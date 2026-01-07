Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
Τραγικό θάνατο βρήκε το βράδυ της Τρίτης ένας 31χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λάρισας – Αγιάς.
Στο πένθος έχει βυθιστεί η περιοχή της Αγιάς στη Λάρισα στην είδηση του θανάτου, του 31χρονου Κώστα μετά από φοβερό τροχαίο που έλαβε χώρα χθες βράδυ, ανήμερα των Φώτων.
Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.
Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου οδηγού.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο 31χρονος ήταν μοναχοπαίδι με καταγωγή από τη Μελιβοία. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ εργαζόταν στο χώρο της εστίασης, σε κατάστημα στην περιοχή της Αγιάς.
- Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
- Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο – Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας
- Ο Μανδάς και η απόφαση του Σάρι – Τα νέα δεδομένα για το μέλλον του Έλληνα τερματοφύλακα στη Λάτσιο
- Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές
- Κλασικές funko pop φιγούρες για να εμπλουτίσεις τη συλλογή σου
- Υεμένη: Διέφυγε και αποπέμφθηκε με την κατηγορία της «εσχάτης προδοσίας» ο ηγέτης των αυτονομιστών
- Γιώργος Κωνσταντίνου: «Ο πατέρας μου εξαφανίστηκε όταν ήμουν 3 χρόνων»
- Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις