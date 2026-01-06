Αμαλιάδα: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων – Τρεις τραυματίες
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αμαλιάδα - Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί τρεις τραυματίες
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αμαλιάδα, όταν δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμές συνθήκες, στην οδό Αντωνίου Πετραλιά στην είσοδο της πόλης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος και επέβαινε σε αυτό μία συνομήλική του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά, για άγνωστη ακόμη αιτία, με δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 42χρονος και επέβαινε ένας 35χρονος.
Αμέσως μετά το τροχαίο έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, απεγκλωβίζοντας από τα δύο αυτοκίνητα τέσσερα τραυματισμένα άτομα.
Οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου όμως, λίγη ώρα αργότερα, ο 35χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Αμαλιάδας.
