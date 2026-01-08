Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα
Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός το πρωί της Πέμπτης.
Εφιαλτική είναι η σημερινή ημέρα για τους οδηγούς στον Κηφισό, με το μποτιλιάρισμα, στο ρεύμα προς Πειραιά, να αγγίζει πλέον τα 16 χιλιόμετρα.
Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από την Κηφισιά και φτάνουν ως την Ιερά Οδό.
Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα έγινε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό, στο ύψος της Ιεράς Οδού, με ένα φορτηγό να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να καρφώνεται σε έτερο φορτηγό.
Δείτε βίντεο από τον Κηφισό
