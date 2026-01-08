Την τελευταία του πνοή άφησε ο οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισού τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν το φορτηγό που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο βαρέο όχημα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Στη λεωφόρο Κηφισού έχουν σχηματιστεί ουρές 16 χιλιομέτρων λόγω και του τροχαίου δυστυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο φορτηγά συγκρούστηκαν όταν υπό άγνωστες συνθήκες το ένα βαρέο όχημα που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού, έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό, του οποίου ο οδηγός έχασε τη ζωή του.

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, που διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, και την απομάκρυνση των βαρέων οχημάτων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός

Μεγάλο μποτιλιάρισμα περιμένει τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, με την ουρά των οχημάτων να αγγίζει πλέον τα 16 χιλιόμετρα.

Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από την Κηφισιά και φτάνουν ως την Ιερά Οδό, συνεπεία και του τροχαίου δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού.