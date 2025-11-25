newspaper
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
Οδηγούσε ανάποδα στη Μουδανίων με μεγάλη ταχύτητα – Του έκαναν σινιάλο να σταματήσει
Ελλάδα 25 Νοεμβρίου 2025 | 19:08

Οδηγούσε ανάποδα στη Μουδανίων με μεγάλη ταχύτητα – Του έκαναν σινιάλο να σταματήσει

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ξεκάθαρα το όχημα του ηλικιωμένου να κινείται στη λάθος πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση προς Χαλκιδική

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τρόμο προκάλεσε στους οδηγούς της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Χαλκιδικής ένας ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Μουδανιών, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στα social media.

Στο video που δημοσιεύτηκε στο TikTok φαίνεται καθαρά το όχημα του οδηγού να κινείται προς Χαλκιδική, με τους υπόλοιπους οδηγούς να προσπαθούν να αποφύγουν τη σύγκρουση. Ευτυχώς, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί σύμφωνα με το parallaximag.gr.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ξεκάθαρα το όχημα του ηλικιωμένου να κινείται στη λάθος πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση προς Χαλκιδική, ενώ οι υπόλοιποι οδηγοί προσπαθούν να τον αποφύγουν.

@andronikimmmm♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral – WZ Beat

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα Metlen και Aegean έκλεισε στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα Metlen και Aegean έκλεισε στο +1%

Stream newspaper
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Ελλάδα 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
Ελλάδα 25.11.25

Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές

Αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Adel»: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες
«Red Code» 25.11.25

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας «Adel»

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τέσσερις περιφέρειες σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν και άλλες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.
Σοβαρές καταγγελίες 25.11.25

Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.

«Περίμενα από τη Δικαιοσύνη να με καλέσει, καταθέτω ενόρκως ότι πάτησα και τα δύο μηνύματα που έλαβα στο κινητό μου, έλαβα και απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου», κατέθεσε πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο
Ελλάδα 25.11.25

Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο

Οι προσφεύγοντες τονίζουν ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, είναι αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο και Ελληνική νομοθεσία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα
Ελλάδα 25.11.25

Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα

Απαγορεύτηκε στον δημοσιογράφο Αρτάν Χότζα η είσοδος στην Ελλάδα, όταν οι ελληνικές αρχές τον κήρυξαν «persona non grata», χαρακτηρίζοντάς τον απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Ελλάδα 25.11.25

Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Η εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα έχει σοκάρει - Η 46χρονη που ομολόγησε φαίνεται ότι είχε ένοχα μυστικά που γνώριζαν λίγοι

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»
Ελλάδα 25.11.25

Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της στη Σαλαμίνα για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Σύνταξη
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
01.00-05.00 π.μ. 25.11.25

Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για αυξήσεις στους μισθούς και τα ποσοστά προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

Σύνταξη
Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI
Τεχνητή νοημοσύνη 25.11.25

Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI

Με αφορμή τη 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός “Γίνε Άνθρωπος” δίνει μέσω AI φωνή στις ιστορίες γυναικών που δολοφονήθηκαν.

Σύνταξη
Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στην γκρίζα ζώνη του νου
Συνέντευξη 25.11.25

Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στην γκρίζα ζώνη του νου

Λίγο πριν την παράσταση «Το Ακρωτήρι», η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά φέτος με σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, βρεθήκαμε στο θέατρο Ιλίσια και συνομιλήσαμε με την Μαρία Ναυπλιώτου και τον Νικόλα Παπαγιάννη. Και οι δύο συμφώνησαν στο ίδιο πράγμα: «υπάρχει μόνο η αγάπη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι

Ο Βαλέρι δεν έπεισε τους δυο διαιτητές ότι τάχα έκαναν λάθος στο ματς Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0, με τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Ελ Κααμπί. Οι ρέφερι εξήγησαν γιατί πήραν σωστή απόφαση

Βάιος Μπαλάφας
Έτοιμος για συνάντηση με Τραμπ ο Ζελένσκι – «Πλησιάζουμε σε συμφωνία για την Ουκρανία» λέει ο αμερικανός πρόεδρος
Κόσμος 25.11.25

Έτοιμος για συνάντηση με Τραμπ ο Ζελένσκι – «Πλησιάζουμε σε συμφωνία για την Ουκρανία» λέει ο αμερικανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία, με την ουκρανική πλευρά να δηλώνει έτοιμη να συναντήσει τον αμερικανό πρόεδρο.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 25.11.25

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα
Champions League 25.11.25

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Μπενφίκα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
«Στα μαλακά» ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την αγκωνιά στον Ντάρα Ο’ Σέι – Κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Στα «μαλακά» ο Ρονάλντο για την αγκωνιά στον Ο’ Σέι - Κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί κανονικά στην 1η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, καθώς τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για την απευθείας κόκκινη που δέχτηκε στο Ιρλανδία - Πορτογαλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και τα κροκοδείλια δάκρυα της «αυτοκράτειρας» influencer
«Για καλό σκοπό» 25.11.25

Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και τα κροκοδείλια δάκρυα της «αυτοκράτειρας» influencer

Το χριστουγεννιάτικο πανετόνε μετατράπηκε στο πιο πικρό γλυκό της χρονιάς για την Κιάρα Φεράνι, τη διασημότερη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματία παγκόσμιας εμβέλειας που είναι πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη για ένα σκάνδαλο γεμάτο λάμψη και ψέμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα Marca, μία ημέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φιλοξενεί αφιέρωμα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον εκθειάζει.

Σύνταξη
Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)

Τελικά τι συμβαίνει με τον Πάολο Βαλέρι; Στην τηλεκριτική του για τις φάσεις της 11ης αγωνιστικής κάνει το άσπρο μαύρο, με το να σχολιάζει ότι δεν έγινε πέναλτι στον Ελ Κααμπί στο ματς Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0

Βάιος Μπαλάφας
Ρέτσος: «Κίνητρο να παίζεις κόντρα στη Ρεάλ – Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Ρέτσος: «Κίνητρο να παίζεις κόντρα στη Ρεάλ – Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και τόνισε το μεγάλο κίνητρο που έχουν οι «ερυθρόλευκοι».

Σύνταξη
O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον
Αιμοδιψείς 25.11.25

O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον

Ακτιβιστές παρουσίασαν μια ανατριχιαστική περφόρμανς στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσιγκτον, με «πρωταγωνιστές» πολιτικούς όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, ο Μπάιντεν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»
Διαπραγματεύσεις 25.11.25 Upd: 17:53

Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»

Το εδαφικό και οι συμμαχίες είναι οι «κόκκινες γραμμές», στις οποίες δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει η Ουκρανία, με τη στήριξη των Ευρωπαίων. Η Μόσχα επιμένει στο «πνεύμα και γράμμα» της Αλάσκας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το repeat του Σέιμπεν Λι
On Field 25.11.25

Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
