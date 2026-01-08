newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού – Δύο τραυματίες
Ελλάδα 08 Ιανουαρίου 2026 | 06:48

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στα Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Πώς έγινε το τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισού

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό έγινε όταν υπό άγνωστες συνθήκες φορτηγό, που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό.

Η τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των βαρέων οχημάτων που ενεπλάκησαν στο ατύχημα.

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Σύνταξη
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Κρήτης
Ασθενής 08.01.26

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα δυτικά της Κρήτης σήμερα Πέμπτη, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε απόσταση 91 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

Σύνταξη
Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες
Ελλάδα 07.01.26

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Τα δύο θύματα επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκε ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε άλλα δύο οχήματα

Σύνταξη
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Ελλάδα 07.01.26

Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους - Σε κατάσταση άμεσης και διαρκούς ετοιμότητας όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς

Σύνταξη
Λαϊκές Αγορές: Επιστρέφουν την Παρασκευή στους πάγκους οι παραγωγοί – Αναστέλλονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις
Ελλάδα 07.01.26

Λαϊκές Αγορές: Επιστρέφουν την Παρασκευή στους πάγκους οι παραγωγοί – Αναστέλλονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις

Όπως τονίζει η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, αν μετά από δέκα μέρες δεν υπάρξει κάποια απόφαση θα επιστρέψουν με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας – Στα «δύο» θα κοπεί η Ελλάδα
Στα δύο η χώρα 07.01.26 Upd: 21:17

Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας – Στα «δύο» θα κοπεί η Ελλάδα

Ο «κύβος ερρίφθη», αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη και κλειστές σήραγγες με ανοιχτές παρακαμπτήριους αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Κλείνει ο Μπράλος και τα Μάλγαρα. Σε 48ωρο αποκλεισμό η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 07.01.26

Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών

Η Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το σχετικό βίντεο προκειμένου να κρίνει αν τελούνται ποινικά αδικήματα από τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών

Σύνταξη
Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb
Αυστηρές προδιαγραφές 08.01.26

Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb

Αν μεταβιβαστεί ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τότε μετατρέπεται σε μακροχρόνιας μίσθωσης ή ιδιοκατοίκησης

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»
'Οχι τόσο απίθανος 08.01.26

Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζακ Μπλακ αρνήθηκε να συμμετέχει το 2004 σε αυτή την ταινία και σήμερα το έχει μετανιώσει. «Είναι μια από τις αγαπημένες μου».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πού σκοντάφτει η διπλή αναγραφή τιμής από το χωράφι στο ράφι- Στα όργανα της ΕΕ προσφεύγουν οι λιανέμποροι
Οικονομία 08.01.26

Πού σκοντάφτει η διπλή αναγραφή τιμής από το χωράφι στο ράφι- Στα όργανα της ΕΕ προσφεύγουν οι λιανέμποροι

Η διπλή αναγραφή τιμής στα νωπά προϊόντα, ώστε να φαίνεται η διαφορά από το χωράφι στο ράφι, σκοντάφτει σε πρακτικά και ουσιαστικά προβλήματα, υποστηρίζουν οι λιανέμποροι. Αντίθετη και η Eurocommerce.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ερντογάν: «Η Δύση χάνει όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να καταδικάζει και να απειλεί άλλες χώρες»
Τουρκία 08.01.26

Ο Ερντογάν προειδοποιεί: «Αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού»

Διαμορφώνεται ένας νέος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τον έλεγχο και το μοίρασμα της πίτας, εκτιμά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι «αν δεν είναι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού».

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Επίκειται συνάντηση 08.01.26

Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Ο στοχοποιημένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, Γκουστάβο Πέτρο, συμμετείχε σε συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο λίγες ημέρες μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
Κόσμος 08.01.26

Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και όσων διατηρούν εμπορικές σχέσεις με αυτήν αναμένεται να έρθει στο Κογκρέσο, σύμφωνα με αμερικανό γερουσιαστή προσκείμενο στον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Επέμβαση ΗΠΑ 08.01.26

«Καταστροφή» στη Λατινική Αμερική φοβάται η Κολομβία

Φόβους για το μέλλον της περιοχής μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εκφράζει αξιωματούχος της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ».

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από την πώληση του πετρελαίου της
Πετρελαϊκά έσοδα 08.01.26

Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα, ανακοινώνει ο Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», δηλώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ

Οι ΗΠΑ διά στόματος του αρμόδιου υπουργού, Κρις Ράιτ, ανακοίνωσαν πως θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας απ αόριστον. Τα χρήματα θα πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
Θέλει καλές σχέσεις 08.01.26

Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της αυτόνομης αυτής περιοχής της Δανίας. Και τόνισε ότι η κυβέρνησή του νησιού θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΗΠΑ-Δανίας.

Σύνταξη
Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε για 3ο σερί ματς χωρίς νίκη (1-1 με τη Μπράιτον) και πλέον η Άρσεναλ έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει στο +8, εφόσον την Πέμπτη (8/1) νικήσει στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
