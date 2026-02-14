Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής

Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανιζόταν οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες, ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα κινούμενος σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο βίντεο και ταυτοποίησαν 30χρονο ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το αυτοκίνητο στην περιοχή του Ωρωπού.