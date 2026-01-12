newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Καμπανάκι από τον Επίτροπο Άμυνας της ΕΕ: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα έναν κοινό στρατό
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 18:40

Καμπανάκι από τον Επίτροπο Άμυνας της ΕΕ: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα έναν κοινό στρατό

Ο Επίτροπος Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους, έθεσε με σαφήνεια το ζήτημα της ανάγκης ριζικών αλλαγών στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα

Μπροστά στην αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά και στη σταδιακή μετατόπιση της προσοχής των Ηνωμένων Πολιτειών μακριά από την Ευρώπη — με χαρακτηριστικό παράδειγμα την απειλή που διαφαίνεται ακόμη και για τη Γροιλανδία —  ο Επίτροπος Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους τάχθηκε υπέρ μιας προσέγγισης «μεγάλης έκρηξης» για την αναδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Όπως τόνισε, σύμφωνα με το Politico, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν πια αποσπασματικές λύσεις ή μικρές βελτιώσεις στο υφιστάμενο σύστημα.

Σε ομιλία του σε σουηδική διάσκεψη για την ασφάλεια, έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα με σαφή πολιτικό συμβολισμό:

«Θα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικά ισχυρότερες αν είχαν 50 στρατούς σε επίπεδο πολιτειών αντί για έναν ενιαίο ομοσπονδιακό στρατό;».

Και συνέχισε: «Πενήντα πολιτικές άμυνας και προϋπολογισμοί άμυνας σε επίπεδο πολιτειών, αντί για μια ενιαία ομοσπονδιακή πολιτική άμυνας και προϋπολογισμό;».

«Αν η απάντησή μας είναι ‘όχι’, τότε τι περιμένουμε;».

Οι τρεις πυλώνες της αμυντικής ετοιμότητας

Σύμφωνα με τον Κουμπίλιους, η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά την αύξηση των επενδύσεων στην παραγωγική ικανότητα της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο δεύτερος σχετίζεται με την ύπαρξη θεσμών που είναι οργανωμένοι και επαρκώς προετοιμασμένοι.

Ο τρίτος, και ίσως πιο κρίσιμος, είναι η πολιτική βούληση για αποτροπή και, εφόσον χρειαστεί, για μάχη.

Όπως επεσήμανε, η απλή αύξηση της χρηματοδότησης στο σημερινό κατακερματισμένο σύστημα δεν επαρκεί για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, κυρίως λόγω της έλλειψης ενότητας μεταξύ των κρατών-μελών.

Από τους «στρατούς μπονσάι» σε μια κοινή δύναμη

«Πρέπει να αρχίσουμε να επενδύουμε τα χρήματά μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε σε θέση να πολεμήσουμε ως Ευρώπη, και όχι μόνο ως συλλογή 27 εθνικών ‘στρατών μπονσάι’», δήλωσε, υιοθετώντας μια φράση του πρώην Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, Τζόζεφ Μπόρελ.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη δημιουργία μιας μόνιμης και ισχυρής «ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης» 100.000 στρατιωτών, ιδέα που — όπως υπενθύμισε — είχε τεθεί ήδη πριν από μία δεκαετία από τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον Εμανουέλ Μακρόν και την Άνγκελα Μέρκελ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας

Για την ενίσχυση της πολιτικής βούλησης, ο Κουμπίλιους πρότεινε επίσης την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, μια ιδέα που έχει συζητηθεί στο παρελθόν από τον Μακρόν και τη Μέρκελ.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας θα μπορούσε να αποτελείται από βασικά μόνιμα μέλη, μαζί με αρκετά εκ περιτροπής μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου», εξήγησε.

«Συν την ηγεσία της ΕΕ: τους Προέδρους της Επιτροπής και του Συμβουλίου».

Το προτεινόμενο όργανο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να περιλαμβάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο, αριθμώντας συνολικά «περίπου 10-12 μέλη», με αποστολή όχι μόνο να συζητούν τα κρίσιμα ζητήματα άμυνας, αλλά και «να προετοιμάζουν γρήγορα σημαντικές αποφάσεις».

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες επιμένει ότι καμία ξένη δύναμη δεν κυβερνά τη χώρα

Σύνταξη
Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους μίλησε για την κατάσταση στη Γροιλανδία και το μέλλον του ΝΑΤΟ έπειτα από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Πόσοι είναι οι νεκροί στο Ιράν - Πού έγιναν διαδηλώσεις στις 10 και 11 Ιανουαρίου, δείτε χάρτη - Μηνύματα σε πολίτες από την Αστυνομία να μη συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Μαρκ Ρούλι, επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στο Λονδίνο βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό και η πόλη είναι ασφαλέστερη από το Λος Αντζελες και τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του λέγοντας πως η πράξη του «δεν είναι πράξη ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης»

Σύνταξη
«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

Σύνταξη
Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Σύνταξη
Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στις Χρυσές Σφαίρες 2026 ο performative male πέθανε με κρότο και η επιστροφή του αυστηρού μαύρου να κυριαρχεί με πολλούς να μιλάνε για μια συντητηρική στροφή σε παραδοσιακές αξίες και άλλους για την επέλαση του recessioncore

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Σόλσκιερ ήταν το φαβορί για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας, αλλά τελικά η διοίκηση του συλλόγου άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Νορβηγό, επιλέγοντας τον παλαίμαχο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα».

Σύνταξη
Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Σύνταξη
Το εμπορικό κέντρο ReTuna στη Σουηδία αποτελεί ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι μακροοικονομικές επιδόσεις να συνδεθούν με την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύνταξη
Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σύνταξη
Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
