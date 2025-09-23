Αντιδράσεις για τις συστάσεις Τραμπ για τον αυτισμό – Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους λέει ο EMA, τι λέει ο ΠΟΥ

Αντιδράσεις προκάλεσε η συνέντευξη Τύπου του Τραμπ, κατά την οποία ο αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τον αυτισμό με τη λήψη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλη) κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση.

Ο Τραμπ κάλεσε τις εγκύους να μην χρησιμοποιούν το παυσίπονο Tylenol η δραστική ουσία του οποίου είναι η παρακεταμόλη. Ζήτησε επιπλέον και επανεξέταση της σχέσης μεταξύ εμβολίων και αυτισμού.

Αντιδράσεις

«Δεν τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός ότι το σκεύασμα Tylenol προκαλεί αυτισμό. Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου μόνο φόβο τροφοδοτούν φόβο και δίνουν ψεύτικες ελπίδες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Αυτισμού.

Σύμφωνα με το Reuters η συμβουλή του Τραμπ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι δεν είναι γιατρός, έρχεται σε αντίθεση με εκείνη των ιατρικών εταιρειών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η ακεταμινοφαίνη ή παρακεταμόλη, το δραστικό συστατικό του Tylenol, είναι ασφαλές.

Ιατρικοί εμπειρογνώμονες χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Τραμπ ως ανεύθυνες, σημειώνει το Associated Press. Ο βιοηθικολόγος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Art Caplan, δήλωσε ότι ήταν «η πιο θλιβερή επίδειξη έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, φημών, ανακύκλωσης παλιών μύθων, κακών συμβουλών, κατάφωρων ψεμάτων και επικίνδυνων συμβουλών που έχω δει ποτέ από οποιονδήποτε σε θέση εξουσίας».

Τα εμβόλια σώζουν ζωές, λέει ο ΠΟΥ

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.