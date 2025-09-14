newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 18:00
Φωτιά στον Έβρο - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Πόσο θα απείχε ο Γ' ΠΠ μετά την κινητοποίηση του NATO στην Πολωνία;
Κόσμος 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:10

Από το άρθρο 4, στο άρθρο 5 και από εκεί σε έναν αδιανόητο πόλεμο. Και όλα αυτά για μερικά drones που κατέρριψε η Πολωνία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Επιμέλεια Βαγγέλης Γεωργίου
Στις 13 Σεπτεμβρίου, οι πολωνικές αρχές διευκρίνισαν ότι δεν επιβεβαιώθηκε νέα παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, αποδίδοντας τον συναγερμό σε μετεωρολογικές συνθήκες. Τέσσερις ημέρες πριν (9-10/9), όμως, σημειώθηκαν πράγματι -σύμφωνα με δυτικές πηγές- παραβιάσεις, από ρωσικά drones. Από λάθος ή από υπερ-αντίδραση, η απειλή ενός πολέμου είναι πάντα πιο έντονη στις μέρες μας.

Η Πολωνία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ζήτησε τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, τονίζοντας ότι «οι απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και αποσταθεροποιητική κλιμάκωση που φέρνει την περιοχή πιο κοντά στη σύγκρουση από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ζήτησε και πέτυχε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει τη συνεννόηση όλων των μελών της Συμμαχίας σε περίπτωση που κάποιο από αυτά πιστεύει ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

Γιατί, όμως η Πολωνία δεν ζήτησε ενεργοποίηση του άρθρου 5, αναρωτιέται το Economic Times;

Το Άρθρο 5 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Βορειοατλαντικής Συνθήκης του 1949 -γνωστής και ως «Συνθήκη της Ουάσιγκτον»- που δεσμεύει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ σε ένα σύμφωνο συλλογικής άμυνας. Ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά, σε απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Ορίζει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων μελών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Κατόπιν μιας τέτοιας επίθεσης, κάθε μέλος συμφωνεί να βοηθήσει το κράτος-μέλος που στοχοποιήθηκε, αναλαμβάνοντας «τέτοιες ενέργειες όπως κρίνει αναγκαίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης βίας», για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της ασφάλειας της περιοχής του Βόρειου Ατλαντικού.

Στην περίπτωση όμως της 10ης Σεπτεμβρίου, παρά το ότι προκλήθηκε πολύ φασαρία στη Δύση, ο Τουσκ παραδέχτηκε ότι η κατάσταση δεν ήταν τόσο σοβαρή.

«Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου… αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες», είπε ο Τουσκ, αλλά προειδοποίησε πως η προοπτική μιας στρατιωτικής σύγκρουσης είναι πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η διαδικασία του άρθρου 5 μέχρι τον… Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Όπως αναφέρει το Economic Times, εάν η Πολωνία δεχόταν επίθεση, είτε εσκεμμένα είτε κατά λάθος, η διαδικασία για την επίκληση του Άρθρου 5 θα ξεκινούσε μόνο αφού η ίδια η Πολωνία ζητούσε τη συλλογική προστασία του ΝΑΤΟ.

Η επίκληση δεν ενεργοποιεί αυτόματα μια άμεση, ομοιόμορφη στρατιωτική απάντηση από όλα τα μέλη. Αντιθέτως, υποχρεώνει τα μέλη να θεωρήσουν την επίθεση ως επίθεση εναντίον τους και να ανταποκριθούν βάσει συναπόφασης για το τι συνιστά κατάλληλη και αναγκαία ενέργεια. Η απάντηση μπορεί να κυμαίνεται από διπλωματικά και οικονομικά μέτρα μέχρι στρατιωτική παρέμβαση.

Το σύμφωνο είναι σκόπιμα ευέλικτο, σημειώνει. Κάθε κράτος-μέλος διατηρεί την κυριαρχία επί της δικής του αντίδρασης, βασιζόμενο σε συλλογική πολιτική διαβούλευση και όχι σε αυτόματο ανταποδοτικό πόλεμο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη διακήρυξη ή συναίνεση εντός του ΝΑΤΟ ή της διεθνούς κοινότητας ότι έχει ξεκινήσει ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Αν και η Ρωσία έχει εντείνει τις στρατιωτικές της δραστηριότητες και έχει ανοίξει νέα μέτωπα, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την Ουκρανία και απειλώντας τα σύνορα του ΝΑΤΟ, δεν έχει υπάρξει επιβεβαιωμένη εσκεμμένη επίθεση εναντίον κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ που θα ενεργοποιούσε νομικά τις υποχρεώσεις συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5.

Το ΝΑΤΟ συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία μέσω στρατιωτικής βοήθειας και διπλωματικών προσπαθειών για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της συμμαχίας να υπερασπιστεί όλα τα μέλη της, αποφεύγοντας παράλληλα την άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Δεν έχει κέρδος η Ρωσία για κλιμάκωση

Θα μπορούσε ενδεχομένως να προκληθεί πόλεμος από ατύχημα, ωστόσο η απόφαση για επίκληση του Άρθρου 5 εξαρτάται από την κρίση του ΝΑΤΟ μετά από διεξοδική διερεύνηση. Τυχαία περιστατικά έχουν οδηγήσει σε διαβουλεύσεις βάσει συναφούς διάταξης, του Άρθρου 4, το οποίο ενεργοποιεί τον διάλογο αλλά όχι κατ’ ανάγκη συλλογική στρατιωτική δράση. Γι΄αυτό και είναι πολύ ωφέλιμο το αρ. 4.

«Μου φαίνεται δύσκολο να πιστέψω ότι οι Ρώσοι επιτέθηκαν σκόπιμα στην Πολωνία με drones, δεν βγάζει νόημα» είχε σημειώσει ο Αμερικανός Πολιτικός Επιστήμονας, Τζον Μιρσχάιμερ. «Δεν έχουν κανένα συμφέρον να προκαλέσουν το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Πιθανότερο είναι ότι τα drones από μόνα τους ξέφυγαν ή ότι παρεμβλήθηκαν και κατέληξαν στην Πολωνία ή μέσω Λευκορωσίας».

Στο ίδιο συντείνει ανάλυσή του και ο Στήβεν Μπρίεν, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, ειδικός στη στρατηγική και την τεχνολογία ασφαλείας. «Ιδιαίτερα ασαφές είναι το γιατί η Ρωσία θα εξαπέλυε οποιαδήποτε επίθεση στην Πολωνία, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει μια απάντηση υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή. Γιατί η Ρωσία θα έστελνε drones σε μια άνευ νοήματος αποστολή αντί να επιλέξει πλήγματα εναντίον αποθηκών ανεφοδιασμού, στρατιωτικών βάσεων και ενδεχομένως πολωνικών συστημάτων αεράμυνας;».

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Commodities
Κίνα: Η σταδιακή άνοδος του γουάν μπορεί να προσφέρει ώθηση στα αναδυόμενα νομίσματα

Κίνα: Η σταδιακή άνοδος του γουάν μπορεί να προσφέρει ώθηση στα αναδυόμενα νομίσματα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Stream
Η αγορά εργασίας κατάντησε σαν το… Tinder
Τεχνητή Νοημοσύνη ξανά... 14.09.25

Η αγορά εργασίας κατάντησε σαν το… Tinder

Ο χρόνος που ένας εργαζόμενος περνά αναζητώντας δουλειά έχει ανέβει κατά μέσο όρο στις 10 εβδομάδες, που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί περνούν δύο εβδομάδες περισσότερο στην αγορά εργασίας σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
14 Σεπτεμβρίου 14.09.25

Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.

Σύνταξη
Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.09.25

Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο

Η Washington Post εξηγεί πως ο δολοφονημένος Τσάρλι Κερκ αξιοποίησε αριστοτεχνικά το ψηφιακό του αποτύπωμα για να ανεβάσει δραματικά τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ
Φόβος αντιδράσεων 14.09.25

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Στις συναντήσεις Ρούμπιο-Νετανιάχου θα συζητηθεί η αντίδραση ΗΠΑ-Ισραήλ στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους. Επίσης, το Τελ Αβίβ θέλει να δει μέχρι πού φτάνει η στήριξη των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολωνία: Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ
Κόσμος 14.09.25

«Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ», λέει η Πολωνία - «Χωρίς εκρηκτικά τα ρωσικά drones»

Η Πολωνία δηλώνει ότι η αντίδρασή της θα ήταν πολύ πιο σκληρή εάν υπήρχαν τραυματισμοί ή θάνατοι χωρίς να περιγράφει ποια θα ήταν η απάντησή της σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα
Δύσκολο εγχείρημα 14.09.25

Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα

Πίσω από τα τολμηρά λόγια των πολιτικών περί ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας βρίσκονται σοβαρά εμπόδια. Η περίπτωση της κατασκευής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λισαβόνα: Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ στο επίκεντρο πολιτικής διαμάχης εν όψει των δημοτικών εκλογών
Ανισότητες στο προσκήνιο 14.09.25

Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ στη Λισαβόνα στο επίκεντρο πολιτικής διαμάχης εν όψει των δημοτικών εκλογών

Στο επίκεντρο το ερώτημα «μια πόλη για όλους ή μόνο για τους πλούσιους ξένους;» - «Δεν είναι κακό ότι η Λισαβόνα έγινε μόδα, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι ντόπιοι δεν θα μειονεκτούν» λέει ο δήμαρχος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τσάρλι Κερκ: Ο δολοφόνος συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται
Τι γνωρίζουμε 14.09.25

Ο δολοφόνος του Κερκ συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται

Από την πρώτη στιγμή η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αντιμετωπίστηκε ως «πολιτική δολοφονία» από τον Λευκό Οίκο μέχρι τους υποστηρικτές του MAGA - Τι πραγματικά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Σύνταξη
Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις από μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη
Κόσμος 14.09.25

Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις από μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη

Το δίκτυο καταφυγίων του Ψυχρού Πολέμου στην Ευρώπη έχει αποσυρθεί. Ωστόσο, τώρα που η ήπειρος αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του πολέμου, ορισμένοι επιλέγουν την ατομική προστασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες
Ανησυχητικό ή όχι, θα συμβεί... 14.09.25

Η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε - Πόσοι θα κατοικούμε στον πλανήτη το 2050

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ
Σπάνια επαφή 14.09.25

Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων - Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ

Η συνάντηση του Πατριάρχη με τον Ερντογάν πραγματοποιήθηκε στο Ντολμαμπαχτσέ. Κατά τις συνομιλίες «εξετάστηκαν η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Γάζα και η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης»

Σύνταξη
Γερμανία: Τοπικές εκλογές – βαρόμετρο στη Ρηνανία-Βεστφαλία
Κόσμος 14.09.25

Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας

Σύνταξη
Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE
Κόσμος 14.09.25

Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός
Κούρσα 14.09.25

Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός

Η ταινία Hamnet, σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, κερδίζοντας το πολυπόθητο Βραβείο Κοινού. Η διάκριση αυτή θεωρείται προάγγελος για τα βραβεία Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για το χρυσό ο Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης
Σπορ 14.09.25

Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για το χρυσό ο Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. ελευθέρας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών που διεξάγεται στην Κροατία. 

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Γερμανία
Μπάσκετ 14.09.25

LIVE: Τουρκία – Γερμανία

LIVE: Τουρκία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Γερμανία, για τον τελικό του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από το Novasports Start.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)

Με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάαλαντ που σημείωσε δύο γκολ, η Σίτι «καθάρισε» εύκολα με 3-0 τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» στους πολίτες – Από το δύσκολο καλοκαίρι σε ένα δύσκολο φθινόπωρο
Δημοσκοπήσεις 14.09.25

Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» τους πολίτες - Δεν πνέει «ούριος άνεμος» στα «πανιά» της κυβέρνησης

Νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν ικανοποιούν τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών. Οριακά τα κέρδη που εισπράττει η ΝΔ σε ένα ρευστό και ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»
Πόλεμος στη σκηνή 14.09.25

Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»

Το κύμα μποϊκοτάζ που απειλεί τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision μεγαλώνει μετά από κάλεσμα πολιτικών και δημιουργών στη Βρετανία να ακολουθήσει την Ιρλανδία και την Ολλανδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Πασάς ήταν… αστέρας, 2-2 η ψυχωμένη ΑΕΛ στην Τρίπολη με γκολ στο 94’
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ο Πασάς ήταν… αστέρας, 2-2 η ψυχωμένη ΑΕΛ στην Τρίπολη με γκολ στο 94’

Με δυο γκολ του Πασά, ο οποίος αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή, η ΑΕΛ πήρε εκτός έδρας ισοπαλία από τον Αστέρα. Η ΑΕΛ ανέτρεψε το 0-2, πέτυχε το δεύτερο τέρμα της με πέναλτι, ενώ ο Πασάς έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 97'

Σύνταξη
Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση
Financial Times 14.09.25

Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση

Οικονομολόγοι αξιολογούν τις ευθύνες του Εμανουέλ Μακρόν στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία. Μέρος αυτής, οι δαπάνες κατά την πανδημία, αλλά και οι μεγάλες φοροαπαλλαγές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΚ

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής

«Γκέλα» για τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League 2, ο οποίος ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄. Νίκησαν Νέστος Χρυσούπολης και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Σύνταξη
Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής
On Field 14.09.25

Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε, με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»
Στιγμιότυπα ζωής 14.09.25

Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»

Γεμάτο από εμβληματικές φωτογραφίες που όρισαν τη ζωή και καριέρα του, ο Στεφ Κάρι αποκαλύπτει στο λεύκωμα Shot Ready τα μαθήματα ζωής που τον έκαναν ό,τι είναι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας
Υγεία 14.09.25

Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας

Έχετε δει τον άνθρωπο με το καπέλο; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από τον Hat Man, την φιγούρα που εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια του ύπνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket (vid)

Μετά από ένα παιχνίδι «θρίλερ», η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας (92-89) στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
14 Σεπτεμβρίου 14.09.25

Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις

Εντός έδρας ισοπαλία ο Ολυμπιακός Β' με τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα της Super League 2. Ο Τσαγκαράκης δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Πανιωνίου επειδή προηγήθηκε επιθετικό φάουλ στον Μπότη

Σύνταξη
Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μια ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μια ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους

Οι κάτοικοι της Νότιας Ευρώπης εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία το αν λαμβάνουν δίκαιο μισθό, ενώ οι εργαζόμενοι στις σκανδιναβικές χώρες είναι λιγότερο προβληματισμένοι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

