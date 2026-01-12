Καμπανάκι από τον Επίτροπο Άμυνας της ΕΕ: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα έναν κοινό στρατό

Μπροστά στην αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά και στη σταδιακή μετατόπιση της προσοχής των Ηνωμένων Πολιτειών μακριά από την Ευρώπη — με χαρακτηριστικό παράδειγμα την απειλή που διαφαίνεται ακόμη και για τη Γροιλανδία — ο Επίτροπος Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους τάχθηκε υπέρ μιας προσέγγισης «μεγάλης έκρηξης» για την αναδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Όπως τόνισε, σύμφωνα με το Politico, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν πια αποσπασματικές λύσεις ή μικρές βελτιώσεις στο υφιστάμενο σύστημα.

Σε ομιλία του σε σουηδική διάσκεψη για την ασφάλεια, έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα με σαφή πολιτικό συμβολισμό:

«Θα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικά ισχυρότερες αν είχαν 50 στρατούς σε επίπεδο πολιτειών αντί για έναν ενιαίο ομοσπονδιακό στρατό;».

Και συνέχισε: «Πενήντα πολιτικές άμυνας και προϋπολογισμοί άμυνας σε επίπεδο πολιτειών, αντί για μια ενιαία ομοσπονδιακή πολιτική άμυνας και προϋπολογισμό;».

«Αν η απάντησή μας είναι ‘όχι’, τότε τι περιμένουμε;».

Οι τρεις πυλώνες της αμυντικής ετοιμότητας

Σύμφωνα με τον Κουμπίλιους, η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά την αύξηση των επενδύσεων στην παραγωγική ικανότητα της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο δεύτερος σχετίζεται με την ύπαρξη θεσμών που είναι οργανωμένοι και επαρκώς προετοιμασμένοι.

Ο τρίτος, και ίσως πιο κρίσιμος, είναι η πολιτική βούληση για αποτροπή και, εφόσον χρειαστεί, για μάχη.

Όπως επεσήμανε, η απλή αύξηση της χρηματοδότησης στο σημερινό κατακερματισμένο σύστημα δεν επαρκεί για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, κυρίως λόγω της έλλειψης ενότητας μεταξύ των κρατών-μελών.

🚨🇪🇺 EU COMMISSIONER WARNS: WITHOUT U.S., EUROPE’S DEFENSE LOOKS LIKE “27 BONSAI ARMIES” European Commissioner Andrius Kubilius is raising alarms over Europe’s military readiness if the U.S. pulls back from NATO. With rising instability and U.S. political uncertainty, Europe… pic.twitter.com/Vkpq5p7WkC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 12, 2026

Από τους «στρατούς μπονσάι» σε μια κοινή δύναμη

«Πρέπει να αρχίσουμε να επενδύουμε τα χρήματά μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε σε θέση να πολεμήσουμε ως Ευρώπη, και όχι μόνο ως συλλογή 27 εθνικών ‘στρατών μπονσάι’», δήλωσε, υιοθετώντας μια φράση του πρώην Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, Τζόζεφ Μπόρελ.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη δημιουργία μιας μόνιμης και ισχυρής «ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης» 100.000 στρατιωτών, ιδέα που — όπως υπενθύμισε — είχε τεθεί ήδη πριν από μία δεκαετία από τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον Εμανουέλ Μακρόν και την Άνγκελα Μέρκελ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας

Για την ενίσχυση της πολιτικής βούλησης, ο Κουμπίλιους πρότεινε επίσης την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, μια ιδέα που έχει συζητηθεί στο παρελθόν από τον Μακρόν και τη Μέρκελ.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας θα μπορούσε να αποτελείται από βασικά μόνιμα μέλη, μαζί με αρκετά εκ περιτροπής μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου», εξήγησε.

«Συν την ηγεσία της ΕΕ: τους Προέδρους της Επιτροπής και του Συμβουλίου».

Το προτεινόμενο όργανο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να περιλαμβάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο, αριθμώντας συνολικά «περίπου 10-12 μέλη», με αποστολή όχι μόνο να συζητούν τα κρίσιμα ζητήματα άμυνας, αλλά και «να προετοιμάζουν γρήγορα σημαντικές αποφάσεις».