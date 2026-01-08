Κορινθία: Δύο νεκροί σε τροχαίο – Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε σπίτι
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το τρομακτικό τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου τροχαίο κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία .
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας
