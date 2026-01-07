Στο πένθος έχει βυθιστεί η περιοχή της Αγιάς στη Λάρισα στην είδηση του θανάτου, του 31χρονου Κώστα μετά από φοβερό τροχαίο που έλαβε χώρα χθες βράδυ, ανήμερα των Φώτων.

Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο 31χρονος ήταν μοναχοπαίδι με καταγωγή από τη Μελιβοία. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ εργαζόταν στο χώρο της εστίασης, σε κατάστημα στην περιοχή της Αγιάς.