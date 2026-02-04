Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό

Σοκ προκαλεί το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας από την Εγνατία Οδό στο ύψος της Βέροιας. Ένας 89χρονος οδηγός κινείται με το αυτοκίνητό του για 10 ολόκληρα χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok φαίνεται ο 89χρονος οδηγός να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό έξω από τη Βέροια.

Προκάλεσε τροχαίο

Στην πορεία του βρέθηκε μία 50χρονη οδηγός, η οποία στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βέροιας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος οδηγός μπήκε ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο από τον κόμβο της Βέροιας και κινούνταν στο δεξί άκρο του δρόμου, δηλαδή στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων που κατευθύνονταν κανονικά.

Αφού διένυσε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων και προκλήθηκε το τροχαίο ατύχημα με την 50χρονη οδηγό, βγήκε από την Εγνατία Οδό στον κόμβο Κουλούρας, όπου και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί.