Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή

Το απόγευμα της 5ης Ιανουαρίου, ο επιβλητικός ναός του Αγίου Ιγνατίου Λογιόλα στο Μανχάταν έγινε το σκηνικό της τελευταίας τραγωδίας των Κένεντι.

Η Καρολάιν Κένεντι και η οικογένεια της αποχαιρέτησαν για πάντα την κόρη της Τατιάνα Σλόσμπεργκ που έφυγε από καρκίνο στα 35 της χρόνια. Εδώ είχε αποχαιρετήσει και τη μητέρα της, Τζάκι, το 1994. Αυτός ο τόπος θρήνου είναι οικείος για τη μοναχοκόρη του JFK.

Τώρα, ντυμένη με ένα μαύρο μάλλινο ταγιέρ, οδηγούσε την πομπή για την πιο επώδυνη απώλεια στη ζωή της. Δίπλα της, ο σύζυγός της Έντ Σλόσμπεργκ και τα δύο αδέλφια της Τατιάνα, η Ρόουζ και ο Τζακ, σχημάτιζαν μια ανθρώπινη ασπίδα γύρω από τον χήρο, τον ουρολόγο Τζορτζ Μόραν. Η εικόνα του τριών ετών Έντουιν, που φορούσε ένα μικροσκοπικό μπλε σακάκι, και της μόλις ενός έτους Ζοζεφίν στην αγκαλιά της γιαγιάς τους, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης.

Έξι μέρες πριν η οικογένεια είχε ανακοινώσει την απώλεια της «όμορφης Τατιάνα» σε λιτή ανακοίνωση: «Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας».

Σχολιάζοντας την απώλεια ο ιστορικός των Κένεντι, Στίβεν Μ. Γκίλον, αναφέρθηκε στην τραγική Καρολάιν. «Όταν σκέφτεσαι τις απώλειες που έχει ζήσει η Καρολάιν, μόνο ο [αδελφός της] Τζον είχε υποφέρει το ίδιο – και μετά έχασε τον Τζον. Για την Καρολάιν, πρόκειται για μια σειρά από φρικτές προσωπικές τραγωδίες που οδηγούν σε αυτό που μπορεί να είναι το πιο δύσκολο από όλα».

Η Μαρία Σράιβερ από την πλευρά της εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της αγαπημένης της ξαδέρφης και εγγονής του 35ου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι με ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Επιστρέφω σήμερα εδώ για να αποτίσω φόρο τιμής στη γλυκιά, αγαπημένη μου Τατιάνα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή», έγραψε η δημοσιογράφος και συγγραφέας. «Επιστρέφω για να τιμήσω την αγαπημένη και υποστηρικτική οικογένειά της, η οποία στάθηκε στο πλευρό της, κάνοντας ό,τι ήταν δυνατόν για να τη βοηθήσει. Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη γιατί η Τατιάνα λάτρευε τη ζωή. Αγαπούσε τη ζωή της και έδωσε σκληρή μάχη για να την σώσει», σημείωσε.

«Δεν μπορώ να βρω κανένα νόημα σε όλο αυτό. Απολύτως κανένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, Η Τατιάνα ήταν μια σπουδαία δημοσιογράφος και χρησιμοποιούσε τον λόγο της για να ενημερώνει τον κόσμο για τη Γη και τους τρόπους σωτηρίας της. Είχε δημιουργήσει μια υπέροχη ζωή με τον εξαιρετικό σύζυγό της, Τζορτζ, και τα παιδιά τους, Έντι και Τζόσι. Πάλεψε σαν μαχήτρια. Ήταν γενναία, δυνατή και θαρραλέα», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια εξήρε την τραγική φιγούρα της δυναστείας, τη μητέρα της Σλόσμπεργκ, Καρολάιν Κένεντι. «Υπήρξε ο βράχος της οικογένειας. Μια πηγή αγάπης για τον Εντ, τη Ρόουζ, τον Ρόρι, τον Τζακ, τον Τζορτζ, τον Έντι, την Τζόσι, καθώς και για όλα τα ξαδέρφια και τους φίλους της Τατιάνας όπως και για τους καταπληκτικούς γιατρούς που προσπάθησαν τόσο σκληρά», επισήμανε.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Σράιβερ προέτρεψε τους διαδικτυακούς της φίλους να διαβάσουν το «εξαιρετικό», όπως το χαρακτήρισε, δοκίμιο της Σλόσμπεργκ στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μάθημα ζωής. «Μακάρι ο καθένας από εσάς που διαβάζει αυτό το μήνυμα να συνειδητοποιήσει πόσο τυχερός είναι που είναι ζωντανός αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ, σταματήστε για μια στιγμή και τιμήστε τη ζωή σας. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο δώρο», κατέληξε.

Μια παθιασμένη περιβαλλοντική δημοσιογράφος και συγγραφέας, η Σλόσμπεργκ μόλις είχε γεννήσει την Τζοζεφίν στις 25 Μαΐου 2024, στο Columbia Presbyterian Hospital όταν οι γιατροί παρατήρησαν μια τεράστια αύξηση στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων της και τη διέγνωσαν με οξεία μυελογενή λευχαιμία και μια σπάνια μετάλλαξη που ονομάζεται Inversion 3.

Η μετάλλαξη χτυπάει «λιγότερο από ένα έως δύο τοις εκατό» των ασθενών και πιο συχνά ανθρώπους άνω των 60 ετών, λέει η Δρ. Κόρτνεϊ Ντινάρντο, ειδικός λευχαιμίας στο Κέντρο Καρκίνου MD Anderson.

Η Τατιάνα σοκαρίστηκε από τη διάγνωση. «Ήμουν στην πραγματικότητα ένας από τους πιο υγιείς ανθρώπους που γνώριζα. Έτρεχα τακτικά πέντε έως δέκα μίλια στο Σέντραλ Παρκ», έγραψε. «Είχα έναν γιο που αγαπούσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και ένα νέο μωρό που έπρεπε να φροντίσω. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι η ζωή μου».

Ο επόμενος ενάμισης χρόνος ήταν ένας μαραθώνιος χημειοθεραπειών, μεταμοσχεύσεων βλαστοκυττάρων (μία από τη μεγαλύτερη αδερφή της, Ρόουζ, και μια άλλη από έναν ανώνυμο δότη) και λοιμώξεων, όλα αυτά ενώ υποβαλλόταν σε αρκετές κλινικές δοκιμές. Όταν τα μακριά κυματιστά μαλλιά της έπεσαν, κάλυψε το κεφάλι της με κασκόλ, «θυμούμενη μάταια κάθε φορά που έδενα ένα, πόσο υπέροχα ήταν τα μαλλιά μου», σημείωσε.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης, ο αδερφός της, ο Τζακ Σλόσμπεργκ, που τώρα είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη, ξύρισε το κεφάλι του.

Σύντομα, ο σύζυγος και τα παιδιά της Τατιάνα – γνωστά ως Έντι και Τζόσι – μετακόμισαν στο διαμέρισμα των γονιών της στη Νέα Υόρκη, στην Park Avenue. Το σώμα της Τατιάνα ήταν τόσο κατεστραμμένο (είχε χάσει 15 κιλά) και ο κίνδυνος μόλυνσης ήταν τόσο μεγάλος, που δεν μπορούσε να κάνει μπάνιο ή να ταΐσει την κόρη της.

«Δεν μπορούσα να κρατήσω τα παιδιά μου», έγραψε. Αναρωτήθηκε αν ο γιος της αργότερα θα μπέρδευε τις λίγες αναμνήσεις που είχε από αυτήν «με εικόνες που βλέπει ή ιστορίες που ακούει». Όσο για την Τζόσι, η Τατιάνα έγραψε: «Δεν ξέρω ποια, πραγματικά, νομίζει ότι είμαι, και αν θα νιώσει ή θα θυμηθεί, όταν θα φύγω, ότι είμαι η μητέρα της».

Τώρα, η Καρολάιν Κένεντι, η πρώην πρέσβειρα στην Ιαπωνία και την Αυστραλία, θα βοηθήσει να συμπληρωθούν τα κενά, όπως ακριβώς είχε κάνει η μητέρα της, Τζάκι, μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι. «Η Καρολάιν πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε η μητέρα της με αυτήν και τον Τζον, μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά», λέει ένας οικογενειακός φίλος. «Να βεβαιωθεί ότι θυμούνται τη μητέρα τους – και έχει το εγχειρίδιο».

«Όλες οι απώλειες ήταν τραγικές, αλλά η Καρολάιν έχει δύναμη χαρακτήρα. Και υπάρχει κάτι στα γονίδια των Κένεντι, ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν τον πόνο και τη θλίψη»

Η Τατιάνα ήταν πολύ περισσότερο από την περίφημη καταγωγή της. Μεγαλωμένη στο Μανχάταν, αυτή και τα αδέλφια της φοιτούσαν σε ιδιωτικά σχολεία και οι γονείς τους τους κρατούσαν σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας – μια πολυτέλεια που δεν είχε η μητέρα της Καρολάιν και ο Τζον για χρόνια. «Η Καρολάιν είναι μια στοργική μητέρα που έκανε ό,τι μπορούσε για να εξασφαλίσει στα παιδιά της μια φυσιολογική παιδική ηλικία», λέει ένας φίλος.

Η Τατιάνα, αφού αποφοίτησε από το Γέιλ όπου σπούδασε ιστορία, επιμελήθηκε την εφημερίδα και γνώρισε τον σύζυγό της Τζορτζ, απέκτησε μεταπτυχιακό από την Οξφόρδη και έγινε ρεπόρτερ για την εφημερίδα The Record στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Ήταν πολύ ήσυχη, πολύ ντροπαλή», λέει η συνάδελφός της Στέφανι Άκιν, η οποία θυμάται έναν αρχηγό της αστυνομίας να ρωτάει την Τατιάνα αν ήταν αλήθεια ότι ήταν Κένεντι κατά τις πρώτες εβδομάδες της στη δουλειά. «Ήταν αναστατωμένη που όλοι ήξεραν ποια ήταν πριν καν μπει σε ένα δωμάτιο και αρχίσει να κλαίει στη μέση του γραφείου σύνταξης».

Το 2014, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ εντάχθηκε στην ομάδα των New York Times και έγινε δημοσιογράφος για το κλίμα, καλύπτοντας τα πάντα, από την ετήσια βουτιά του Polar Bear Club στα ανοιχτά του Coney Island μέχρι τον θάνατο μεγάπτερων φαλαινών στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η δουλειά «με μετέτρεψε, από μια Νεοϋορκέζα σε έναν άνθρωπο που αγαπά την ύπαιθρο», έγραψε σε ένα άρθρο του Outside Magazine το 2023 για τον Birkebeiner, έναν αγώνα σκι αντοχής 50 χιλιομέτρων στο Ουισκόνσιν που της πήρε επτάμισι ώρες για να ολοκληρωθεί, κατατάσσοντάς την στην 3.839η θέση από 3.855.

«Ήταν μια σούπερ σταρ», λέει μια παλιά φίλη της. «Ως συγγραφέας, μπορούσε να απαθανατίσει μια στιγμή. Είχε εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ και ήταν απίστευτα έξυπνη. Τα είχε όλα».

Μιλώντας στο PEOPLE το 2019 για το βιβλίο της, Incospicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have, η Σλόσμπεργκ απέδωσε την αγάπη της για τη φύση στη Τζάκι. «Τα καλοκαίρια στο σπίτι της γιαγιάς μου στο Martha’s Vineyard μας έκαναν όλους να νιώσουμε ότι η φύση ήταν πραγματικά σημαντική».

Έξι χρόνια αργότερα, καθώς η ζωή της τελείωνε, έγραψε «το πιο ειλικρινές δοκίμιο που μπορεί να φανταστεί κανείς», λέει ο συντάκτης του New Yorker, Ντέιβιντ Ρέμνικ στο People.

«Η καθαρή της προσέγγιση για την ασθένειά της και τον χρόνο που της είχε απομείνει, η απεριόριστη αγάπη της για την οικογένειά της, η λύπη της που τα παιδιά της μπορεί να μην τη θυμούνται, ο ειλικρινής θυμός της για τον στενό συγγενή της, τον RFK Jr. – όλα είναι γραμμένα με τόσο πάθος» είπε.

Πράγματι, κατηγόρησε τον ξάδερφό της, τον υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για περικοπές στην έρευνα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους καρκινοπαθείς, περιγράφοντάς τον ως «ντροπή για μένα και την υπόλοιπη άμεση οικογένειά μου».

Πριν από τη διάγνωσή της η Σλόσμπεργκ σχεδίαζε να γράψει ένα δεύτερο βιβλίο, με επίκεντρο την κλιματική κρίση και τους ωκεανούς του κόσμου. Μετά τη διάγνωση άλλαξε προτεραιότητες.

Η Τατιάνα αφιέρωσε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής της στα παιδιά της – τον Έντι, ο οποίος φορούσε ένα μαντήλι στο κεφάλι που να ταιριάζει με το δικό της όταν επισκεπτόταν το νοσοκομείο, και την κοκκινομάλλα Τζόσι, η οποία φορούσε φωτεινές κίτρινες γαλότσες και μια σειρά από ψεύτικα μαργαριτάρια στο σπίτι – «για να προσπαθήσω να γεμίσω τον εγκέφαλό μου με αναμνήσεις», έγραψε η Τατιάνα. «Μερικές φορές ξεγελάω τον εαυτό μου σκεπτόμενη ότι θα το θυμάμαι αυτό για πάντα…»

Η Καρολάιν Κένεντι, τραγική φιγούρα που καλείται να κρατήσεις τις μνήμες μιας δυναστείας που έχει εξοικειωθεί με τον πόνο, ζωντανές μεγάλωσε μέσα στο πένθος -και έτσι συνεχίζει. Άλλωστε όταν χαιρέτησε τον πατέρα της στο φέρετρο ήταν μόλις έξι ετών.