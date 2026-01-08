Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του
Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στα Εξαμίλια Κορινθίας όπου σκοτώθηκαν ο 17χρονος οδηγός και η 20χρονη συνοδηγός
- Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»
- Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών
- Βερολίνο: Ζητούν το «κεφάλι» της δημάρχου – Έπαιζε τένις την ώρα του μπλακ άουτ
- Από τον Χάρι Χουντίνι στον Χάρι Πότερ – Πώς οι μάγοι παραμένουν επίκαιροι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Σοκάρουν τα νεότερα στοιχεία για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί στα Εξαμίλια Κορινθίας με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχές και αυτόπτες μάρτυρες ο 17χρονος οδηγός του μοιραίου ΙΧ φαίνεται ότι έκανε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο και για αυτό είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα.
Την ίδια ώρα συγκλονίζει και η πληροφορία ότι η 20χρονη που καθόταν στη θέση του συνοδηγού ήταν έγκυος.
Έκαναν κόντρες
«Ερχόντουσαν πίσω από το μαγαζί και άκουγα κάτι θορύβους. Έβαζαν κόντρες. Στο κατέβασμα ακούω ένα δυνατό κρότο, χτυπάει στο κράσπεδο, φέρνει 3-4 σβούρες και έπεσε στο σπίτι του αδελφού μου», υποστήριξε στο Ηλέκτρα TV ο αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου.
Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα εξετράπη της πορείας του, πέρασε μέσα από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο σημείο και κατάληξε με σφοδρότητα στην αυλή παρακείμενου σπιτιού, λίγα μέτρα πιο κάτω.
«Ήμουν στην κουζίνα και άκουσε το μπαμ»
Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του ιδιοκτήτη του σπιτιού που κατέληξε το μοιραίο όχημα, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο οίκημα μαζί με την οικογένειά του.
«Εγώ ήμουν μέσα στην κουζίνα και ετοιμαζόμουν να βγω έξω. Άκουσα ένα μπαμ, έναν θόρυβο και ξαφνικά βλέπω το αυτοκίνητο να προσγειώνεται στην αυλή μου. Πάλι καλά ήμασταν μέσα στο σπίτι, λαμπάδα θα πάω να ανάψω. Τα άτομα πυο ήταν μέσα τα έγβαλαν αναίσθητα».
Μάλιστα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε: «Ήταν και άλλο αμάξι, δεν το είδα, αλλά ήταν και άλλο».
- Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026
- Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Σφράγισε» το ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (vid)
- Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71: Νίκη – «οξυγόνο» για την ομάδα του Αταμάν
- Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο
- Ιράν: Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς – Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη
- Πέθανε ο Χρήστος Πολίτης – Ο τηλεοπτικός Γιάγκος Δράκος της Λάμψης ήταν 83 ετών
- Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις