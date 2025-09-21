Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη ξεκινούν αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία

Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν την πρώτη τους αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία, στο πλαίσιο της αποστολής Eastern Sentry του ΝΑΤΟ, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της Δυτικής Συμμαχίας μετά την εισβολή ρωσικών drone αυτό το μήνα, όπως αναφέρει το Reuters επικαλούμενο την βρετανική κυβέρνηση.

Η αποστολή, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας αμέσως μετά τις φερόμενες εισβολές στον πολωνικό εναέριο χώρο, στέλνει «ένα σαφές μήνυμα: θα υπερασπιστούμε τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζόν Χίλι σε ανακοίνωσή του.

Δύο αεροσκάφη Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας απογειώθηκαν από βρετανική στρατιωτική βάση στην ανατολική Αγγλία την Παρασκευή το βράδυ για να περιπολούν τον πολωνικό εναέριο χώρο και να αποτρέψουν και να υπερασπιστούν τον εναέριο χώρο από απειλές από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των drone, σύμφωνα με τη δήλωση, προσθέτοντας ότι επέστρεψαν με ασφάλεια στην βάση τους

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι επρόκειτο για απάντηση στην «σημαντικότερη παραβίαση» του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν μέχρι σήμερα, από την παράνομη πλήρη κήρυξη πολέμου στην Ουκρανία.

Η Μεγάλη Βρετανία δηλώνει σε ετοιμότητα

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Air Chief Marshal Χαρβ Σμιθ, δήλωσε ότι τα βρετανικά αεροσκάφη εντάχθηκαν μαζί με τους συμμάχους κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας: «Παραμένουμε ευέλικτοι, ενοποιημένοι και έτοιμοι να προβάλουμε την αεροπορική μας δύναμη σε μεγάλη απόσταση».

Η βρετανική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2,6% του ΑΕΠ έως τον Απρίλιο του 2027, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Βρετανία μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης. Ο Τραμπ έχει επικρίνει τις ευρωπαϊκές χώρες για το γεγονός ότι δεν

δαπανούν αρκετά για την άμυνα και βασίζονται αντίθετα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αποστολή της Μεγάλης Βρετανίας στην Πολωνία έρχεται επίσης εν μέσω αυξημένων εντάσεων σε άλλα μέρη της Ευρώπης, με την Εσθονία, μέλος του ΝΑΤΟ, να δηλώνει την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά σε μια «άνευ προηγουμένου θρασύτατη» εισβολή.

Ο Χίλι καταδίκασε την Παρασκευή την ενέργεια αυτή, δηλώνοντας ότι «η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη ενέργεια της Ρωσίας είναι η τρίτη παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ τις τελευταίες ημέρες».

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι τα αεροσκάφη του παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, δηλώνοντας ότι πέταξαν πάνω από ουδέτερα ύδατα.