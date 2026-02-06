Βέροια: Έπεσε με το αυτοκίνητό της σε χαντάκι για να αποφύγει 89χρονο που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα
Τι είπε η γυναίκα που έπεσε στο χαντάκι για να μην συγκρουστεί με τον 89χρονο
Την οργή και την αγανάκτησή της εξέφρασε η γυναίκα που τραυματίστηκε όταν προσπάθησε να ξεφύγει από άνδρα που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Βέροια.
Η 50χρονη γυναίκα στην προσπάθειά της να αποφύγει το όχημα που κινούνταν αντίθετα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βέροιας.
Να σημειωθεί ότι ο ηλικιωμένος οδηγός οδηγούσε για 10χλμ στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στην Εγνατία οδό
«Είναι κίνδυνοι θάνατοι»
Όσα ανέφερε η γυναίκα στο MEGA:
«Εγώ θέλω να κάνω δύο παρακλήσεις. Η μία είναι, όσοι έχουνε άτομα ηλικιωμένα, να τους παίρνουνε όχι τα διπλώματα, τα αυτοκίνητα. Είναι κίνδυνοι θάνατοι. Και η δεύτερη, να μην βάζουνε υπογραφή οι γιατροί σε τέτοια άτομα. Ήτανε 89άρης, πριν ένα χρόνο του είχανε δώσει άδεια ότι είναι ικανός για οδήγηση. Έτσι μου είπαν από την αστυνομία» είπε αρχικά η γυναίκα.
«Δεν τράκαρε με κανέναν, ούτε με μένα τράκαρε. Εγώ για να τον αποφύγω, έκανα ελιγμό. Δεν τράκαρε. Αυτός είχε πάρει την αριστερή λωρίδα και δεν ξέρω πού πήγαινε. Νόμιζε ότι ήτανε σε κανονικό δρόμο. Δεν έχει σώας τας φρένας; Δεν ξέρω τι συμβαίνει» συμπλήρωσε.
«Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εγώ ξέρω ότι ζω από θαύμα και αυτό με έχει πάει πάρα πολύ πίσω σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Λειτούργησα εντελώς αστραπιαία και ενστικτωδώς. Δεν ξέρω. Δηλαδή και οι αστυνομικοί μου λένε «τις κινήσεις που έκανες ήταν οι πιο σωστές». Δεν ξέρω κι εγώ, γιατί βγήκα απ’ το αυτοκίνητο και νόμιζα ότι κάτι άλλο έγινε, ότι όλα ήταν της φαντασίας μου, κάτι ήμουνα εντελώς χαμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
