Ο Μακρόν επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα στείλει στρατό στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επισημοποίησε σήμερα (27/3) ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει στρατό στην Ουκρανία, γεγονός που εκτιμάται πως θα αυξήσει σε επικίνδυνα επίπεδα την ένταση ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία.

Προ ημερών, δυτικοί αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές ότι το αγγλογαλλικό σχέδιο για το ουκρανικό ζήτημα δεν χαρακτηρίζεται απλώς ως ειρηνευτικό, καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα αποσταλούν στην Ουκρανία θα έχουν διττό ρόλο, με τον έναν εξ αυτών να είναι η δημιουργία τετελεσμένων για λογαριασμό συμφερόντων που δρουν εντός και εκτός ΕΕ.

Από την πλευρά της, τόσο μέσω του Σεργκέι Λαβρόφ όσο και του Ντμίτρι Πεσκόφ, η Ρωσία έχει κάνει σαφές πως κάτι τέτοιο θα θεωρείτο ως επιθετική κίνηση εκ μέρους της Ευρώπης, η οποία θα ανάγκαζε τη Μόσχα να απαντήσει με αντίστοιχης βαρύτητας πράξεις.

Αναλυτικά, ο Μακρόν δήλωσε μετά το πέρας της σημερινής διάσκεψης κορυφής για το Ουκρανικό ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι εξέφρασαν την κοινή τους βούληση να παραμείνουν ενωμένοι και να επιβάλουν την ειρήνη, υποστηρίζοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καμιά ρωσική απάντηση στις ειρηνευτικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της αποστολής ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος, ο πρόεδρος της Γαλλίας τόνισε ότι σε πρώτη φάση μια αγγλογαλλική αποστολή θα μεταβεί στο Κίεβο με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών για τη συγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο μέλλον.

Στη συνέχεια έκανε λόγο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων «εξασφάλισης» από κάποια κράτη-μέλη της ΕΕ, σε κάποια σημεία στρατηγικού ενδιαφέροντος στην Ουκρανία.

Ο Μακρόν σημείωσε ότι η παρουσία αυτών των στρατιωτικών δυνάμεων θα έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα και ότι θα μεταβούν στην Ουκρανία μετά την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας επεσήμανε ότι εύχεται η ανάπτυξη αυτών των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων να γίνει με αμερικανική υποστήριξη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να προβλεφθεί και το σενάριο της ανάπτυξής τους χωρίς αμερικανική υποστήριξη.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι αποφασίστηκε η επιτάχυνση της εκταμίευσης από την ΕΕ των δανείων που έχει αποφασίσει να παράσχει στην Ουκρανία η G7.

Ο Γάλλος πρόεδρος ευχήθηκε ακόμη να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και η Κίνα, ενώ ερωτηθείς για τον ρόλο της Τουρκίας θεώρησε σκόπιμο να εκφράσει τη λύπη του για τις τελευταίες εξελίξεις λέγοντας τα εξής:

«Ο συστηματικός χαρακτήρας των διώξεων σε βάρος της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, όπως και η σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης αποτελούν ενέργειες που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές».

Αναφορικά με τις ως τώρα διαβουλεύσεις για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, ο Μακρόν διατύπωσε αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα τους:

«Υπήρξαν παράλληλες συζητήσεις οι οποίες κατέληξαν σε τρία διαφορετικά ανακοινωθέντα που λένε διαφορετικά πράγματα: ένα αμερικανο-ουκρανικό ανακοινωθέν, ένα αμερικανο-ρωσικό ανακοινωθέν και ένα ρωσικό ανακοινωθέν διαφορετικό από τα προηγούμενα», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, με τον ίδιο να προσθέτει:

«Εμείς επιθυμούμε να υπάρξει ένα καθαρό μήνυμα. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε βραχυπρόθεσμα την Ουκρανία και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το ρωσικό σχέδιο που συνίσταται στο να παριστάνουμε ότι διαπραγματευόμαστε με στόχο να αποθαρρύνουμε τον αντίπαλο και να συνεχίζουμε τις εις βάρος του επιθέσεις».

Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αντίθεσή του έναντι της απόφασης του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ να αυξήσει κατά 25% τους δασμούς επί των αυτοκινήτων που κατασκευάζονται εκτός των ΗΠΑ λέγοντας ότι ελπίζει πως θα αναθεωρήσει αυτή την απόφαση που «από οικονομικής και γεωπολιτικής απόψεως είναι λανθασμένη».

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ δεσμεύτηκε στην άμεση υποστήριξη προς τον ουκρανικό στρατό με την παράδοση 2 εκατομμυρίων βλημάτων πυροβολικού, αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η ΕΕ δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλει στην άμεση υποστήριξη του ουκρανικού στρατού με την παράδοση 2 εκατομμυρίων βλημάτων πυρομαχικών πυροβολικού μεγάλου διαμετρήματος, καθώς και με εκταμιεύσεις του δανείου G7/ERA (ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ΕΕ).

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί από την αρχή του τρέχοντος έτους να παράσχουν πρόσθετη στρατιωτική υποστήριξη, ύψους 17 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η ΕΕ δεσμεύεται ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες για την ενίσχυση της αποστολής στρατιωτικής εκπαίδευσης της ΕΕ (η EUMAM έχει εκπαιδεύσει μέχρι στιγμής 75.000 στρατιώτες). Παράλληλα θα ενισχυθεί η συνεργασία με την ουκρανική αμυντική βιομηχανία μέσω του νέου «Μέσου Υποστήριξης της Ουκρανίας» και του «SAFE».

Ο ίδιος Ευρωπαίος αξιωματούχος επισημαίνει ότι η σημερινή Σύνοδος στο Παρίσι, στην οποία εκπροσωπήθηκαν 29 χώρες, παρουσία και του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έρχεται μετά τις συναντήσεις στην Τζέντα και τις συμφωνίες που επετεύχθησαν εκεί.

«Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για το εάν η Ρωσία θα εφαρμόσει την ανακοινωθείσα μερική κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο «Χ», τονίζει τα εξής:

«Ο καλύτερος τρόπος για να στηρίξουμε την Ουκρανία είναι να παραμείνουμε συνεπείς στον στόχο μας για μια συνολική κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη. Αυτό σημαίνει διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία μέσω των κυρώσεων. Θα ήταν στρατηγικό λάθος να υποκύψουμε στον πειρασμό μιας πρόωρης άμβλυνσης των κυρώσεων».

Ο Α. Κόστα προσθέτει, επίσης, ότι «η ειρήνη μέσω της ισχύος» παραμένει η στρατηγική της ΕΕ, κάτι το οποίο απαιτεί την ενίσχυση της πολυεπίπεδης υποστήριξής μας προς την Ουκρανία: στρατιωτική, οικονομική, ενεργειακή, ανοικοδόμηση και ενταξιακή προοπτική στην ΕΕ.

The best way to support Ukraine is to stay consistent in our objective to reach a just and lasting peace. This means keeping up the pressure on Russia through sanctions.

I will convey this message at today’s Leaders’ meeting on peace and security for #Ukraine organised by… pic.twitter.com/csBYcIbkr1

— António Costa (@eucopresident) March 27, 2025