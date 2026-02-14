Οδηγός πήγαινε με την όπισθεν στη ΛΕΑ της Λεωφόρου Σχιστού για να αποφύγει την κίνηση

Ενας οδηγός καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας και εντός της Λωρίδας Εκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) στη Λεωφόρο Σχιστού.

Το περιστατικό κατέγραψε μοτοσικλετιστής, που βιντεοσκόπησε το αυτοκίνητο να κινείται για περίπου 1,5 χλμ. με την όπισθεν, ενώ βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά.

Οι αρχές επεξεργάζονται το δημοσιοποιημένο οπτικοακουστικό υλικό προκειμένου να ταυτοποιηθεί αρχικά ο ιδιοκτήτης του οχήματος και στη συνέχεια ο ίδιος ο οδηγός, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Η συγκεκριμένη οδηγική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη οδήγηση και επιφέρει βαριές συνέπειες, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις βεβαιώνονται παραβάσεις και σχηματίζονται δικογραφίες όπου αυτό προβλέπεται.

Έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι τέτοιου είδους υποθέσεις εξιχνιάζονται μέσω της ανάλυσης του υλικού, καθώς η επικινδυνότητα για την πρόκληση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος είναι ακραία.

Το φαινόμενο αυτό δυστυχώς δεν είναι πρωτοφανές για τη συγκεκριμένη λεωφόρο. Έχουν σημειωθεί περιπτώσεις οδηγών που συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς στο σημείο, επειδή επέλεξαν να κινηθούν ανάποδα αντί να συνεχίσουν την πορεία τους μέχρι την επόμενη έξοδο ή το σημείο όπου επιτρέπεται η αναστροφή.

