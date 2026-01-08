Τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό έγινε όταν υπό άγνωστες συνθήκες φορτηγό, που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό.

Η τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των βαρέων οχημάτων που ενεπλάκησαν στο ατύχημα.

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.