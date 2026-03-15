Θεσσαλονίκη: 43χρονος κακοποιούσε σκύλο μπροστά στην ιδιοκτήτριά του – Συνελήφθησαν και οι δύο
Συνελήφθη 43χρονος που κακοποιούσε σκύλο μπροστά στην κηδεμόνα του ζώου – Χειροπέδες και στην ιδιοκτήτρια
Βία στο σκύλο μιας 33χρονης , και μάλιστα παρουσία της, ασκούσε ένας 43χρονος χθες το μεσημέρι στις Συκιές Θεσσαλονίκης
Τα δύο άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Νεάπολης – Συκεών για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων.
Ο σκύλος αφαιρέθηκε από την ιδιοκτησία της 33χρονης και επιπλέον βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις