06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
Τελεσίγραφο ΗΠΑ στην Ευρώπη για να αναλάβει το κύριο βάρος της άμυνας στο ΝΑΤΟ ως το 2027
Κόσμος 07 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Τελεσίγραφο ΗΠΑ στην Ευρώπη για να αναλάβει το κύριο βάρος της άμυνας στο ΝΑΤΟ ως το 2027

Εάν η Ευρώπη δεν τηρήσει την προθεσμία του 2027, οι ΗΠΑ ενδέχεται να σταματήσουν να συμμετέχουν σε ορισμένους αμυντικούς μηχανισμούς του ΝΑΤΟ

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ευρώπη να αναλάβει την πλειονότητα των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, από πληροφορίες έως πυραύλους, μέχρι το 2027, δήλωσαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου σε διπλωμάτες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα – μια αυστηρή προθεσμία που έκριναν μη ρεαλιστική οι Ευρωπαίοι.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, το μήνυμα, το οποίο ανέφεραν πέντε πηγές που γνωρίζουν τη συζήτηση, συμπεριλαμβανομένου ενός Αμερικανού αξιωματούχου, μεταφέρθηκε σε μια συνάντηση στην Ουάσινγκτον του προσωπικού του Πενταγώνου, που επιβλέπει την πολιτική του ΝΑΤΟ, και αρκετών ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών.

Η μετατόπιση αυτού του βάρους από τις ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά μέλη του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου θα άλλαζε δραματικά τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδρυτικό μέλος της μεταπολεμικής συμμαχίας, συνεργάζονται με τους πιο σημαντικούς στρατιωτικούς εταίρους τους.

Στη συνάντηση, αξιωματούχοι του Πενταγώνου ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον δεν ήταν ακόμη ικανοποιημένη με τα βήματα που έχει κάνει η Ευρώπη για να ενισχύσει τις αμυντικές της ικανότητες, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στους ομολόγους τους πως εάν η Ευρώπη δεν τηρήσει την προθεσμία του 2027, οι ΗΠΑ ενδέχεται να σταματήσουν να συμμετέχουν σε ορισμένους αμυντικούς συντονιστικούς μηχανισμούς του ΝΑΤΟ, δήλωσαν οι ίδιες πηγές στο Reuters.

Ορισμένοι στο Καπιτώλιο γνωρίζουν και ανησυχούν για το μήνυμα του Πενταγώνου προς τους Ευρωπαίους, τόνισε, πάντως, ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ασαφές πώς οι ΗΠΑ θα μετρούσαν την πρόοδο του ΝΑΤΟ

Οι συμβατικές αμυντικές δυνατότητες περιλαμβάνουν μη πυρηνικά μέσα, από στρατεύματα μέχρι όπλα, και οι αξιωματούχοι δεν εξήγησαν πώς θα μετρούσαν οι ΗΠΑ την πρόοδο της Ευρώπης προς την ανάληψη του μεγαλύτερου βάρους της άμυνας του ΝΑΤΟ.

Δεν ήταν επίσης σαφές εάν η προθεσμία του 2027 αντιπροσώπευε τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ ή μόνο τις απόψεις ορισμένων αξιωματούχων του Πενταγώνου. Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες στην Ουάσινγκτον σχετικά με τον στρατιωτικό ρόλο που πρέπει να παίξουν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η προθεσμία του 2027 δεν ήταν ρεαλιστική, ανεξάρτητα από το πώς η Ουάσινγκτον μετρά την πρόοδο, καθώς η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα από χρήματα και πολιτική βούληση για να αντικαταστήσει βραχυπρόθεσμα ορισμένες δυνατότητες των ΗΠΑ.

Τι δεν μπορεί απλά να αγοράσει η ΕΕ από τις ΗΠΑ;

Μεταξύ άλλων προκλήσεων, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις παραγωγής για στρατιωτικό εξοπλισμό που προσπαθούν να αγοράσουν. Ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι ενθάρρυναν την Ευρώπη να αγοράσει περισσότερο υλικό κατασκευής των ΗΠΑ, μερικά από τα πιο πολύτιμα όπλα και αμυντικά συστήματα αμερικανικής κατασκευής θα χρειαστούν χρόνια για να παραδοθούν αν παραγγελθούν σήμερα.

Οι ΗΠΑ συνεισφέρουν επίσης δυνατότητες που δεν μπορούν απλά να αγοραστούν, όπως μοναδικές πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση που έχουν αποδειχθεί κλειδιά για την ουκρανική πολεμική προσπάθεια.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, που μίλησε για λογαριασμό της Συμμαχίας, είπε ότι οι Ευρωπαίοι άρχισαν να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου, αλλά δεν σχολίασε την προθεσμία του 2027. «Οι Σύμμαχοι έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να επενδύσουν περισσότερο στην άμυνα και να μεταφέρουν το βάρος της συμβατικής άμυνας» από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, ανέφερε.

Τα ευρωπαϊκά έθνη έχουν αποδεχτεί σε γενικές γραμμές την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια και έχουν υποσχεθεί μεγάλες αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να κάνει την ήπειρο έτοιμη να αμυνθεί έως το 2030 και λέει ότι πρέπει να καλύψει τα κενά στην αεράμυνα, τα drones, τις δυνατότητες κυβερνοπολέμου, τα πυρομαχικά και άλλους τομείς. Αξιωματούχοι και αναλυτές, πάντως, λένε πως ακόμη και αυτή η προθεσμία είναι πολύ φιλόδοξη.

Μία ζέστη μία κρύο οι σχέσεις Ουάσινγκτον – ΝΑΤΟ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει με συνέπεια ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο στη Συμμαχία, αλλά δεν είναι πάντα σαφές τι σκέφτεται ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος για το ΝΑΤΟ. Στην προεκλογική εκστρατεία το 2024, ο Τραμπ έπληττε συχνά τους Ευρωπαίους συμμάχους και έλεγε ότι θα ενθάρρυνε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να εισβάλει σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν ξόδεψαν το μερίδιο που τους αναλογεί στην άμυνα.

Όμως, στην ετήσια σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, ο Τραμπ επαίνεσε απερίφραστα τους Ευρωπαίους ηγέτες, που συμφώνησαν σε ένα σχέδιο των ΗΠΑ να αυξήσουν τον ετήσιο στόχο αμυντικών δαπανών για τα κράτη μέλη στο 5% του ΑΕΠ.

Στους μήνες που πέρασαν, ο Τραμπ αμφιταλαντεύτηκε μεταξύ μιας πιο σκληρής γραμμής απέναντι στη Ρωσία – τον κύριο αντίπαλο του μπλοκ – και, πιο πρόσφατα, της προθυμίας να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν παραπονεθεί ότι αποκλείστηκαν σε μεγάλο βαθμό από αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Σε μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, δήλωσε πως ήταν «προφανές» ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την άμυνα της Ευρώπης. «Διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ το έλεγαν αυτό, με τη μια ή την άλλη μορφή, σχεδόν σε όλη μου τη ζωή… αλλά η κυβέρνησή μας εννοεί αυτό που λέει», έγραψε χαρακτηριστικά στο X.

Economy
Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

