Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου τροχαίο κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία .

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

