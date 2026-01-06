Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή
Stories 06 Ιανουαρίου 2026 | 23:40

Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή

Η Καρολάιν Κένεντι, η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της εθνικής απώλειας πριν καν κλείσει τα έξι της χρόνια, αποχαιρέτησε τη Δευτέρα την 35χρονη κόρη της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε μια τελετή που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν που όλοι ήλπιζαν πως είχε οριστικά περάσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Spotlight

Το απόγευμα της 5ης Ιανουαρίου, ο επιβλητικός ναός του Αγίου Ιγνατίου Λογιόλα στο Μανχάταν έγινε το σκηνικό της τελευταίας τραγωδίας των Κένεντι.

Η Καρολάιν Κένεντι και η οικογένεια της αποχαιρέτησαν για πάντα την κόρη της Τατιάνα Σλόσμπεργκ που έφυγε από καρκίνο στα 35 της χρόνια. Εδώ είχε αποχαιρετήσει και τη μητέρα της, Τζάκι, το 1994. Αυτός ο τόπος θρήνου είναι οικείος για τη μοναχοκόρη του JFK.

Τώρα, ντυμένη με ένα μαύρο μάλλινο ταγιέρ, οδηγούσε την πομπή για την πιο επώδυνη απώλεια στη ζωή της. Δίπλα της, ο σύζυγός της Έντ Σλόσμπεργκ και τα δύο αδέλφια της Τατιάνα, η Ρόουζ και ο Τζακ, σχημάτιζαν μια ανθρώπινη ασπίδα γύρω από τον χήρο, τον ουρολόγο Τζορτζ Μόραν. Η εικόνα του τριών ετών Έντουιν, που φορούσε ένα μικροσκοπικό μπλε σακάκι, και της μόλις ενός έτους Ζοζεφίν στην αγκαλιά της γιαγιάς τους, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης.

Έξι μέρες πριν η οικογένεια είχε ανακοινώσει την απώλεια της «όμορφης Τατιάνα» σε λιτή ανακοίνωση: «Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας».

Σχολιάζοντας την απώλεια ο ιστορικός των Κένεντι, Στίβεν Μ. Γκίλον, αναφέρθηκε στην τραγική Καρολάιν. «Όταν σκέφτεσαι τις απώλειες που έχει ζήσει η Καρολάιν, μόνο ο [αδελφός της] Τζον είχε υποφέρει το ίδιο – και μετά έχασε τον Τζον. Για την Καρολάιν, πρόκειται για μια σειρά από φρικτές προσωπικές τραγωδίες που οδηγούν σε αυτό που μπορεί να είναι το πιο δύσκολο από όλα».

«H Καρολάιν έχει πάει στην κηδεία του πατέρα της, της μητέρας της, του αδελφού της, του πατριού της, στις κηδείες των θείων της. Και τώρα πήγε στην χειρότερη από όλες»

Καρολάιν, Τζον και Τζάκι Κένεντι to 1989

Η Μαρία Σράιβερ από την πλευρά της εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της αγαπημένης της ξαδέρφης και εγγονής του 35ου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι με ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Επιστρέφω σήμερα εδώ για να αποτίσω φόρο τιμής στη γλυκιά, αγαπημένη μου Τατιάνα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή», έγραψε η δημοσιογράφος και συγγραφέας. «Επιστρέφω για να τιμήσω την αγαπημένη και υποστηρικτική οικογένειά της, η οποία στάθηκε στο πλευρό της, κάνοντας ό,τι ήταν δυνατόν για να τη βοηθήσει. Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη γιατί η Τατιάνα λάτρευε τη ζωή. Αγαπούσε τη ζωή της και έδωσε σκληρή μάχη για να την σώσει», σημείωσε.

«Δεν μπορώ να βρω κανένα νόημα σε όλο αυτό. Απολύτως κανένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, Η Τατιάνα ήταν μια σπουδαία δημοσιογράφος και χρησιμοποιούσε τον λόγο της για να ενημερώνει τον κόσμο για τη Γη και τους τρόπους σωτηρίας της. Είχε δημιουργήσει μια υπέροχη ζωή με τον εξαιρετικό σύζυγό της, Τζορτζ, και τα παιδιά τους, Έντι και Τζόσι. Πάλεψε  σαν μαχήτρια. Ήταν γενναία, δυνατή και θαρραλέα», συμπλήρωσε.

View this post on Instagram

A post shared by Maria Shriver (@mariashriver)

Στη συνέχεια εξήρε την τραγική φιγούρα της δυναστείας, τη μητέρα της Σλόσμπεργκ, Καρολάιν Κένεντι. «Υπήρξε ο βράχος της οικογένειας. Μια πηγή αγάπης για τον Εντ, τη Ρόουζ, τον Ρόρι, τον Τζακ, τον Τζορτζ, τον Έντι, την Τζόσι, καθώς και για όλα τα ξαδέρφια και τους φίλους της Τατιάνας όπως και για τους καταπληκτικούς γιατρούς που προσπάθησαν τόσο σκληρά», επισήμανε.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Σράιβερ προέτρεψε τους διαδικτυακούς της φίλους να διαβάσουν το «εξαιρετικό», όπως το χαρακτήρισε, δοκίμιο της Σλόσμπεργκ στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μάθημα ζωής. «Μακάρι ο καθένας από εσάς που διαβάζει αυτό το μήνυμα να συνειδητοποιήσει πόσο τυχερός είναι που είναι ζωντανός αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ, σταματήστε για μια στιγμή και τιμήστε τη ζωή σας. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο δώρο», κατέληξε.

Μια παθιασμένη περιβαλλοντική δημοσιογράφος και συγγραφέας, η Σλόσμπεργκ μόλις είχε γεννήσει την Τζοζεφίν στις 25 Μαΐου 2024, στο Columbia Presbyterian Hospital όταν οι γιατροί παρατήρησαν μια τεράστια αύξηση στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων της και τη διέγνωσαν με οξεία μυελογενή λευχαιμία και μια σπάνια μετάλλαξη που ονομάζεται Inversion 3.

Η μετάλλαξη χτυπάει «λιγότερο από ένα έως δύο τοις εκατό» των ασθενών και πιο συχνά ανθρώπους άνω των 60 ετών, λέει η Δρ. Κόρτνεϊ Ντινάρντο, ειδικός λευχαιμίας στο Κέντρο Καρκίνου MD Anderson.

YouTube thumbnail

Η Τατιάνα σοκαρίστηκε από τη διάγνωση. «Ήμουν στην πραγματικότητα ένας από τους πιο υγιείς ανθρώπους που γνώριζα. Έτρεχα τακτικά πέντε έως δέκα μίλια στο Σέντραλ Παρκ», έγραψε. «Είχα έναν γιο που αγαπούσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και ένα νέο μωρό που έπρεπε να φροντίσω. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι η ζωή μου».

Ο επόμενος ενάμισης χρόνος ήταν ένας μαραθώνιος χημειοθεραπειών, μεταμοσχεύσεων βλαστοκυττάρων (μία από τη μεγαλύτερη αδερφή της, Ρόουζ, και μια άλλη από έναν ανώνυμο δότη) και λοιμώξεων, όλα αυτά ενώ υποβαλλόταν σε αρκετές κλινικές δοκιμές. Όταν τα μακριά κυματιστά μαλλιά της έπεσαν, κάλυψε το κεφάλι της με κασκόλ, «θυμούμενη μάταια κάθε φορά που έδενα ένα, πόσο υπέροχα ήταν τα μαλλιά μου», σημείωσε.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης, ο αδερφός της, ο Τζακ Σλόσμπεργκ, που τώρα είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη, ξύρισε το κεφάλι του.

Σύντομα, ο σύζυγος και τα παιδιά της Τατιάνα – γνωστά ως Έντι και Τζόσι – μετακόμισαν στο διαμέρισμα των γονιών της στη Νέα Υόρκη, στην Park Avenue. Το σώμα της Τατιάνα ήταν τόσο κατεστραμμένο (είχε χάσει 15 κιλά) και ο κίνδυνος μόλυνσης ήταν τόσο μεγάλος, που δεν μπορούσε να κάνει μπάνιο ή να ταΐσει την κόρη της.

«Δεν μπορούσα να κρατήσω τα παιδιά μου», έγραψε. Αναρωτήθηκε αν ο γιος της αργότερα θα μπέρδευε τις λίγες αναμνήσεις που είχε από αυτήν «με εικόνες που βλέπει ή ιστορίες που ακούει». Όσο για την Τζόσι, η Τατιάνα έγραψε: «Δεν ξέρω ποια, πραγματικά, νομίζει ότι είμαι, και αν θα νιώσει ή θα θυμηθεί, όταν θα φύγω, ότι είμαι η μητέρα της».

Τώρα, η Καρολάιν Κένεντι, η πρώην πρέσβειρα στην Ιαπωνία και την Αυστραλία, θα βοηθήσει να συμπληρωθούν τα κενά, όπως ακριβώς είχε κάνει η μητέρα της, Τζάκι, μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι. «Η Καρολάιν πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε η μητέρα της με αυτήν και τον Τζον, μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά», λέει ένας οικογενειακός φίλος. «Να βεβαιωθεί ότι θυμούνται τη μητέρα τους – και έχει το εγχειρίδιο».

«Όλες οι απώλειες ήταν τραγικές, αλλά η Καρολάιν έχει δύναμη χαρακτήρα. Και υπάρχει κάτι στα γονίδια των Κένεντι, ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν τον πόνο και τη θλίψη»

YouTube thumbnail

Η Τατιάνα ήταν πολύ περισσότερο από την περίφημη καταγωγή της. Μεγαλωμένη στο Μανχάταν, αυτή και τα αδέλφια της φοιτούσαν σε ιδιωτικά σχολεία και οι γονείς τους τους κρατούσαν σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας – μια πολυτέλεια που δεν είχε η μητέρα της Καρολάιν και ο Τζον για χρόνια.  «Η Καρολάιν είναι μια στοργική μητέρα που έκανε ό,τι μπορούσε για να εξασφαλίσει στα παιδιά της μια φυσιολογική παιδική ηλικία», λέει ένας φίλος.

Η Τατιάνα, αφού αποφοίτησε από το Γέιλ όπου σπούδασε ιστορία, επιμελήθηκε την εφημερίδα και γνώρισε τον σύζυγό της Τζορτζ, απέκτησε μεταπτυχιακό από την Οξφόρδη και έγινε ρεπόρτερ για την εφημερίδα The Record στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Ήταν πολύ ήσυχη, πολύ ντροπαλή», λέει η συνάδελφός της Στέφανι Άκιν, η οποία θυμάται έναν αρχηγό της αστυνομίας να ρωτάει την Τατιάνα αν ήταν αλήθεια ότι ήταν Κένεντι κατά τις πρώτες εβδομάδες της στη δουλειά. «Ήταν αναστατωμένη που όλοι ήξεραν ποια ήταν πριν καν μπει σε ένα δωμάτιο και αρχίσει να κλαίει στη μέση του γραφείου σύνταξης».

Καρολάιν, Τζάκι και Τζον Κένεντι Tζούνιορ το 1963

Το 2014, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ εντάχθηκε στην ομάδα των New York Times και έγινε δημοσιογράφος για το κλίμα, καλύπτοντας τα πάντα, από την ετήσια βουτιά του Polar Bear Club στα ανοιχτά του Coney Island μέχρι τον θάνατο μεγάπτερων φαλαινών στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η δουλειά «με μετέτρεψε, από μια Νεοϋορκέζα σε έναν άνθρωπο που αγαπά την ύπαιθρο», έγραψε σε ένα άρθρο του Outside Magazine το 2023 για τον Birkebeiner, έναν αγώνα σκι αντοχής 50 χιλιομέτρων στο Ουισκόνσιν που της πήρε επτάμισι ώρες για να ολοκληρωθεί, κατατάσσοντάς την στην 3.839η θέση από 3.855.

«Ήταν μια σούπερ σταρ», λέει μια παλιά φίλη της. «Ως συγγραφέας, μπορούσε να απαθανατίσει μια στιγμή. Είχε εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ και ήταν απίστευτα έξυπνη. Τα είχε όλα».

Μιλώντας στο PEOPLE το 2019 για το βιβλίο της, Incospicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have, η Σλόσμπεργκ απέδωσε την αγάπη της για τη φύση στη Τζάκι. «Τα καλοκαίρια στο σπίτι της γιαγιάς μου στο Martha’s Vineyard μας έκαναν όλους να νιώσουμε ότι η φύση ήταν πραγματικά σημαντική».

YouTube thumbnail

Έξι χρόνια αργότερα, καθώς η ζωή της τελείωνε, έγραψε «το πιο ειλικρινές δοκίμιο που μπορεί να φανταστεί κανείς», λέει ο συντάκτης του New Yorker, Ντέιβιντ Ρέμνικ στο People.

«Η καθαρή της προσέγγιση για την ασθένειά της και τον χρόνο που της είχε απομείνει, η απεριόριστη αγάπη της για την οικογένειά της, η λύπη της που τα παιδιά της μπορεί να μην τη θυμούνται, ο ειλικρινής θυμός της για τον στενό συγγενή της, τον RFK Jr. – όλα είναι γραμμένα με τόσο πάθος» είπε.

Πράγματι, κατηγόρησε τον ξάδερφό της, τον υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για περικοπές στην έρευνα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους καρκινοπαθείς, περιγράφοντάς τον ως «ντροπή για μένα και την υπόλοιπη άμεση οικογένειά μου».

Πριν από τη διάγνωσή της η Σλόσμπεργκ σχεδίαζε να γράψει ένα δεύτερο βιβλίο, με επίκεντρο την κλιματική κρίση και τους ωκεανούς του κόσμου. Μετά τη διάγνωση άλλαξε προτεραιότητες.

«Η Καρολάιν πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε η μητέρα της Τζάκι με αυτήν και τον Τζον, μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά», λέει ένας οικογενειακός φίλος. «Να βεβαιωθεί ότι θυμούνται τη μητέρα τους – και έχει το εγχειρίδιο»

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ στο οικογενειακό πορτρέτο της, τρεις μήνες πριν τον θάνατό της, στην εξοχική έπαυλη της δυναστείας Κένεντι. Η Σλόσμπεργκ απαθαντίστηκε με τον σύζυγό της, Τζορτζ Μόραν, τον 3χρονο γιο τους, Έντουιν, την 1 έτους κόρη τους, Τζοζεφίν, και τον οικογενειακό τους σκύλο

Η Τατιάνα αφιέρωσε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής της στα παιδιά της – τον Έντι, ο οποίος φορούσε ένα μαντήλι στο κεφάλι που να ταιριάζει με το δικό της όταν επισκεπτόταν το νοσοκομείο, και την κοκκινομάλλα Τζόσι, η οποία φορούσε φωτεινές κίτρινες γαλότσες και μια σειρά από ψεύτικα μαργαριτάρια στο σπίτι – «για να προσπαθήσω να γεμίσω τον εγκέφαλό μου με αναμνήσεις», έγραψε η Τατιάνα. «Μερικές φορές ξεγελάω τον εαυτό μου σκεπτόμενη ότι θα το θυμάμαι αυτό για πάντα…»

«H Καρολάιν έχει πάει στην κηδεία του πατέρα της, στην κηδεία της μητέρας της, στην κηδεία του αδελφού της, στην κηδεία του πατριού της, στις κηδείες των θείων της» είπε ο Γκίλον στο People.

«Όλες οι απώλειες ήταν τραγικές, εκτός από αυτή του θείου της Έντουαρντ Κένεντι. Και τώρα πήγε στην χειρότερη από όλες. Αλλά έχει δύναμη χαρακτήρα. Και υπάρχει κάτι στα γονίδια των Κένεντι, ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν τον πόνο και τη θλίψη».

Η Καρολάιν Κένεντι, τραγική φιγούρα που καλείται να κρατήσεις τις μνήμες μιας δυναστείας που έχει εξοικειωθεί με τον πόνο, ζωντανές μεγάλωσε μέσα στο πένθος -και έτσι συνεχίζει. Άλλωστε όταν χαιρέτησε τον πατέρα της στο φέρετρο ήταν μόλις έξι ετών.

YouTube thumbnail

World
Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

World
Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

inWellness
inTown
Stories
To Art Deco έγινε 100 ετών – Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
Μοντερνισμός 06.01.26

To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων

Το κίνημα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής Έκθεσης του Παρισιού το 1925 ως μια πολυτελής απάντηση στην επιτυχία του γερμανικού Bauhaus. Εκατό χρόνια αργότερα, οι τιμές του συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πως άλλαξαν οι καιροί – Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση
Διαβολικές ομοιότητες 06.01.26

Πως άλλαξαν οι καιροί - Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση

Διαβάζοντας κανείς την τραγική μοίρα του Τσιπριάνο Κάστρο, ίσως αντιληφθεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις με την απαγωγή Μαδούρο, είναι μια επανάληψη της ιστορίας στην πολύπαθη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Music 06.01.26

Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ντέιβιντ Μπόουι παραμένει παρών όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εμπειρία. Ως ένας καλλιτέχνης που δεν χώρεσε ποτέ — και γι’ αυτό άνοιξε χώρο για όλους τους άλλους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι
1974 06.01.26

Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι

Τον χειμώνα του 1974, η πετρελαϊκή κρίση οδήγησε τις ΗΠΑ σε ένα παράξενο πείραμα: θερινή ώρα μέσα στον Ιανουάριο. Τα ρολόγια πήγαν μπροστά, ο ήλιος άργησε να φανεί και μια χώρα ξυπνούσε στο σκοτάδι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Hercules the Bear: A Love Story»: Η ιστορία της αρκούδας που μεγάλωσε ως το παιδί ενός ζευγαριού
Έζησε σαν άνθρωπος 05.01.26

Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC

Σε μια εποχή που η σχέση του ανθρώπου με την άγρια φύση ορίζεται κυρίως από αποστάσεις, κανόνες και απαγορεύσεις, η ιστορία του Άντι και της Μάγκι Ρόμπιν μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα
Αντίο 04.01.26

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια σημαντική πορεία στην τηλεόραση, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του θεωρούσε ότι ήταν η δημιουργία οικογένειας.

Σύνταξη
«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν
The Lost Concert 04.01.26

«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν

Τριάντα χρόνια μετά τη συναυλία-επιστροφή του στο Λάνγκολεν, κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι ηχογραφήσεις της ιστορικής βραδιάς του Λουτσιάνο Παβαρότι το 1995, που σηματοδότησε την επιστροφή του στο φεστιβάλ όπου ξεκίνησαν όλα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Η σημασία 03.01.26

Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Το κοράνι που χρησιμοποίησε για την τελετή ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα στην Συρία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε πολύ: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 07.01.26

Μεγάλο μπλακ άουτ στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών.

Σύνταξη
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Απουσία δύο μηνών 07.01.26

Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω», είπε ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, στην ομιλία τους προς τους συμπολίτες του, μετά τη λειτουργία αγιασμού των υδάτων.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)

Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.

Σύνταξη
Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν
Μετά την εκεχειρία 06.01.26

Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Δηλώσεις αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης. Δύο αγκάθια: το εδαφικό, που στέκεται εμπόδιο στην εκεχειρία, και το γεγονός ότι η Μόσχα απορρίπτει παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
Κόσμος 06.01.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κόσμος 06.01.26

Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών και προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καθιστά δύσκολο να διαχωριστεί η πραγματικότητα από τη φαντασία σχετικά με την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
2026 όπως 2024 06.01.26

Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης - Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»

«Τα λιγουρεύεστε;»… Σε μαέστρο της παραπληροφόρησης αναδεικνύεται ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ανερυθρίαστα, μοιράζει fake βίντεο στους ακόλουθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν όλο το διαδίκτυο βοά για το χοντροειδέστατο ψέμα δεν βρίσκει το θάρρος να αποσύρει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)

Τελικά, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson προέκυψε ζευγάρι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι με 5-4 (κανονικός αγώνας 1-1).

Σύνταξη
Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
Πού θα φας, πού θα πιεις 06.01.26

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμή κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 06.01.26

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ολυμπιακός διεκδίκησε τη νίκη στην Πόλη ως τα τελευταία λεπτά, ωστόσο έμεινε από ενέργεια και λύσεις στην επίθεση, για να ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου
Ελλάδα 06.01.26

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Οι φερόμενοι δράστες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

