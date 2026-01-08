Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του

Σοκάρουν τα νεότερα στοιχεία για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί στα Εξαμίλια Κορινθίας με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχές και αυτόπτες μάρτυρες ο 17χρονος οδηγός του μοιραίου ΙΧ φαίνεται ότι έκανε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο και για αυτό είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα.

Την ίδια ώρα συγκλονίζει και η πληροφορία ότι η 20χρονη που καθόταν στη θέση του συνοδηγού ήταν έγκυος.

<br />

Έκαναν κόντρες

«Ερχόντουσαν πίσω από το μαγαζί και άκουγα κάτι θορύβους. Έβαζαν κόντρες. Στο κατέβασμα ακούω ένα δυνατό κρότο, χτυπάει στο κράσπεδο, φέρνει 3-4 σβούρες και έπεσε στο σπίτι του αδελφού μου», υποστήριξε στο Ηλέκτρα TV ο αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα εξετράπη της πορείας του, πέρασε μέσα από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο σημείο και κατάληξε με σφοδρότητα στην αυλή παρακείμενου σπιτιού, λίγα μέτρα πιο κάτω.

«Ήμουν στην κουζίνα και άκουσε το μπαμ»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του ιδιοκτήτη του σπιτιού που κατέληξε το μοιραίο όχημα, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο οίκημα μαζί με την οικογένειά του.

«Εγώ ήμουν μέσα στην κουζίνα και ετοιμαζόμουν να βγω έξω. Άκουσα ένα μπαμ, έναν θόρυβο και ξαφνικά βλέπω το αυτοκίνητο να προσγειώνεται στην αυλή μου. Πάλι καλά ήμασταν μέσα στο σπίτι, λαμπάδα θα πάω να ανάψω. Τα άτομα πυο ήταν μέσα τα έγβαλαν αναίσθητα».

Μάλιστα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε: «Ήταν και άλλο αμάξι, δεν το είδα, αλλά ήταν και άλλο».