Για πρώτη φορά, οι ανανεώσιμες πηγές ξεπέρασαν το κάρβουνο σε παραγωγή ενέργειας

Για πρώτη φορά, οι εγκαταστάσεις ηλιακής και αιολικής ενέργειας ξεπέρασαν σε παραγωγή ενέργειας του σταθμούς γαιάνθρακα, ένα ορόσημο για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Έκθεση της δεξαμενής σκέψης Ember στο Λονδίνο διαπιστώνει μάλιστα ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι ανανεώσιμες πηγές υπερκάλυψαν την αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια, η οποία έφτασε το 2,6% σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην περίπτωση της ηλιακής ενέργειας, η αύξηση ήταν θεαματική. Το πρώτο εξάμηνο η παραγωγή ήταν 31% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καλύπτοντας το 83% της αύξησης σε ζήτηση.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε ένα «κρίσιμο σημείο καμπής» δήλωσε η Μαλγκορζάτα Βιάτρος-Μότικα, αναλύτρια της Ember και συντάκτρια της έκθεσης.

Η Κίνα αύξησε την παραγωγή από ΑΠΕ περισσότερο από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί

«Η ηλιακή και αιολική ενέργεια αυξάνονται πλέον αρκετά γρήγορα για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας μετάβασης, στην οποία η καθαρή ενέργεια συμβαδίζει με την αύξηση της ζήτησης» είπε.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε ελαφρώς σε σχέση με το πρώτο μισό του 2025.

Η Κίνα και η Ινδία ήταν οι χώρες με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, ενώ στις ΗΠΑ και την ΕΕ οι ΑΠΕ δεν κάλυψαν την αύξηση της ζήτησης και η χρήση ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε.

Ξεχωριστή έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) διαπιστώνει ότι η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές θα μπορούσε να διπλασιαστεί έως το 2030, με την ηλιακή ενέργεια να αντιστοιχεί στο 80% της αύξησης.

«Η αύξηση στην παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ θα κυριαρχείται από τα φωτοβολταϊκά, ,ε την αιολική ενέργεια, την υδροηλεκτρική ενέργεια, τη βιοενέργεια και τη γεωθερμία να συνεισφέρουν σε μικρότερο βαθμό» δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής της IEA.

Η έκθεση προβλέπει ότι η Κίνα θα παραμείνει η μεγαλύτερη αγορά για ανανεώσιμες πηγές, με την Ινδία να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση έως το 2030.

«Εκτός από την ανάπτυξη σε καθιερωμένες αγορές, η ηλιακή ενέργεια αναμένεται να εκτοξευτεί σε οικονομίες όπως η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας» είπε ο Μπιρόλ.

Σύμφωνα με την Ember, η Κίνα αύξησε την παραγωγή από ΑΠΕ περισσότερο από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί, εξέλιξη που οδήγησε σε μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων κατά 2%, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Στις ΗΠΑ, αντίθετα, η αύξηση της ζήτησης δεν υπερκαλύφθηκε από τις ΑΠΕ και η παραγωγή από γαιάνθρακα ανέβηκε κατά 17% το πρώτο εξάμηνο.

Στην ΕΕ, η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια παρουσίασε μικρή αύξηση σε ετήσια βάση, όμως η πτώση της παραγωγής από ΑΠΕ λόγω των καιρικών συνθηκών το πρώτο εξάμηνο οδήγησε σε αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου κατά 14% και του γαιάνθρακα κατά 1,1%.