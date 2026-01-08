Τροχαίο: Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν το ένα βαρέο όχημα εξετράπη της πορείας του έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε το άλλο φορτηγό
Την τελευταία του πνοή άφησε ο οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισού τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν το φορτηγό που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο βαρέο όχημα.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
Στη λεωφόρο Κηφισού έχουν σχηματιστεί ουρές 16 χιλιομέτρων λόγω και του τροχαίου δυστυχήματος
Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο φορτηγά συγκρούστηκαν όταν υπό άγνωστες συνθήκες το ένα βαρέο όχημα που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού, έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό, του οποίου ο οδηγός έχασε τη ζωή του.
Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, που διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, και την απομάκρυνση των βαρέων οχημάτων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.
Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός
Μεγάλο μποτιλιάρισμα περιμένει τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, με την ουρά των οχημάτων να αγγίζει πλέον τα 16 χιλιόμετρα.
Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από την Κηφισιά και φτάνουν ως την Ιερά Οδό, συνεπεία και του τροχαίου δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού.
- Σε δύσκολη θέση ο Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο μετά την 5άρα από την Μπαρτσελόνα
- Τροχαίο: Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού
- Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα
- ΦΠΑ: Νέο καθεστώς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται
- Έγινε ανταλλαγή ο Τρέι Γιανγκ – Αποχώρησε από τους Χοκς μετά από 8 χρόνια
- Οικόπεδο γίνεται πλατεία στη Λυκόβρυση
- Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις στρέφεται στον αυταρχισμό
- Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις