Τα σημεία στην Ουκρανία που θα αναπτυχθεί ευρωπαϊκός στρατός και η άρση κυρώσεων στη Ρωσία

Ο κύβος ερρίφθη όσον αφορά στην Ουκρανία και την αντιμετώπιση του ζητήματος εκ μέρους τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Μακρόν να ανακοινώνει επισήμως σχέδιο αποστολής ευρωπαϊκού στρατού στη χώρα, σε δηλώσεις που παραχώρησε μετά το πέρας της διάσκεψης κορυφής για το Ουκρανικό.

Σε αυτήν, ορισμένες χώρες δήλωσαν ότι δεν θα εμπλακούν στο εγχείρημα που ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο Μακρόν γνωστοποίησε ακόμη και -λίγες- λεπτομέρειες του εν λόγω σχεδίου, που έχει ήδη δρομολογηθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή από έναν συνασπισμό ευρωπαϊκών χωρών, καθιστώντας σαφές πως αυτού θα ηγείται ο αντιρωσικός αγγλογαλλικός άξονας που έχει διαμορφωθεί, με ακόλουθους χώρες της ΕΕ όπως της Βαλτικής, κατά δηλώσεις αξιωματούχων τους.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών θα καταθέσουν προτάσεις εντός τριών εβδομάδων για την παρακολούθηση μιας ενδεχόμενης εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τα συμπεράσματα θα κοινοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την αποστολή αγγλογαλλικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας για να εργαστεί με τις ουκρανικές δυνάμεις αναφορικά με τον σχεδιασμό του μελλοντικού ουκρανικού στρατού, ενώ διευκρίνισε ότι η δύναμη «εγγύησης» για την Ουκρανία δεν θα είναι ειρηνευτική ούτε θα βρίσκεται στη γραμμή του μετώπου, αλλά «θα αναπτυχθεί σε στρατηγικά σημεία, από διάφορες χώρες».

Ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους τόνισε ότι αρκετές χώρες δεσμεύτηκαν για πρόσθετη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία και ότι 31 κράτη εξέφρασαν τη βούληση να παραμείνουν ενωμένα και να οικοδομήσουν την ειρήνη μέσω ισχύος.

Ο Μακρόν σημείωσε ότι θα δημιουργηθεί μια δύναμη που θα προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή πολλών χωρών, η οποία θα καλύπτει θάλασσα, αέρα και έδαφος στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου ασφαλείας.

Ο Γάλλος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το αν θα υπάρξει αυτή η δύναμη στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση ανήκει στις συμμετέχουσες χώρες.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι της προσπάθειας και του σχεδιασμού αυτής της πρωτοβουλίας θα ηγηθούν η Γαλλία και η Αγγλία, μετά από σχετική εντολή των χωρών που συμμετέχουν.

Αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των εταίρων για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, εν τούτοις σημείωσε ότι αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για την υλοποίησή της από τις χώρες που είναι πρόθυμες να προχωρήσουν.

Ακόμη, τόσο ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, όσο και ο Γάλλος ομόλογός του επεσήμαναν τον ομόφωνο χαρακτήρα της απόφασης των Ευρωπαίων εταίρων να μην αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που μετείχε στη διάσκεψη κορυφής, προσέθεσε από την πλευρά του ότι είναι σημαντικό για τις χώρες να μιλούν με «κοινή φωνή» και να «πιέζουν τη Ρωσία» περισσότερο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι «όλοι κατάλαβαν και κατανοούν ότι η Ρωσία, σήμερα, δεν θέλει κανενός είδους ειρήνη», ενώ πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω εργασίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «τις επόμενες εβδομάδες και ημέρες». Ο Στάρμερ χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» τη συνάντηση.

«Υπήρξε απόλυτη σαφήνεια ότι η Ρωσία προσπαθεί να καθυστερήσει (σ.σ. την ειρηνευτική συμφωνία), παίζει παιχνίδια, και πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς σχετικά με αυτό», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Για το ενδεχόμενο της άρσης των κυρώσεων, ο Στάρμερ ανέφερε: «Ακριβώς το αντίθετο, αυτό που συζητήσαμε είναι πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις κυρώσεις για να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία των ΗΠΑ, να φέρουμε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέσω της περαιτέρω πίεσης από αυτή την ομάδα χωρών», δήλωσε.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ δεσμεύτηκε στην άμεση υποστήριξη προς τον ουκρανικό στρατό με την παράδοση 2 εκατομμυρίων βλημάτων πυροβολικού, αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η ΕΕ δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλει στην άμεση υποστήριξη του ουκρανικού στρατού με την παράδοση 2 εκατομμυρίων βλημάτων πυρομαχικών πυροβολικού μεγάλου διαμετρήματος, καθώς και με εκταμιεύσεις του δανείου G7/ERA (σ.σ. ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ΕΕ).

Επίσης, επισημαίνεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί από την αρχή του τρέχοντος έτους να παράσχουν πρόσθετη στρατιωτική υποστήριξη, ύψους 17 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Επιπροσθέτως, η ΕΕ δεσμεύεται ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες για την ενίσχυση της αποστολής στρατιωτικής εκπαίδευσης της ΕΕ (σ.σ. η EUMAM έχει εκπαιδεύσει μέχρι στιγμής 75.000 στρατιώτες). Παράλληλα θα ενισχυθεί η συνεργασία με την ουκρανική αμυντική βιομηχανία μέσω του νέου «Μέσου Υποστήριξης της Ουκρανίας» και του «SAFE».

Ο ίδιος Ευρωπαίος αξιωματούχος επισημαίνει ότι η σημερινή Σύνοδος στο Παρίσι, στην οποία εκπροσωπήθηκαν 29 χώρες, παρουσία και του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έρχεται μετά τις συναντήσεις στην Τζέντα και τις συμφωνίες που επετεύχθησαν εκεί.

«Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για το εάν η Ρωσία θα εφαρμόσει την ανακοινωθείσα μερική κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο «Χ», τονίζει τα εξής:

«Ο καλύτερος τρόπος για να στηρίξουμε την Ουκρανία είναι να παραμείνουμε συνεπείς στον στόχο μας για μια συνολική κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη. Αυτό σημαίνει διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία μέσω των κυρώσεων. Θα ήταν στρατηγικό λάθος να υποκύψουμε στον πειρασμό μιας πρόωρης άμβλυνσης των κυρώσεων».

Ο Α. Κόστα προσθέτει, επίσης, ότι «η ειρήνη μέσω της ισχύος» παραμένει η στρατηγική της ΕΕ, κάτι το οποίο απαιτεί την ενίσχυση της πολυεπίπεδης υποστήριξής μας προς την Ουκρανία: στρατιωτική, οικονομική, ενεργειακή, ανοικοδόμηση και ενταξιακή προοπτική στην ΕΕ.

The best way to support Ukraine is to stay consistent in our objective to reach a just and lasting peace. This means keeping up the pressure on Russia through sanctions.

— António Costa (@eucopresident) March 27, 2025