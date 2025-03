Απαραίτητη είναι η διατήρηση της πίεσης επί της Ρωσίας μέσω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά την έναρξη των εργασιών της συνόδου κορυφής των συμμάχων του Κιέβου.

«Ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία είναι να παραμείνουμε πιστοί στον στόχο μας για την επίτευξη μίας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης. Αυτό περιλαμβάνει την διατήρηση της πίεσης επί της Ρωσίας μέσω των κυρώσεων», έγραψε στο Χ ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος εκπροσωπεί τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην σύνοδο κορυφής του Παρισιού στην οποία συμμετέχουν περί τις τριάντα χώρες σύμμαχοι της Ουκρανίας και είναι έτοιμες να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης με την Ρωσία.

Η ανάρτηση του Αντόνιο Κόστα:

The best way to support Ukraine is to stay consistent in our objective to reach a just and lasting peace. This means keeping up the pressure on Russia through sanctions.

I will convey this message at today’s Leaders’ meeting on peace and security for #Ukraine organised by… pic.twitter.com/csBYcIbkr1

— António Costa (@eucopresident) March 27, 2025