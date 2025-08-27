Κοζάνη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία οδό – Συνελήφθη η οδηγός
Η 67χρoνη, όπως δήλωσε στους αστυνομικούς, δεν κατάλαβε πως εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και ζήτησε συγνώμη.
Στο αντίθετο ρεύμα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας κινούνταν οδηγός με τους διερχόμενους οδηγούς να ενημερώνουν την τροχαία.
Η 67χρονη γυναίκα οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προορισμό το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, καθώς βρισκόταν στο χειρουργείο συγγενικό της πρόσωπο.
Ειδοποίησαν την Τροχαία
Οι διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν την τροχαία για το όχημα που κινούταν αντίθετα στον δρόμο.
Η γυναίκα συνελήφθη από την τροχαία Πτολεμαΐδας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 290 του ποινικού κώδικα.
