλαμβάνει την 12η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Η χρήση ΑΠΕ έχει πολλά πιθανά οφέλη, μεταξύ των οποίων η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και η μείωση της εξάρτησης από τις αγορές ορυκτών καυσίμων (ιδίως πετρελαίου και φυσικού αερίου). Η ανάπτυξη των ΑΠΕ μπορεί επίσης να τονώσει την απασχόληση στην ΕΕ, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε νέες «πράσινες» τεχνολογίες, οι οποίες θα αποτελέσουν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ενεργειακής Ένωσης και της Συμφωνίας για μια Καθαρή Βιομηχανία.

Τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat εστίασαν στο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συνολικά και σε 3 τομείς κατανάλωσης (ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη, και μεταφορές) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι ΑΠΕ περιλαμβάνουν την αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια (θερμική, φωτοβολταϊκή), την υδροηλεκτρική ενέργεια, την παλιρροιακή ενέργεια, τη γεωθερμική ενέργεια, τη θερμότητα του περιβάλλοντος που συλλέγεται από αντλίες θερμότητας, τα βιοκαύσιμα και το ανανεώσιμο μέρος των αποβλήτων.

Το μερίδιο ΑΠΕ σχεδόν τριπλασιάστηκε μεταξύ 2004 και 2024

Η ΕΕ έφτασε το 2024 σε μερίδιο 25,2 % της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) υψηλότερο από το 2023 και σχεδόν 3 φορές υψηλότερο από το 2004 (9,6 %). Η οδηγία 2023/2413 της ΕΕ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αναθεώρησε προς τα πάνω τον στόχο της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030 από 32 % σε 42,5 % (με στόχο την αύξηση του σε 45 %).

Ως εκ τούτου, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να συμμορφωθούν συλλογικά με τον στόχο της ΕΕ για το 2030, ο οποίος απαιτεί την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ κατά περισσότερο από 17 π.μ. σε μόλις 6 χρόνια.

Το πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας.

Ορισμένες χώρες χρησιμοποίησαν στατιστικές μεταφορές για να διατηρήσουν επίπεδα υψηλότερα από τους στόχους τους για το 2020 (που είναι υποχρεωτικοί για την περίοδο 2021-2030) ή απλώς για να αυξήσουν το μερίδιό τους. Οι στατιστικές μεταφορές είναι συμφωνίες μεταξύ χωρών της ΕΕ για τη μεταφορά συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη.

Άνεμος και νερό παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της ΑΠΕ

Η αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2024 αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την επέκταση δύο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ, συγκεκριμένα της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Το 2024, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 47,5 % της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, ποσοστό υψηλότερο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο έτος (45,4 % το 2023).

Η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια αντιπροσώπευαν σχεδόν τα δύο τρίτα της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές (38,0 % και 26,4 % αντίστοιχα). Το υπόλοιπο ένα τρίτο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από ηλιακή ενέργεια (23,4 %), στερεά βιοκαύσιμα (5,8 %) και άλλες ανανεώσιμες πηγές (6,1 %). Η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή: το 2008, αντιπροσώπευε το 1 %. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ήταν δραματική, καθώς αυξήθηκε από μόλις 7,4 TWh το 2008 σε 304 TWh το 2024.

Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτρική ενέργεια παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, περισσότερο από το 75 % της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε το 2024 παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές στην Αυστρία (90,1 %), τη Σουηδία (88,1 %) και τη Δανία (79,7 %).

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ήταν επίσης υψηλή στην Πορτογαλία (65,8 %), την Ισπανία (59,7 %), την Κροατία (58,0 %), τη Λετονία (55,5 %), τη Φινλανδία (54,3 %), τη Γερμανία (54,1 %), την Ελλάδα (51,2 %) και την Ολλανδία (50,5 %), όπου όλες αυτές οι χώρες αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ήταν μικρότερο από 25 % στη Μάλτα (10,7 %), την Τσεχία (17,9 %), το Λουξεμβούργο (20,5 %), την Ουγγαρία και την Κύπρο (και οι δύο με 24,1 %) και τη Σλοβακία (24,9 %).

Οι χώρες της ΕΖΕΣ, η Νορβηγία και η Ισλανδία, καθώς και η υποψήφια χώρα Αλβανία, παρήγαγαν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές από τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσαν το 2024, με αποτέλεσμα το μερίδιό τους να υπερβαίνει το 100 %. Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, το αποτέλεσμα οφείλεται στην υψηλότερη παραγωγή σε σχέση με την κατανάλωση με καθαρές εξαγωγές (Νορβηγία) ή σε πραγματικό μερίδιο 100 %, αλλά η κανονικοποίηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας ανεβάζει το αποτέλεσμα του μεριδίου σε υψηλότερο επίπεδο (Ισλανδία και Αλβανία).

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Business
Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream science
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Τζάρεντ Άιζακμαν 18.12.25

Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια
ΑΠΕ 17.12.25

Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια

Περισσότερες από 1.800 γιγαβατώρες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περικόπηκαν το 11μηνο του 2025 - Υπερδιπλασιάστηκαν οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μανδά», λένε οι Ιταλοί
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Το ποσό που προσφέρει ο Παναθηναϊκός για τον Μανδά

Νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμη και 10 εκατομμύρια ευρώ στη Λάτσιο προκειμένου να αποκτήσει τον Χρήστο Μανδά που δεν υπολογίζεται.

in.gr Team
Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα
«Εκεχειρία» 19.12.25

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα για την επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα πραγματοποιούνται εν μέσω σχεδόν καθημερινών παραβιάσεων από την πλευρά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)

Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα και η σύζυγός του στον Ισημερινό, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν έξω από κατάστημα – Σκληρό βίντεο.

Σύνταξη
Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία
ΗΠΑ 19.12.25

Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία

Ο Τραμπ – ο οποίος είχε υπάρξει στενός φίλος του Έπσταϊν – χρησιμοποίησε την δημοσιοποίηση των αρχείων στην προεκλογική του εκστρατεία, ωστόσο μετά την επιστροφή του στο αξίωμα έκανε πίσω 

Σύνταξη
Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό

Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του διεθνούς Αλβανού, μεσοεπιθετικού, Γιουλιάν Σέχου, είναι κι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά
Φόρος τιμής 19.12.25

H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά

«Δυναμικός και ιδιαίτερα διεκδικητικός, υπηρέτησε τον τόπο του με ήθος, αξιοπρέπεια και αφοσίωση. Τον αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του» αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» – Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ, στο Forest Lodge
Επανεκκίνηση 19.12.25

«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» - Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ, στο Forest Lodge

Το νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Γουίλιαμ, το Forest Lodge, προσφέρει μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο, όταν και ζούσαν στο Adelaide Cottage.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες
Τοπικές υποθέσεις 19.12.25

Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες

«Οι Δήμοι δεν μπορούν να καλούνται να εφαρμόσουν πολιτικές στις οποίες δεν συμμετέχουν ούτε στον σχεδιασμό ούτε στη χρηματοδότηση» αναφέρει η ΚΕΔΕ σε ανακοίνωση της.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προσχηματικό διάλογο με τους αγρότες και αδιέξοδο στον πρωτογενή τομέα, επιρρίπτοντάς της πλήρη ευθύνη.

Σύνταξη
Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»
Conference League 19.12.25

Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»

Καταιγιστικές εξελίξεις στην Κραϊόβα μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ, με τον ρουμανικό σύλλογο να λύνει το συμβόλαιο του Λιές Ουρί, του παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι πάνω στον Βίντα στις καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους – Προκλήσεις και ανισότητες
Ψυχολογικές επιπτώσεις 19.12.25

Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους - Προκλήσεις και ανισότητες

Υψηλά ενοίκια, χαμηλά εισοδήματα και επισφάλεια εργασίας καθυστερούν την απόφαση των νέων για αυτονομία ή και δημιουργία οικογένειας - Πώς η στεγαστική κρίση απειλεί το μέλλον της Ευρώπης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο