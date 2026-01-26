newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι συμμαχίες αλλάζουν αλλά η Ευρώπη παραμένει επικίνδυνα εξαρτημένη από τα αμερικανικά όπλα
Κόσμος 26 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Οι συμμαχίες αλλάζουν αλλά η Ευρώπη παραμένει επικίνδυνα εξαρτημένη από τα αμερικανικά όπλα

Οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται, αλλά η στρατηγική αυτονομία απέχει χρόνια για την Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Spotlight

Μετά την προφανή υποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προσάρτηση της Γροιλανδίας στις 21 Ιανουαρίου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες φάνηκαν ανακουφισμένοι.

Ωστόσο, οι ρωγμές στις διατλαντικές σχέσεις έχουν ήδη γίνε. Ο κύβος ερρήφθη.

Η επανεκλογή του Τραμπ υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της Ουκρανίας.

Οι Ευρωπαίοι έχουν σημειώσει πρόοδο, αλλά η εξάρτησή τους από τα αμερικανικά όπλα παραμένει ισχυρή και η ανεξαρτησία της θα χρειαστεί χρόνια, ίσως και δεκαετίες.

Η στρατηγική αυτονομία δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται μέσα σε μια νύχτα, σύμφωνα με το The Economist.

Αύξηση αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούνιο, τα ευρωπαϊκά κράτη και ο Καναδάς δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

 Στην πράξη, το ποσοστό αυτό είναι σήμερα περίπου 3,5%, με το υπόλοιπο να διατίθεται σε συναφείς δαπάνες με πιο χαλαρό τρόπο.

Οι ευρωπαϊκές δαπάνες είναι ήδη 50% υψηλότερες σε ονομαστικούς όρους από ό,τι ήταν το 2022, και αναμένεται να φτάσουν τα 500–700 δισ. ευρώ ετησίως μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Περίπου το 30% αυτών των κονδυλίων θα διατεθεί για την αγορά νέων όπλων, προετοιμάζοντας την Ευρώπη για μεγαλύτερη στρατιωτική αυτονομία.

Η στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία

Πέρυσι, οι ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν να αναλάβουν τον κύριο ρόλο στην στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας.

Μέσα από την πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ, γνωστή ως Κατάλογος Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας (PURL), αγοράζουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία, αντί να τα λαμβάνουν δωρεάν από τις ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής, η Ευρώπη έχει δαπανήσει περίπου 4,3 δισ. ευρώ μέσω του PURL, με στόχο να συνεχίσει με ρυθμό περίπου 1 δισ. δολάρια το μήνα για το υπόλοιπο του έτους. Αυτή η δέσμευση αναδεικνύει την επιθυμία της Ευρώπης να στηρίξει την Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη στρατιωτική της αυτονομία.

Το μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ευρωπαϊκή άμυνα

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρώπης ήταν να κατευνάσει τον Τραμπ, διατηρώντας την αμερικανική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ προετοιμάζεται για πιθανή μερική αποχώρηση των ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι η Ευρώπη θα είχε τουλάχιστον πέντε έως δέκα χρόνια για να αναπαράγει μοναδικές αμερικανικές δυνατότητες όπως:

  • Αερομεταφερόμενες και γεωχωρικές πληροφορίες
  • Επιτήρηση και αναγνώριση (ISR)
  • Διοίκηση και έλεγχο (C2)
  • Στρατηγικές αερομεταφορές
  • Μακροπρόθεσμες επιθετικές ικανότητες υψηλής ακρίβειας
  • Υπερμεγέθης υπολογιστική ικανότητα cloud

Το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS) εκτιμά ότι η αντικατάσταση αυτών των δυνατοτήτων θα κοστίσει 226–344 δισ. δολάρια μόνο για νέες πλατφόρμες οπλικών συστημάτων, και η διαδικασία θα διαρκέσει χρόνια.

Ο κίνδυνος της στρατιωτικής εξάρτησης

Ακόμη και αν υλοποιηθεί η ασαφής συμφωνία για την ασφάλεια της Αρκτικής, ο Τραμπ έχει δείξει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις απειλές του για να πετύχει στόχους.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να αναστείλει το PURL, ισχυριζόμενος ότι η ίδια η Αμερική χρειάζεται τα όπλα που θέλουν να αγοράσουν οι Ευρωπαίοι.

Η αναστολή παραδόσεων αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot ή πυραύλων AIM που χρησιμοποιούν τα μαχητικά F-16 της Ουκρανίας θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες, ιδιαίτερα καθώς τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας ήδη εξαντλούνται από την αντιμετώπιση ρωσικών drones και πυραύλων.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ υπερβαίνει την Ουκρανία.

Το Πεντάγωνο δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει την τελευταία αναθεώρηση του σχεδίου του για την ανάπτυξη δυνάμεων σε όλο τον κόσμο, γνωστό ως Global Posture Review.

Οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι ο αριθμός των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη θα μειωθεί, ίσως κατά περίπου 30.000.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο, ανακοινώνοντας την επιταχυνόμενη απόσυρση από το ΝΑΤΟ κρίσιμων αμερικανικών συστημάτων πληροφοριών και διοίκησης και ελέγχου.

Για να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην Ευρώπη, ο Τραμπ θα μπορούσε να στοχεύσει τις επιχειρήσεις των αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών F-35, τα οποία αποτελούν όλο και περισσότερο τη ραχοκοκαλιά των ευρωπαϊκών αεροπορικών δυνάμεων.

Τα ανταλλακτικά βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στην Αμερική και, όπως τα smartphone, τα αεροσκάφη εξαρτώνται από συνεχείς αναβαθμίσεις λογισμικού.

Ένα ιδιαίτερο σημείο ευπάθειας, σύμφωνα με τον Ντάγκλας Μπάρι, εμπειρογνώμονα αεροπορικής ισχύος στο IISS, είναι το αρχείο δεδομένων αποστολής (MDF). Το MDF είναι σαν ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο μάχης που χρειάζεται συχνή ενημέρωση, ειδικά αν το αεροσκάφος πετά σε περιβάλλον μάχης.

Η Βρετανία και η πυρηνική αποτροπή

Η Βρετανία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις εναλλαγές της διάθεσης του Τραμπ.

Η πυρηνική αποτρεπτική της δύναμη βασίζεται σε πυραύλους Trident D5 που εκτοξεύονται από υποβρύχια. Αν και χρησιμοποιούν βρετανικής κατασκευής κεφαλές, αυτοί οι πύραυλοι είναι μισθωμένοι από την Αμερική και προέρχονται από κοινό αποθετήριο στο Kings Bay της Γεωργίας.

Οι πυρηνικές δυνάμεις της Βρετανίας είναι λειτουργικά ανεξάρτητες, αλλά ειδικοί όπως ο Σερ Λόρενς Φρίντμαν, Βρετανός στρατηγικός αναλυτής, πιστεύουν ότι χωρίς την αμερικανική συνεργασία, η διατήρησή τους σε λειτουργία θα γίνει δύσκολη μέσα σε δύο ή τρία χρόνια.

Η στρατηγική σημασία της Ευρώπης και το ΝΑΤΟ

Ωστόσο, υπάρχουν καλοί λόγοι για τους οποίους ακόμη και ένας εκδικητικός κ. Τραμπ μπορεί να διστάσει να αποκόψει την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι έχουν κάποια επιρροή.

«Χωρίς τις ευρωπαϊκές βάσεις και διοικήσεις, ο αμερικανικός στρατός θα μειωθεί και θα περιοριστεί στις μελλοντικές του επιχειρήσεις», επισημαίνει ο Σερ Λόρενς.

«Οι στρατηγοί και οι φιλικοί τους γερουσιαστές θα αντιταχθούν έντονα σε μια υπερβολικά δραστική αποχώρηση από το ΝΑΤΟ».

Η αποστρατιωτικοποίηση των ευρωπαϊκών F-35, έστω και προσωρινά, θα δημιουργούσε ένα καταστροφικό προηγούμενο που θα προκαλούσε μόνιμη ζημιά στις αμερικανικές εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού.

Επιπλέον, η αλυσίδα εφοδιασμού του F-35 είναι εξαιρετικά διεθνής.

Εν ολίγοις, αν και ο Τραμπ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την εξάρτηση των Ευρωπαίων από τα αμερικανικά όπλα, αυτό θα είχε σημαντικές μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Ακόμη και η αναστολή του PURL θα στερούσε από τις αμερικανικές αμυντικές εταιρείες πολύτιμες πωλήσεις.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι που έχουν βαρεθεί να τους εκφοβίζουν θα πρέπει να σκεφτούν δύο φορές πριν εγκαταλείψουν πρόωρα το ΝΑΤΟ, κυρίως επειδή τα οφέλη μιας ενοποιημένης δομής διοίκησης είναι πραγματικά.

Σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 22 Ιανουαρίου, ο Φρίντριχ Μερτς, καγκελάριος της Γερμανίας, επανέλαβε την προειδοποίησή του νωρίτερα την ίδια μέρα στο Νταβός ότι «πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το ΝΑΤΟ. Έχω επίσης την εντύπωση ότι πολλοί Αμερικανοί το βλέπουν με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς. Δεν εγκαταλείπεις εύκολα αυτή τη διατλαντική συμμαχία»..

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Τεχνολογία
OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Γεώργιος Μαζιάς
Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26

Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Δολοφονίες πολιτών 26.01.26

Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους»

Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποδίδει στους Δημοκρατικούς τις ευθύνες για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς
Μινεάπολη 26.01.26

Οι Δημοκρατικοί φταίνε για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς, κατά τον Τραμπ

Στους Δημοκρατικούς «για το χάος που προκαλούν» επιρρίπτει ο Τραμπ τις ευθύνες για τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο πολιτών από τα πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό κράτηση ο ινδός πλοίαρχος του Grinch που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Γαλλία 26.01.26

Συνέλαβαν τον ινδό πλοίαρχο του «σκιώδους» Grinch

Το τάνκερ Grinch κατελήφθη στη Μεσόγειο και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, με την υποψία ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, και ο ινδός πλοίαρχός του τέθηκε υπό κράτηση.

Σύνταξη
Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
Διαδηλώσεις 26.01.26

Το «συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των συλληφθέντων στο Ιράν

Οι «εγκληματίες» θα τιμωρηθούν χωρίς την παραμικρή επιείκεια, αναφέρει ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, υποσχόμενος δίκες το «συντομότερο δυνατόν» για τους συλληφθέντες στις διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
Κόσμος 26.01.26

Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας

Ένας άνδρας πάλευε με τα κύματα για περισσότερες από 24 ώρες, κατάφερε να διασωθεί και μεταφέρθηκε στη Μάλτα, όμως περίπου 150 άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων τα 50 επέβαιναν στη βάρκα με τον διασωθέντα

Σύνταξη
Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Κόσμος 25.01.26

Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές

Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
Ζητούν δικαιοσύνη 25.01.26

Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας τον θάνατο μετανάστη. Ο Ελ Χασέν Ντιαρά πέθανε τη νύχτα της 14ης προς 15η Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα.

Σύνταξη
Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
Κόσμος 25.01.26

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή

Εντός 24 ωρών η αμερικανική αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν θα βρίσκεται στο επιχειρησιακό πεδίο της CENTCOM, περιοχή που περιλαμβάνει και το Ιράν. Τι περιμένουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Καταστροφικός παγετός 25.01.26

ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Η αρκτική κακοκαιρία Fern στις ΗΠΑ έχει φέρει χιονοπτώσεις, χιονόνερο και θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ έχει ήδη προκαλέσει επτά θανάτους. Τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία
«Δικαίωμα η διαμαρτυρία» 25.01.26

Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία

Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ο θάνατος του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι. Οι Ομπάμα κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι «κλιμακώνει» την κατάσταση στη Μινεσότα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Τουρισμός 26.01.26

Η Ελλάδα στην κορυφή - Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Κώστας Ντελέζος
Διεθνείς πρακτικές 26.01.26

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Γεώργιος Μαζιάς
Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συναγερμός στα Τρίκαλα: Φόβοι για νεκρούς λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε γνωστό εργοστάσιο την ώρα της βάρδιας
Τρίκαλα 26.01.26 Upd: 05:48

Φόβοι για νεκρούς λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε γνωστό εργοστάσιο την ώρα της βάρδιας

Πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο Βιολάντα, στα Τρίκαλα, και έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26

Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Δολοφονίες πολιτών 26.01.26

Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους»

Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποδίδει στους Δημοκρατικούς τις ευθύνες για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς
Μινεάπολη 26.01.26

Οι Δημοκρατικοί φταίνε για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς, κατά τον Τραμπ

Στους Δημοκρατικούς «για το χάος που προκαλούν» επιρρίπτει ο Τραμπ τις ευθύνες για τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο πολιτών από τα πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό κράτηση ο ινδός πλοίαρχος του Grinch που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Γαλλία 26.01.26

Συνέλαβαν τον ινδό πλοίαρχο του «σκιώδους» Grinch

Το τάνκερ Grinch κατελήφθη στη Μεσόγειο και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, με την υποψία ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, και ο ινδός πλοίαρχός του τέθηκε υπό κράτηση.

Σύνταξη
Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
Διαδηλώσεις 26.01.26

Το «συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των συλληφθέντων στο Ιράν

Οι «εγκληματίες» θα τιμωρηθούν χωρίς την παραμικρή επιείκεια, αναφέρει ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, υποσχόμενος δίκες το «συντομότερο δυνατόν» για τους συλληφθέντες στις διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
Κόσμος 26.01.26

Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας

Ένας άνδρας πάλευε με τα κύματα για περισσότερες από 24 ώρες, κατάφερε να διασωθεί και μεταφέρθηκε στη Μάλτα, όμως περίπου 150 άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων τα 50 επέβαιναν στη βάρκα με τον διασωθέντα

Σύνταξη
Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Κόσμος 25.01.26

Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές

Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
Ζητούν δικαιοσύνη 25.01.26

Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας τον θάνατο μετανάστη. Ο Ελ Χασέν Ντιαρά πέθανε τη νύχτα της 14ης προς 15η Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα.

Σύνταξη
Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
Κόσμος 25.01.26

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή

Εντός 24 ωρών η αμερικανική αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν θα βρίσκεται στο επιχειρησιακό πεδίο της CENTCOM, περιοχή που περιλαμβάνει και το Ιράν. Τι περιμένουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε 6 Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Ανησυχία και για την Αττική

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο